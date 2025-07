Umowa nie jest pierwszym przypadkiem współpracy Białegostoku z chińskim producentem. Już we wrześniu 2022 roku miasto zamówiło 20 zeroemisyjnych autobusów Yutong E12, które od drugiej połowy 2023 roku obsługują lokalne trasy. Najnowszy kontrakt rozszerza białostocką flotę autobusów o 30 egzemplarzy najnowszego modelu U12. – To już drugi tak duży kontrakt podpisany z miastem Białystok – podkreśla Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland, oficjalnego przedstawiciela marki Yutong w Polsce. Firma działa na krajowym rynku od pięciu lat i w tym czasie zakontraktowała łącznie 253 autobusy dla 28 samorządów z 11 województw.

Yutong U12 to 12-metrowe autobusy z możliwością przewozu ponad 90 pasażerów i zasięgiem przekraczającym 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Pojazdy są wyposażone w bezkobaltowe baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) o pojemności 423 kWh oraz system rekuperacji energii, który zwiększa efektywność energetyczną. Jedną z kluczowych zalet tych elektrobusów jest brak konieczności stosowania pantografów – ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą złącza plug-in, co upraszcza infrastrukturę techniczną. Każdy pojazd jest wyposażony w system całodobowego monitoringu baterii, co zwiększa bezpieczeństwo i przewidywalność eksploatacji.

Yutong U18 Foto: mat. prasowe

Podpisany kontrakt obejmuje nie tylko dostawę autobusów, ale również kompleksowe zaplecze techniczne. W jego ramach Białystok otrzyma 25 stacji ładowania zajezdniowego, trzy mobilne stacje ładowania oraz pakiet szkoleń dla kierowców i pracowników zaplecza technicznego. To kompleksowe rozwiązanie „pod klucz” ma umożliwić płynne wdrożenie pojazdów do codziennej eksploatacji. Autobusy będą wyposażone w klimatyzację, elektryczne ogrzewanie, skórzaną tapicerkę, ładowarki USB oraz nastrojowe oświetlenie LED. Kierowcy będą mieli do dyspozycji m.in. ergonomiczne fotele z funkcją masażu, system kamer z widokiem 360 stopni oraz zdalny dostęp do parametrów pojazdu poprzez aplikację mobilną.