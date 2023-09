Audi Q8 po modernizacji. Ma „pustynny” lakier i nowe światła

Audi Q8 mat. prasowe

Ciekawostką jest pojawienie się nowych, laserowych reflektorów HD Matrix LED. Z tyłu nie zabrakło lamp OLED. Oświetlenie Q8 jest skuteczniejsze i lepiej rozjaśnia świat podczas nocnych podróży. Nie jest to jednak jedyne, co oferuje. Klienci będą mogli codziennie wybierać spośród różnych sygnatur świetnych. Audi Q8 może więc „patrzeć” na właściciela nieco inaczej, zależnie od jego nastroju. Czy kupujący będą z tego korzystać? Zdania mogą być podzielone. We wnętrzu zmiany są mniej widoczne. Ograniczają się do zastosowania nowych tapicerek i elementów dekoracyjnych. Audi nie zdecydowało się jednak ani na przeprojektowanie kokpitu ani np. na zastosowanie bardziej kanciastej kierownicy znanej z nowego Q6 e-tron.

Nie zmieniła się także gama silników, co ucieszy miłośników diesli (wciąż wyjątkowo dobrze radzących sobie w dużych SUV-ach). Słabszy ma 230 KM, a mocniejszy 282 KM. Obydwa to motory V6. W ofercie pozostaje też silnik benzynowy 3.0 o mocy 340 KM, a także tankowane zielonym pistoletem 4.0 V8 o mocy 500 KM w wersji SQ8. Czasy diesla V8 w „S-ce” odeszły do lamusa już jakiś czas temu. W ofercie z pewnością nie zabraknie także topowego RSQ8 (także z benzynowym V8), lecz dane na jego temat zostaną podane nieco później. Czekamy także na polskie ceny odświeżonego Q8.