Europejski przemysł motoryzacyjny dotąd szykował się na rok 2035. To wtedy zaplanowano wdrożenie zakazu rejestracji nowych aut spalinowych. Taka data graniczna jednych przeraża, inni są już na nią gotowi. Z pewnością wzbudza kontrowersje i nie brakuje firm, które lobbują za jej przesunięciem lub za zmianą przepisów (np. tak, by dopuścić rejestrację hybryd). Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że wiatr zmian wieje w stronę, która ucieszy miłośników motoryzacji spalinowej, i że data może zostać przesunięta. Ale teraz sytuacja modeli, które nie są elektryczne, może się jeszcze bardziej skomplikować. Nadchodzi prawdziwe trzęsienie ziemi.

Jak informuje niemiecki „Bild am Sonntag”, Komisja Europejska rozważa wprowadzenie obowiązku elektryfikacji flot komercyjnych już od 2030 roku. Według roboczych zapisów, które trafiły do mediów, wszystkie nowe samochody rejestrowane na firmy, wypożyczalnie czy instytucje oferujące leasing lub wynajem, musiałyby być elektryczne. Z punktu widzenia rynku samochodowego to ogromna zmiana. Floty firmowe, w tym wynajem i leasing, odpowiadają za ponad 60 proc. rejestracji nowych aut w Europie. To oznacza, że nowe regulacje uderzają w fundament rynku. Co więcej, coraz więcej osób fizycznych decyduje się na użytkowanie aut w formule najmu długoterminowego z powodów podatkowych — często w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. Wygląda na to, że z perspektywy nowych przepisów to również będą klienci „flotowi”.

Według przecieków, nad którymi pracuje Komisja, od 2027 roku firmy mogłyby być zobowiązane do kupowania minimum 75proc. samochodów elektrycznych, a od 2030 roku — już wyłącznie elektryków. To oznaczałoby praktyczne wyeliminowanie samochodów z silnikami benzynowymi i diesla z działalności komercyjnej. Taki krok to element szerszej strategii „dekarbonizacji floty korporacyjnej”, zapowiedzianej w komunikacie Komisji z marca 2025 roku. Dokument ten przedstawia pięć filarów nowej strategii dla przemysłu motoryzacyjnego: rozwój cyfryzacji i innowacji, przejście na pojazdy bezemisyjne, zwiększenie odporności łańcucha dostaw, rozwój kompetencji w wymiarze społecznym oraz wzmocnienie konkurencyjności UE na rynku globalnym.

Choć z pozoru nowe przepisy miałyby dotyczyć „aut firmowych” i „usług wynajmu”, to definicje te są bardzo szerokie. Oprócz klasycznych flot korporacyjnych czy wypożyczalni przy lotniskach, nowe wymogi mogą objąć również firmy leasingowe, instytucje finansowe oraz wszystkich klientów korzystających z wynajmu długoterminowego. Oznacza to, że np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która leasinguje samochód osobowy, także będzie musiała przesiąść się na elektryka — nawet jeśli pojazd użytkuje głównie prywatnie. Plany Komisji wzbudziły już kontrowersje, zwłaszcza w Niemczech. Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) skrytykowało propozycję jako zbyt daleko idącą i potencjalnie szkodliwą dla konkurencyjności europejskiego przemysłu.