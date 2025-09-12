Aktualizacja: 12.09.2025 16:32 Publikacja: 12.09.2025 07:54
Szósta generacja Renault Clio przynosi zupełnie nową wizję
Foto: Albert Warner
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Clio na zamkniętym pokazie, byłem bardzo zaskoczony. Zresztą nie tylko ja, ale również reszta zaproszonych gości. Nikt z nas nie spodziewał się tak totalnej zmiany wyglądu. Tym bardziej że nowa definicja stylistyki modeli Renault pojawiła się dopiero w 2021 roku wraz z elektrycznym Megane E-Tech. Kolejne auta – Rafale czy Espace – powielały ten język projektowania, a tymczasem Clio przynosi zupełnie nową wizję. Czy oznacza to, że cała gama Renault podąży za tym kierunkiem? Czas pokaże.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Żeby nie było, nowe Clio wygląda dobrze. Ma zaskakująco benzynowy wygląd przodu z dużym, wyrazistym grillem, sporo fikuśnych przetłoczeń i załamań i szeroko rozstawione światła do jazdy dziennej. Jeśli miałbym się pokusić o porównanie wlotu powietrza, to... najbardziej przypomina mi ten z Forda Mustanga. Bok również zaskakuje. Tak dynamicznie prezentującego się auta w tej klasie po prostu nie ma. Tył jest ścięty od słupka C, jak w prawdziwym coupe. Tył kończy festiwal zdumienia i prezentuje się równie wyjątkowo z czterema osobnymi lampami i eleganckimi przetłoczeniami.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: Albert Warner
Nowe Clio wygląda świeżo i odważnie, ale jeszcze to zupełnie nowe podejście muszą polubić klienci. W końcu Clio to ulubieniec nie tylko Francuzów, ale i całej Europy. W 2024 roku Renault Clio był drugim najchętniej sprzedającym się modelem w Europie. W pierwszej połowie 2025 roku Renault Clio sprzedało się w Europie w liczbie 122 489 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 7 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W czerwcu 2025 Clio było najlepiej sprzedającym się modelem w Europie (27 216 egz.) ze wzrostem 20 proc. względem czerwca 2024 roku.
Czytaj więcej
Po wskrzeszeniu Renaulta 5, który zdobył tytuł samochodu roku przyszła pora na ożywienie kolejneg...
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: Albert Warner
Samochód urósł. Mierzy 4116 mm długości (+67 mm), 1768 mm szerokości (+39 mm) i 1451 mm wysokości (+11 mm). Rozstaw osi zwiększył się do 2590 mm. Dzięki temu oferuje więcej przestrzeni wewnątrz, a bagażnik mieści 391 litrów – jeden z najlepszych wyników w klasie. Kokpit przeszedł gruntowną metamorfozę. Deska rozdzielcza, w 50 proc. wykonana z tworzyw z recyklingu, otrzymała przeprojektowany układ z podwójnymi ekranami (do 10,1 cala) nachylonymi w stronę kierowcy. Ambientowe oświetlenie oferuje aż 48 wariantów kolorystycznych. Nowa kierownica i krótsze przełożenie układu kierowniczego (2,6 obrotu zamiast 3,3) mają zapewnić nowe doznania podczas jazdy i ułatwić manewrowanie w mieście.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Cyfryzacja wkracza do Clio pełną parą. System OpenR Link integruje Mapy Google, Asystenta Google i sklep Play. Aktualizacje odbywają się zdalnie, a w cenę wliczono trzyletni pakiet transmisji danych. Łączność z Android Auto i Apple CarPlay działa bezprzewodowo, a opcjonalne nagłośnienie Harman Kardon o mocy 410 W podnosi standard rozrywki. Clio oferuje do 29 systemów wspomagania kierowcy, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu czy awaryjne hamowanie przy cofaniu. To poziom znany dotąd z aut klasy kompaktowej.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Oferta napędów obejmuje wersję hybrydową E-Tech Full Hybrid o mocy 158 KM. Układ łączy 1,8-litrowy silnik benzynowy z dwoma motorami elektrycznymi i bezsprzęgłową skrzynią multimode. Renault obiecuje, że w mieście Clio będzie poruszać się nawet 80 proc. czasu wyłącznie na energii elektrycznej, a na pełnym baku przejedzie do 1000 km. Sprint do setki zajmuje 8,3 s. Alternatywą jest trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 TCe o mocy 115 KM, który rozpędza auto do 100 km/h w 10,1 s. Nowe Clio będzie oferowane w trzech poziomach wyposażenia: Evolution – m.in. 10-calowy ekran, klimatyzacja i czujniki parkowania, Techno – system OpenR z Google, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, Esprit Alpine – 18-calowe felgi, sportowe detale, wykończenia z Alcantary i szeroki pakiet systemów asystujących.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Renault Clio to jeden z filarów marki. Od debiutu w 1990 roku sprzedano już ponad 16 milionów egzemplarzy, a model dwukrotnie zdobył tytuł Car of the Year. W pierwszej połowie 2025 roku był najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie. Nowa generacja – większa, bardziej cyfrowa i odważniejsza stylistycznie – musi sprostać ogromnym oczekiwaniom. Produkcja pozostaje w tureckiej fabryce w Bursie. Zamówienia wystartują jesienią 2025 roku, a pierwsze samochody trafią do klientów jeszcze przed końcem roku. Clio VI nie jest już tylko kolejną odsłoną popularnego hatchbacka. To test dla Renault: czy marka potrafi utrzymać koronę w segmencie miejskich aut w czasach, gdy konkurencja ze strony elektryków i SUV-ów staje się coraz bardziej bezwzględna. Jednak, póki co, ma dobre karty, bo wszystkie ostatnie modele były strzałem w dziesiątkę i stylistycznymi majstersztykami.
Nowe Renault Clio VI generacji i główny stylista marki Laurens van den Acker
Foto: Albert Warner
Czy wiesz, że…
- Pierwsze Renault Clio z 1990 roku było następcą kultowego modelu 5 i od razu zdobyło tytuł Car of the Year w Europie.
- W latach 90. Renault Clio reklamowane było hasłem „size matters not”, podkreślającym, że małe auto może dawać poczucie pełnowymiarowego samochodu.
- Od piątej generacji Clio nie jest już oferowane w wersji 3-drzwiowej, co było odpowiedzią na spadające zainteresowanie takimi nadwoziami w Europie.
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: Albert Warner
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Nowe Renault Clio VI generacji
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Nie wszystko, co koncepcyjne, musi być oderwane od rzeczywistości. Renault Emblème to samochód, k...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Clio na zamkniętym pokazie, byłem bardzo zaskoczony. Zresztą nie tylko ja, ale również reszta zaproszonych gości. Nikt z nas nie spodziewał się tak totalnej zmiany wyglądu. Tym bardziej że nowa definicja stylistyki modeli Renault pojawiła się dopiero w 2021 roku wraz z elektrycznym Megane E-Tech. Kolejne auta – Rafale czy Espace – powielały ten język projektowania, a tymczasem Clio przynosi zupełnie nową wizję. Czy oznacza to, że cała gama Renault podąży za tym kierunkiem? Czas pokaże.
Mercedes nie ukrywa, że nowy GLC to najważniejszy model w ofercie marki. Bestseller, który przez lata napędzał w...
Chińska marka GAC prezentuje na rynku polskim nowego, elektrycznego SUV-a o nazwie Aion V. Ma 4,6 metra długości...
Zdaniem wielu miłośników motoryzacji, nie istnieje lepszy samochód niż Porsche 911 Turbo S. A więc „ideał” właśn...
Pierwszym przedstawicielem projektu nazwanego „Nowa Klasa” jest BMW iX3. Elektryczny SUV produkowany będzie na W...
Gordon Murray, mimo zbliżających się 80 lat, nie zwalnia tempa. Jego firma Gordon Murray Automotive zaprezentowa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas