Aktualizacja: 14.09.2025 14:01 Publikacja: 14.09.2025 08:46
Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro
Foto: mat. prasowe
Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro – urządzenie, które może wyznaczyć zupełnie nowe standardy w elektromobilności. Producent, będący globalnym liderem w dostawach baterii do samochodów elektrycznych, podkreśla, że innowacja nie polega jedynie na poprawie zasięgu czy szybkości ładowania. Shenxing Pro to także rewolucja w bezpieczeństwie, szczególnie istotna w czasach, gdy samochody coraz częściej korzystają z rozwiązań autonomicznych i sztucznej inteligencji.
Shenxing Pro w wersji Super Long Life & Long Range oferuje zasięg do 758 km (WLTP), co plasuje go w ścisłej czołówce akumulatorów dostępnych na rynku. Żywotność ma wynosić nawet 12 lat lub milion kilometrów, a spadek pojemności po pierwszych 200 tys. km to zaledwie 9 proc. – wynik, którego nie osiąga dziś większość konkurencyjnych rozwiązań.
Czytaj więcej
CATL po raz drugi wkracza na giełdę. Celem jest 5 miliardów dolarów, które w części posłużą do bu...
Równie imponujące są możliwości szybkiego ładowania. Wariant Super-Fast Charging pozwala uzupełnić energię na przejazd 478 km w zaledwie 10 minut. Nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, przy -20°C, bateria jest w stanie przyjąć energię pozwalającą przejechać 410 km w 20 minut. To może być przełom dla kierowców w zimniejszych krajach Europy, gdzie dotychczas ładowanie w trudnych warunkach klimatycznych było jedną z największych barier dla rozwoju elektromobilności.
Sercem systemu jest opatentowana technologia No Propagation 3.0 (NP3.0). To rozwiązanie minimalizujące ryzyko tzw. thermal runaway niekontrolowanego wzrostu temperatury, który w tradycyjnych akumulatorach może prowadzić do pożaru. CATL obiecuje, że Shenxing Pro dostarczy energię przez godzinę nawet w przypadku awarii, bez emisji dymu i otwartego ognia. To innowacja, która może stać się kluczowa w pojazdach autonomicznych tam, gdzie niezawodność źródła zasilania to kwestia bezpieczeństwa pasażerów i otoczenia. CATL opracował także konstrukcję ogniwa falowego, która zwiększa stabilność i wytrzymałość baterii, choć szczegóły techniczne nie zostały jeszcze ujawnione. Shenxing Pro wykorzystuje też podejście cell-to-body, czyli integrację ogniw bezpośrednio z podwoziem samochodu. Dzięki temu akumulatory nie tylko lepiej współpracują z układem chłodzenia, ale też poprawiają sztywność strukturalną pojazdu.
Wraz z premierą Shenxing Pro, CATL wysyła jasny sygnał dotyczący swoich planów globalnych. Firma zapowiada zwiększenie lokalnej produkcji w Europie, w ścisłej współpracy z partnerami motoryzacyjnymi, dostawcami materiałów i branżą recyklingową. Celem jest budowa zrównoważonego ekosystemu elektromobilności, w którym produkcja, użytkowanie i odzysk surowców będą zamkniętym obiegiem. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i presji na uniezależnienie się od dostaw z Azji, rozwój europejskich fabryk CATL może być przełomowy dla przemysłu motoryzacyjnego w UE.
Czy wiesz, że…
- CATL jest największym producentem akumulatorów EV na świecie, w 2024 roku odpowiadał za 37 proc. globalnego rynku.
- Firma dostarcza baterie m.in. dla Tesli, BMW, Volkswagena i Mercedesa.
- Shenxing Pro oparty jest na technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej), która uchodzi za bezpieczniejszą i tańszą niż popularne ogniwa NCM.
- W Europie CATL posiada już fabrykę w Niemczech (Arnstadt), a kolejne inwestycje planuje w Hiszpanii i na Węgrzech.
Czytaj więcej
Nieduży zasięg i długi czas ładowania postrzegane są jako jedne z wad samochodów elektrycznych. N...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiński gigant technologiczny CATL zaprezentował nowy akumulator Shenxing Pro – urządzenie, które może wyznaczyć zupełnie nowe standardy w elektromobilności. Producent, będący globalnym liderem w dostawach baterii do samochodów elektrycznych, podkreśla, że innowacja nie polega jedynie na poprawie zasięgu czy szybkości ładowania. Shenxing Pro to także rewolucja w bezpieczeństwie, szczególnie istotna w czasach, gdy samochody coraz częściej korzystają z rozwiązań autonomicznych i sztucznej inteligencji.
Firma Dreame słynie z wysokiej jakości sprzętu AGD. Wkrótce planuje również budowę samochodu – napędzanego techn...
Kolejna chińska marka pojawi się na naszych drogach. Dongfeng oficjalnie zadebiutował w Polsce z czterema modela...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas