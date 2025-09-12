Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Clio na zamkniętym pokazie, byłem bardzo zaskoczony. Zresztą nie tylko ja, ale również reszta zaproszonych gości. Nikt z nas nie spodziewał się tak totalnej zmiany wyglądu. Tym bardziej że nowa definicja stylistyki modeli Renault pojawiła się dopiero w 2021 roku wraz z elektrycznym Megane E-Tech. Kolejne auta – Rafale czy Espace – powielały ten język projektowania, a tymczasem Clio przynosi zupełnie nową wizję. Czy oznacza to, że cała gama Renault podąży za tym kierunkiem? Czas pokaże.

Nowe Renault Clio VI generacji Foto: mat. prasowe

Żeby nie było, nowe Clio wygląda dobrze. Ma zaskakująco benzynowy wygląd przodu z dużym, wyrazistym grillem, sporo fikuśnych przetłoczeń i załamań i szeroko rozstawione światła do jazdy dziennej. Jeśli miałbym się pokusić o porównanie wlotu powietrza, to... najbardziej przypomina mi ten z Forda Mustanga. Bok również zaskakuje. Tak dynamicznie prezentującego się auta w tej klasie po prostu nie ma. Tył jest ścięty od słupka C, jak w prawdziwym coupe. Tył kończy festiwal zdumienia i prezentuje się równie wyjątkowo z czterema osobnymi lampami i eleganckimi przetłoczeniami.

Nowe Renault Clio VI generacji Foto: Albert Warner

Nowe Clio wygląda świeżo i odważnie, ale jeszcze to zupełnie nowe podejście muszą polubić klienci. W końcu Clio to ulubieniec nie tylko Francuzów, ale i całej Europy. W 2024 roku Renault Clio był drugim najchętniej sprzedającym się modelem w Europie. W pierwszej połowie 2025 roku Renault Clio sprzedało się w Europie w liczbie 122 489 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 7 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W czerwcu 2025 Clio było najlepiej sprzedającym się modelem w Europie (27 216 egz.) ze wzrostem 20 proc. względem czerwca 2024 roku.