Targi IAA Mobility: Niemcy rządzą, ale Chinczycy będą groźną konkurencją

Jeszcze można zdążyć

Czy warto porwać się na wycieczkę do Monachium, żeby zobaczyć nowe trendy w motoryzacji? To zależy. Z pewnością tak, jeśli ktoś chce zorientować się w nowych tendencjach, automatyzacji, ułatwieniach dla kierowców, najnowszych kierunków rozwoju. Takiego zagęszczenia start-upów z pasjonatami, którzy z entuzjazmem opowiedzą o swoich wizjach, z pewnością nie ma nigdzie na świecie. No może w Dolinie Krzemowej. Tyle, że jest to znacznie dłuższa i droższa wyprawa, niż do Monachium. Jeśli nastawiacie się na oglądanie samochodów to może być gorzej, bo te targi w niczym nie przypominają tego co było kiedyś. Nie ma wystawionych wszystkich, tylko wybrane modele, a marek jest naprawdę niewiele. Do stolicy Bawarii można dolecieć z Polski za niewiele ponad 300 złotych (bilet LOT z Warszawy). Drożej jest już na miejscu. Kosmiczne ceny mają bilety wstępu - 175 euro (ok. 780 zł), jeśli kupimy go online i 220 euro (ok. 990 zł) w kasie na miejscu. Taksówka z lotniska na tereny targowe (45 km), to wydatek 85 euro w jedną stronę. Koszt noclegu w Monachium od 40 euro w górę. Oczywiście niektóre koszty można podzielić. A niektóre ekspozycje można bezpłatnie obejrzeć w samym mieście. Bo taka jest formuła tego wydarzenia, żeby całe miasto żyło motoryzacją. I tam jest najbardziej tłoczno.

BMW i7Protection Jan Guss-Gasiński

Czy taka impreza ma szanse przetrwać? Być może dzięki zmienionej formule. Jednak nie będzie wydarzeniem jak kiedyś, a niszową imprezą o zasięgu regionalnym. Coraz mniej aut, a coraz więcej dostawców, którzy dla klasycznego odwiedzającego są mało atrakcyjni. To nie jest już show, a impreza co najwyżej dla ludzi mocno zorientowanych technicznie. Impreza bardzo niszowa, którą ciężko nawet nazwać targami samochodowymi. Targi IAA Mobility trwają do 10 września.