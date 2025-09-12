Reklama

Renault Clio: Coś nowego i zaskakującego

Renault zaprezentował nową generację Clio. Szósta odsłona tego miejskiego auta jest większa i bardziej cyfrowa niż jej poprzednik. Do tego ma zaskakujący wygląd.

Publikacja: 12.09.2025 07:54

Szósta generacja Renault Clio przynosi zupełnie nową wizję

Szósta generacja Renault Clio przynosi zupełnie nową wizję

Foto: Albert Warner

Martin Śliwa

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Clio na zamkniętym pokazie, byłem bardzo zaskoczony. Zresztą nie tylko ja, ale również reszta zaproszonych gości. Nikt z nas nie spodziewał się tak totalnej zmiany wyglądu. Tym bardziej że nowa definicja stylistyki modeli Renault pojawiła się dopiero w 2021 roku wraz z elektrycznym Megane E-Tech. Kolejne auta – Rafale czy Espace – powielały ten język projektowania, a tymczasem Clio przynosi zupełnie nową wizję. Czy oznacza to, że cała gama Renault podąży za tym kierunkiem? Czas pokaże.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Żeby nie było, nowe Clio wygląda dobrze. Ma zaskakująco benzynowy wygląd przodu z dużym, wyrazistym grillem, sporo fikuśnych przetłoczeń i załamań i szeroko rozstawione światła do jazdy dziennej. Jeśli miałbym się pokusić o porównanie wlotu powietrza, to... najbardziej przypomina mi ten z Forda Mustanga. Bok również zaskakuje. Tak dynamicznie prezentującego się auta w tej klasie po prostu nie ma. Tył jest ścięty od słupka C, jak w prawdziwym coupe. Tył kończy festiwal zdumienia i prezentuje się równie wyjątkowo z czterema osobnymi lampami i eleganckimi przetłoczeniami.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: Albert Warner

Nowe Clio wygląda świeżo i odważnie, ale jeszcze to zupełnie nowe podejście muszą polubić klienci. W końcu Clio to ulubieniec nie tylko Francuzów, ale i całej Europy. W 2024 roku Renault Clio był drugim najchętniej sprzedającym się modelem w Europie. W pierwszej połowie 2025 roku Renault Clio sprzedało się w Europie w liczbie 122 489 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 7 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W czerwcu 2025 Clio było najlepiej sprzedającym się modelem w Europie (27 216 egz.) ze wzrostem 20 proc. względem czerwca 2024 roku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Renault 4 E-Tech będzie dostępny wyłącznie z napędem elektrycznym
Premiery
Renault pokochało styl retro. Wskrzesza kolejny model ze swojej przeszłości
Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: Albert Warner

Samochód urósł. Mierzy 4116 mm długości (+67 mm), 1768 mm szerokości (+39 mm) i 1451 mm wysokości (+11 mm). Rozstaw osi zwiększył się do 2590 mm. Dzięki temu oferuje więcej przestrzeni wewnątrz, a bagażnik mieści 391 litrów – jeden z najlepszych wyników w klasie. Kokpit przeszedł gruntowną metamorfozę. Deska rozdzielcza, w 50 proc. wykonana z tworzyw z recyklingu, otrzymała przeprojektowany układ z podwójnymi ekranami (do 10,1 cala) nachylonymi w stronę kierowcy. Ambientowe oświetlenie oferuje aż 48 wariantów kolorystycznych. Nowa kierownica i krótsze przełożenie układu kierowniczego (2,6 obrotu zamiast 3,3) mają zapewnić nowe doznania podczas jazdy i ułatwić manewrowanie w mieście.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Cyfryzacja wkracza do Clio pełną parą. System OpenR Link integruje Mapy Google, Asystenta Google i sklep Play. Aktualizacje odbywają się zdalnie, a w cenę wliczono trzyletni pakiet transmisji danych. Łączność z Android Auto i Apple CarPlay działa bezprzewodowo, a opcjonalne nagłośnienie Harman Kardon o mocy 410 W podnosi standard rozrywki. Clio oferuje do 29 systemów wspomagania kierowcy, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu czy awaryjne hamowanie przy cofaniu. To poziom znany dotąd z aut klasy kompaktowej.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Oferta napędów obejmuje wersję hybrydową E-Tech Full Hybrid o mocy 158 KM. Układ łączy 1,8-litrowy silnik benzynowy z dwoma motorami elektrycznymi i bezsprzęgłową skrzynią multimode. Renault obiecuje, że w mieście Clio będzie poruszać się nawet 80 proc. czasu wyłącznie na energii elektrycznej, a na pełnym baku przejedzie do 1000 km. Sprint do setki zajmuje 8,3 s. Alternatywą jest trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 TCe o mocy 115 KM, który rozpędza auto do 100 km/h w 10,1 s. Nowe Clio będzie oferowane w trzech poziomach wyposażenia: Evolution – m.in. 10-calowy ekran, klimatyzacja i czujniki parkowania, Techno – system OpenR z Google, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, Esprit Alpine – 18-calowe felgi, sportowe detale, wykończenia z Alcantary i szeroki pakiet systemów asystujących.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Nowe Renault Clio – walka o numer 1

Renault Clio to jeden z filarów marki. Od debiutu w 1990 roku sprzedano już ponad 16 milionów egzemplarzy, a model dwukrotnie zdobył tytuł Car of the Year. W pierwszej połowie 2025 roku był najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie. Nowa generacja – większa, bardziej cyfrowa i odważniejsza stylistycznie – musi sprostać ogromnym oczekiwaniom. Produkcja pozostaje w tureckiej fabryce w Bursie. Zamówienia wystartują jesienią 2025 roku, a pierwsze samochody trafią do klientów jeszcze przed końcem roku. Clio VI nie jest już tylko kolejną odsłoną popularnego hatchbacka. To test dla Renault: czy marka potrafi utrzymać koronę w segmencie miejskich aut w czasach, gdy konkurencja ze strony elektryków i SUV-ów staje się coraz bardziej bezwzględna. Jednak, póki co, ma dobre karty, bo wszystkie ostatnie modele były strzałem w dziesiątkę i stylistycznymi majstersztykami.

Nowe Renault Clio VI generacji i główny stylista marki Laurens van den Acker

Nowe Renault Clio VI generacji i główny stylista marki Laurens van den Acker

Foto: Albert Warner

Czy wiesz, że…
- Pierwsze Renault Clio z 1990 roku było następcą kultowego modelu 5 i od razu zdobyło tytuł Car of the Year w Europie.
- W latach 90. Renault Clio reklamowane było hasłem „size matters not”, podkreślającym, że małe auto może dawać poczucie pełnowymiarowego samochodu.
- Od piątej generacji Clio nie jest już oferowane w wersji 3-drzwiowej, co było odpowiedzią na spadające zainteresowanie takimi nadwoziami w Europie.

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: Albert Warner

Reklama
Reklama
Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Nowe Renault Clio VI generacji

Nowe Renault Clio VI generacji

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Renault Emblème to model koncepcyjny z innowacyjnym napędem elektryczno-wodorowym. Zasięg na jednym
Premiery
Przełom dla wodoru? Renault Emblème z innowacyjnym napędem elektryczno-wodorowym

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Renault Renault Clio

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Clio na zamkniętym pokazie, byłem bardzo zaskoczony. Zresztą nie tylko ja, ale również reszta zaproszonych gości. Nikt z nas nie spodziewał się tak totalnej zmiany wyglądu. Tym bardziej że nowa definicja stylistyki modeli Renault pojawiła się dopiero w 2021 roku wraz z elektrycznym Megane E-Tech. Kolejne auta – Rafale czy Espace – powielały ten język projektowania, a tymczasem Clio przynosi zupełnie nową wizję. Czy oznacza to, że cała gama Renault podąży za tym kierunkiem? Czas pokaże.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Mercedes wraca do odwagi w projektowaniu grilla i detali świetlnych, które – zwłaszcza w nocy – zami
Premiery
SUV przeznaczenia. Najważniejszy model Mercedesa w zupełnie nowym wydaniu
GAC Aion V to elektryczny SUV i konkurent Skody Enyaq czy VW ID.4
Premiery
Nowy model z Chin wjeżdża do Polski. To może być największy konkurent Volkswagena
Hybrydowy układ napędowy Porsche 911 Turbo S rozwija moc 711 KM
Premiery
Oto nowe 911 Turbo S. Najmocniejszy model w historii Porsche 911
Na początek na rynku pojawi się wersja iX3 50 xDrive
Premiery
BMW iX3: Pierwszy rozdział „Nowej Klasy”. To auto ma odmienić przyszłość BMW
Gordon Murray S1 LM jest napędzany wolnossącym V12 o pojemności 4,3 litra o mocy 709 KM
Premiery
Gordon Murray S1 LM: Powstanie pięć egzemplarzy. Wszystkie kupił jeden kolekcjoner
Reklama
Reklama
e-Wydanie