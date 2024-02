Stellantis też z rekordem

Grupa włosko-amerykańska zwiększyła w 2023 r. obroty o 6 proc. do 189,5 mld euro dzięki sprzedaniu na świecie 6,4 mln pojazdów (6 mln rok wcześniej). Sprzedaż e--aut skoczyła o 21 proc. Zysk netto zwiększył się o 11 proc. do 18,6 mld euro, bo grupa uniknęła kar za emisję spalin i nie miała tylu akcji przywoławczych co w 2022 r. Przepływy gotówki wzrosły o 19 proc. do 12,9 mld euro dając rezerwy 61,1 mld euro. Te dobre wyniki pozwoliły podwyższyć dywidendę o 16 proc. do 1,55 euro za akcję. Grupa zapowiedziała też skupienie w tym roku z rynku swych akcji za 3 mld euro.

Czytaj więcej Producenci Były prezes Ferrari krytykuje produkcję Fiata w Polsce. To koniec włoskiej motoryzacji Koncern Stellantis znalazł się we Włoszech w ogniu krytyki. Chodzi o zwolnienia i zamykanie fabryk oraz wyprowadzanie produkcji do tańszych krajów, w tym Polski. Do krytyki włączył się były prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, który nie może uwierzyć, że modele Fiata i Alfy Romeo są produkowane w Polsce.

Marża operacyjna Stellantisa zmalała do 12,8 proc. z 13,4 proc. rok wcześniej z powodu skutków 6-tygodniowego strajku załogi w USA, co sparaliżowało działalność fabryk w całej Ameryce Płn. Strajk doprowadził ostatecznie do porozumienia z dyrekcją, pracownicy otrzymali w układzie zbiorowym podwyżkę siatki plac o 25 proc. do 2028 r., ale firma poniosła 3 mld euro strat w obrotach i 750 mln w zyskach. Bieżący rok będzie także burzliwy dla Stellantisa. Grupa zakłada mimo wszystko dodatnie przepływy gotówki i dwucyfrową marżę operacyjną dzięki szerszej gamie oferowanych pojazdów, całkowicie nowych furgonetek, elektrycznych Peugeota 3008 i Citroena C3. Grupa liczy też na tani leasing e-aut we Francji za ok. 100 euro miesięcznie, zapowiedziany przez rząd. Mimo tych ostrzeżeń grupy jej akcje zyskały na giełdzie w Mediolanie 4,1 proc. Od stycznia 2023 akcje grupy kierowanej przez Carlosa Tavaresa zyskały 77 proc. wartości.