Nazwa Scenic to skrót od „Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”. (koncepcja bezpieczeństwa wyrażona w nowym, innowacyjnym samochodzie). Scenic w swoim czasie wprowadzał w segment vanów atrakcyjną stylizację. Dziś nie jest już minivanem, ale crossoverem z napędem elektrycznym. To drugi po Megane samochód elektryczny Renaulta o bardzo udanej stylizacji. Renault chce by Scenic nadal pełnił rolę jedynego w rodzinie samochodu, który sprawdza się tak samo dobrze w codziennych dojazdach do pracy jak i podczas weekendowych podróży rekreacyjnych. Dlatego ma oferować aż 620 km zasięgu na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 87 kWh. Silnik o mocy do 220 KM emituje dźwięki opracowane w ramach współpracy z Jeanem-Michelem Jarre'em.

Renault Scenic E-Tech mat. prasowe

Samochód roku 2024 będzie oferowany wyłącznie z napędem elektrycznym

Dzięki atutom platformy elektrycznej CMF-EV opracowanej przez Alians Renault, Nissana i Mitsubishi Scenic łączy kompaktowe wymiary z przestronnym wnętrzem. Płaska podłoga i duży rozstaw osi (278 cm) pozwalają wygodnie podróżować tym samochodem pięcioosobowej rodzinie, a bagażnik oferuje aż 545 l pojemności. Nowy Scenic E-Tech electric będzie pierwszym modelem elektrycznym oferowanym w sportowej wersji esprit Alpine, a system multimedialny OpenR Link oferuje ponad 50 aplikacji.

Finałowa siódemka Car of the Year 2024 mat. prasowe

Renault Scenic E-Tech mat. prasowe