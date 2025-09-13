Reklama

Nowe Ferrari 849 Testarossa: Żadne Ferrari nie było tak mocne

Ferrari otwiera nowy rozdział w swojej historii, prezentując model 849 Testarossa – hybrydę plug-in, która łączy podwójnie turbodoładowany silnik V8 z trzema silnikami elektrycznymi.

Publikacja: 13.09.2025 12:25

Łączna moc tego układu napędowego wynosi 1050 KM, co czyni go najmocniejszym seryjnym Ferrari w historii marki

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Zacznijmy od mocy silnika. Łączna moc tego układu napędowego wynosi 1050 KM, co czyni go najmocniejszym seryjnym Ferrari w historii marki. Model ten zastępuje SF90 Stradale i jednocześnie reaktywuje legendarną nazwę Testarossa – tym razem w zupełnie nowym, zelektryfikowanym kontekście. Nazwa „Testa Rossa” pojawiła się po raz pierwszy w 1956 roku w prototypie wyścigowym Ferrari 500 TR. Jego znak rozpoznawczy stanowił czerwone pokrywy zaworów silnika V12 – stąd włoska nazwa „czerwona głowa”. W latach 50. i 60. modele Testarossa odnosiły sukcesy na torach wyścigowych, a w 1984 roku powróciły w wersji drogowej – kultowym Ferrari Testarossa z silnikiem V12, który stał się ikoną popkultury lat 80.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto: mat. prasowe

Hybrydowy układ napędowy z Formułą 1 w tle

Sercem auta jest 3,9-litrowy silnik V8 twin-turbo o mocy 830 KM, wspierany przez trzy silniki elektryczne, które dodają 220 KM. Łączna moc systemowa – 1050 KM – zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,3 sekundy i prędkość maksymalną ponad 330 km/h. Stosunek masy do mocy wynosi zaledwie 1,5 kg/KM. Ferrari wykorzystało doświadczenia z Formuły 1, implementując m.in. układ brake-by-wire, system ABS Evo i cyfrowy kalkulator „Five”, który w czasie rzeczywistym symuluje reakcje auta, tworząc tzw. wirtualnego bliźniaka. Napęd na wszystkie koła z wektorowaniem momentu obrotowego jeszcze bardziej poprawia stabilność i osiągi.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto: mat. prasowe

Nadwozie 849 Testarossa łączy futurystyczne linie inspirowane prototypami Ferrari 512 S i 512 M. Przy prędkości 250 km/h auto generuje 415 kg docisku, czyli o 25 kg więcej niż SF90 Stradale. Kluczową rolę odgrywa aktywny tylny spojler, który w mniej niż sekundę przełącza się między minimalnym oporem a maksymalnym dociskiem.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto: mat. prasowe

Deska rozdzielcza została zaprojektowana w duchu jednoosobowej maszyny wyścigowej. Kierownica z mechanicznymi przełącznikami, cyfrowy zestaw wskaźników i system eManettino pozwalają wybrać cztery tryby jazdy, w tym w pełni elektryczny – o zasięgu do 25 km. Do wyboru są komfortowe fotele lub wyścigowe, karbonowe kubełki. Dla najbardziej wymagających Ferrari przygotowało pakiet Assetto Fiorano – z ulepszoną aerodynamiką, twardszymi amortyzatorami i redukcją masy o 30 kg. Kupując 849 Testarossa, klienci otrzymują siedmioletni program przeglądów oraz 16-letnią gwarancję na układ hybrydowy. To dowód, że Maranello wierzy w niezawodność swojej technologii – nawet w tak ekstremalnym wydaniu.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Ferrari Testarossa z lat 80. zostało ikoną kultury masowej – zagrało m.in. w serialu Miami Vice i w grach komputerowych.
- Nowe Ferrari 849 Testarossa jest pierwszą Testarossą z silnikiem V8 – poprzednie wersje korzystały z jednostek V12.
- Ferrari planuje, że do 2030 roku nawet 60 proc. sprzedaży będą stanowiły modele hybrydowe lub elektryczne.

Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto: mat. prasowe

Krótka historia Ferrari Testarossa
1956 – narodziny nazwy
Ferrari 500 TR (Testa Rossa) – prototyp z czerwonymi pokrywami zaworów silnika V12, przeznaczony na tory wyścigowe.
Lata 50. i 60. – sukcesy sportowe
Modele Testarossa odnoszą zwycięstwa w prestiżowych wyścigach, m.in. 24h Le Mans, cementując legendę nazwy.
1984 – ikona popkultury
Premiera drogowej Ferrari Testarossa z silnikiem V12. Auto staje się symbolem lat 80., pojawia się w Miami Vice i na plakatach milionów fanów.
1990-1996 – ewolucje modelu
Testarossa doczekała się modernizacji: Ferrari 512 TR i F512 M, z udoskonalonymi silnikami i aerodynamiką.
2025 – powrót legendy
Nowe Ferrari 849 Testarossa debiutuje jako hybryda plug-in z silnikiem V8 twin-turbo i trzema motorami elektrycznymi o mocy 1050 KM.

Ferrari 849 Testarossa Spider

Ferrari 849 Testarossa Spider

Foto: mat. prasowe

Ferrari 849 Testarossa Spider

Ferrari 849 Testarossa Spider

Foto: mat. prasowe

Źródło: rp.pl

Ferrari Marki Ferrari Testarossa

