Reklama

Ford pod presją. Tnie kolejne etaty. Produkcja elektryków na jedną zmianę

Ford zapowiedział likwidację nawet tysiąca miejsc pracy w swojej fabryce w Kolonii (Niemcy). Decyzja wiąże się ze słabym popytem na samochody elektryczne i przejściem z systemu dwuzmianowego na jednozmianowy.

Publikacja: 16.09.2025 22:45

Po zaplanowanych redukcjach zatrudnienie w niemieckiej fabryce w Kolonii spadnie do około 7600 osób

Po zaplanowanych redukcjach zatrudnienie w niemieckiej fabryce w Kolonii spadnie do około 7600 osób

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

To już druga fala redukcji etatów w niemieckim oddziale koncernu. W 2024 roku firma ogłosiła plan oszczędności, który zakładał likwidację 2900 stanowisk do 2027 roku. Teraz liczba ta wzrośnie o dodatkowy tysiąc, co oznacza, że zatrudnienie w Kolonii spadnie do około 7600 osób. Jeszcze pod koniec minionej dekady w zakładzie pracowało blisko 20 tys. ludzi. Ford deklaruje, że stawia przede wszystkim na dobrowolne odejścia, oferując odprawy i możliwość przejścia na częściową emeryturę. Związek zawodowy IG Metall ostrzega jednak, że jeśli nie uda się osiągnąć wymaganej redukcji w ten sposób, nie można wykluczyć przymusowych zwolnień. 

Czytaj więcej

Ford Mustang GTD ma silnik V8 o pojemności 5,2 litra i mocy 815 KM
Po Drodze
Ford Mustang GTD: Najszybszy amerykański samochód na Nürburgringu
Elektryczny Ford Explorer

Elektryczny Ford Explorer

Foto: mat. prasowe

Decyzja jest bezpośrednio związana z wynikami sprzedaży elektrycznych modeli Explorer i Capri, które powstają w Kolonii. Mimo inwestycji sięgających 2 mld euro, rynek nie przyjął ich tak, jak zakładano. Z danych Niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) wynika, że od stycznia do sierpnia w Niemczech zarejestrowano ok. 74 tys. nowych Fordów, z czego niespełna 20 tys. z napędem elektrycznym. To 18 proc. całości – znacznie mniej niż prognozowane wcześniej 35 proc. Branżowi eksperci wskazują, że problemem Forda jest nie tylko spowolnienie całego rynku aut elektrycznych, ale również brak konkurencyjnych modeli w bardziej przystępnych cenach. – Ford nie osiągnął zakładanych celów na rynku europejskim i musi szybko wprowadzić tańsze elektryki – ocenia prof. Stefan Bratzel, ekonomista motoryzacyjny.

Czy wiesz, że…
 - Zakłady Forda w Kolonii działają od 1930 roku.
- Przestawienie fabryki na produkcję aut elektrycznych kosztowało koncern ok. 2 miliardów euro.
- W 2023 roku udział elektryków w sprzedaży w Niemczech miał sięgnąć 35 proc., ale w rzeczywistości wyniósł jedynie 18 proc.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Stara nazwa, nowy model - tak wygląda Ford Capri 2024
Premiery
Ford Capri powraca. Legendarna nazwa zdobi teraz elektrycznego crossovera

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Ford Motoryzacja Samochody elektryczne Ford Explorer Ford Capri

To już druga fala redukcji etatów w niemieckim oddziale koncernu. W 2024 roku firma ogłosiła plan oszczędności, który zakładał likwidację 2900 stanowisk do 2027 roku. Teraz liczba ta wzrośnie o dodatkowy tysiąc, co oznacza, że zatrudnienie w Kolonii spadnie do około 7600 osób. Jeszcze pod koniec minionej dekady w zakładzie pracowało blisko 20 tys. ludzi. Ford deklaruje, że stawia przede wszystkim na dobrowolne odejścia, oferując odprawy i możliwość przejścia na częściową emeryturę. Związek zawodowy IG Metall ostrzega jednak, że jeśli nie uda się osiągnąć wymaganej redukcji w ten sposób, nie można wykluczyć przymusowych zwolnień. 

Reklama
Chiny kontrolują 69 proc. światowej produkcji akumulatorów – wynika z raportu BloombergNEF – podczas
Na prąd
Europejska motoryzacja pod presją: uniezależnienie od Azji czy wzrost cen aut?
ID.2all wejdzie na rynek w 2026 roku jako Volkswagen ID.Polo
Na prąd
Trzeba było tak od razu. Koniec z bezdusznymi nazwami modeli Volkswagena
Yangwang U9 Track Edition
Na prąd
Niesamowity rekord. Żaden samochód elektryczny nigdy nie pojechał szybciej niż ten
Projekt produkcji baterii wart miliardy euro, wsparty 60 mln euro publicznych dotacji, zakończył się
Na prąd
Porsche wyłącza prąd. Koniec niemieckiego snu o superbaterii
Acura rezygnuje z przejścia na pełną elektromobilność i będzie rozwijać hybrydy i tradycyjne silniki
Na prąd
Kolejna marka rezygnuje z planu przejścia na pełną elektromobilność
Reklama
Reklama
e-Wydanie