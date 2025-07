Za modernizację odpowiada niemiecka firma Kiepe Electric, działająca na zlecenie władz transportowych hrabstwa King County, obejmującego Seattle i kilkadziesiąt sąsiednich miast, zamieszkanych łącznie przez ponad 750 tys. osób. Wartość kontraktu wynosi 26 mln dolarów. Modernizowane są trolejbusy wyprodukowane w latach 2014–2017. W pojazdach zastosowany zostanie system bateryjny Magnus+, opracowany w centrum badawczo-rozwojowym BMZ Group w Gliwicach. To tzw. rozwiązanie „drop-in”, umożliwiające łatwą integrację z już eksploatowanymi trolejbusami. Baterie zostały dostosowane do wymagających warunków terenowych Seattle i San Francisco, gdzie nachylenia dróg sięgają nawet 23 proc.

Nowe zestawy bateryjne mają pojemność 72 kWh – niemal trzykrotnie większą niż dotychczasowe. Modernizacja ma przynieść oszczędność energii na poziomie 30 proc., wydłużyć żywotność pojazdów o 10–15 lat, a także będzie dwukrotnie tańsza i szybsza niż zakup nowych trolejbusów. Dzięki większej pojemności baterii możliwe będzie też wydłużenie tras bez konieczności rozbudowy infrastruktury ładowania. Technologia IMC (In Motion Charging) pozwala pojazdom przejechać ponad 7 mil (ok. 11 km) bez dostępu do trakcji. Długoterminowe testy baterii Magnus+ przeprowadzono w latach 2023–2024 w stanach Waszyngton i Kalifornia. Polskie baterie przekroczyły oczekiwania operatorów pod względem wydajności i niezawodności. Nowy system testowano w czterech trolejbusach Metro – dwóch 40-stopowych (ok. 12 m) i dwóch 60-stopowych (ok. 18 m), pokonując łącznie ponad 1000 mil (ponad 1600 km).

Polskie baterie w trolejbusach w Seattle i San Francisco

System trolejbusowy w Seattle to drugi co do wielkości tego typu system w USA. Składa się z 14 tras i 174 pojazdów poruszających się po 68 milach dwukierunkowych linii napowietrznych. W 2024 roku operator King County Metro zrealizował niemal 90 mln przejazdów, co daje mu drugie miejsce wśród najszybciej rozwijających się systemów transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych. Średnia dzienna liczba pasażerów to 38 tys., co stanowi około 18 proc. całego ruchu obsługiwanego przez Metro. Kontrakt otwiera BMZ Poland drogę do dalszej ekspansji na rynku amerykańskim. Firma już prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami w USA, co potwierdził Kai Schöffler, dyrektor generalny BMZ USA Inc. Podkreślił, że trwają prace nad kolejnymi projektami w sektorze publicznego transportu elektrycznego. BMZ Poland ma doświadczenie w realizacji dużych kontraktów – współpracował m.in. z Daimler Buses, dostarczając baterie do autobusów elektrycznych. Gliwicka spółka pełni rolę globalnego Centrum Kompetencyjnego Grupy BMZ w zakresie technologii bateryjnych dla elektromobilności. Firma dostarcza akumulatory do elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, autobusów elektrycznych, rowerów oraz skuterów. Obecnie zatrudnia ponad 800 osób.