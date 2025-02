Wiemy które z używanych elektrycznych aut sprzedają się najlepiej

Zwiększył się także popyt na hybrydy, których udział w transakcjach sięgnął 9 proc. - Łącznie te dwie grupy samochodów używanych stanowiły już jedną piątą całej ubiegłorocznej sprzedaży – informuje Carvago. Według analityków platformy, w ciągu minionego roku nastąpiła istotna zmiana w preferencjach jej klientów. - O ile jeszcze w 2023 r. na Carvago dominowały samochody z silnikiem diesla, o tyle w 2024 roku zainteresowanie nimi spadło kosztem samochodów elektrycznych i hybryd, których sprzedaż podwoiła się rok do roku – mówi Dariusz Piwinski, country manager Carvago Poland. Jego zdaniem, wpływa na to rosnąca liczba e-aut na rynku, a także dążenie użytkowników do zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów. - Klienci kupując samochody elektryczne, szukają przede wszystkim jakości, a Tesla, Nissan i Volkswagen były najlepiej sprzedającymi się markami w ubiegłym roku – dodaje Piwiński.

98 proc. sprzedanych poprzez Carvago w ubiegłym roku elektryków miało nie więcej niż pięć lat. Stały udział w sprzedaży utrzymują auta z silnikiem benzynowym – stanowią 43 proc. sprzedaży. Inaczej wygląda sytuacja aut z dieslami: jeśli w 2023 r. ten rodzaj napędu jeszcze dominował w preferencjach kupujących, to rok temu nastąpiła zmiana i udział samochodów z silnikiem wysokoprężnym stopniał do 38 proc. z 46 proc. rok wcześniej. Zarazem ta tendencja słabnącego udziału diesli i rosnącego napędów elektrycznych oraz hybrydowych ma pokazywać, że kupujący samochody coraz bardziej zwracają uwagę na zaostrzane przepisy klimatyczne, a także ryzyko, jakie w perspektywie wiąże się z posiadaniem samochodu z wysokim poziomem emisji, choćby w kontekście obostrzeń w strefach czystego transportu.

Który z elektryków najlepiej się sprzedaje?

Topowe marki na platformie Carvago w ubiegłym roku to Tesla, Nissan i Volkswagen. Z kolei w rankingu modeli liderami są Nissan Leaf, Tesla Model 3 oraz Smart ForTwo. Poza podium znalazły się: BMW i3, Hyundai Kona, Fiat 500e, Volkswagen ID.3, Audi e-tron, Mazda MX-30 oraz Kia e-Niro. W przypadku hybryd (pod uwagę brano pełne hybrydy oraz hybrydy plug-in, nie uwzględniano natomiast aut z układem miękkiej hybrydy MHEV) liderem sprzedaży okazała się Toyota RAV4, która wyprzedziła dwa modele Volvo: XC60 oraz XC90. Kolejne miejsca zajęły: BMW X1, BMW 5, Audi A6, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Toyota Corolla oraz Volvo V60. Rosnący popyt na używane samochody elektryczne widać także w statystykach prywatnego importu. Jak informuje Instytut Samar, w styczniu 2025 r. liczba sprowadzonych do Polski używanych elektryków zwiększyła się w ujęciu rocznym o niemal 40 proc., a ich udział w imporcie wzrósł do 0,8 proc.