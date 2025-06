Kiedy pod koniec lata 2024 r. Mercedes wprowadził na rynek całkowicie elektryczną Klasę G, rejestracje samochodów elektrycznych wykazywały już oznaki stagnacji, a nawet spadku. Niemniej jednak w Stuttgarcie istniała nadzieja, że G 580 z technologią EQ wniesie znaczący wkład w ogólną sprzedaż kultowej serii modelu jak i samych elektryków. Dane opublikowane przez niemiecki dziennik „Handelsblatt” obnażają wyniki sprzedaży elektrycznego G, które są katastrofalne. Od momentu wprowadzenia na rynek Mercedes sprzedał w całej Europie zaledwie 1450 egzemplarzy tego modelu. W tym samym czasie zarejestrowano około 9700 sztuk Klasy G z silnikami spalinowymi, czyli prawie siedem razy więcej. Mało tego, Klasa G odnotowuje w pierwszym kwartale 2025 roku 18-procentowy wzrost sprzedaży, ale wyłącznie dzięki modelom z klasycznymi, benzynowymi silnikami.

Elektryczny Mercedes G580 EQ Foto: mat. prasowe

W Niemczech do końca kwietnia zarejestrowano 2454 egzemplarze Klasy G. Tylko 326 z nich ma napęd elektryczny. Wyniki sprzedaży modelu G 580 EQ w innych krajach są jeszcze bardziej dramatyczne - 58 egzemplarzy w Chinach, 61 w Korei Południowej i zero w USA, mimo że wersja elektryczna jest tam oficjalnie oferowana. Dlaczego klienci tak bardzo stronią od tego modelu? Cena elektrycznej wersji raczej nie jest problemem. G 580 EQ (587 KM) startuje od 664 100 zł. Spalinowa wersja o podobnej mocy (585 KM) kosztuje nieco ponad milion złotych (1 003 700 zł). Większym problemem może być zasięg, bo rzadko kiedy elektryczną wersją udaje się przejechać więcej niż 200 km. Zasięg modelu AMG nie jest olbrzymi, ale nie aż tak mały. Do tego w Mercedesie G 580 EQ dochodzą takie wady jak bardzo duża masa własna (3010 kg) co tym samym uniemożliwia holowanie przyczepy. Za niską sprzedaż eksperci winią również zjawisko, z którym zmaga się nie tylko Mercedes, ale i inni producenci. Klienci luksusowych, sportowych i drogich modeli aut po prostu preferują silniki spalinowe.