Na dźwięk słów „silnik dwusuwowy” wielu wciąż myśli o Trabancie lub kosiarce do trawy. Choć jednostki tego typu były niegdyś powszechnie stosowane, zwłaszcza w motoryzacji powojennej, to ich wady — wysokie zużycie paliwa i emisje spalin spowodowane spalaniem mieszanki paliwowo-olejowej — doprowadziły do ich niemal całkowitego zaniku w segmencie samochodów osobowych. Tymczasem koncepcja ta może powrócić w nowej, znacznie nowocześniejszej formie. Założona w 2022 roku firma Alpha-Otto Technologies z siedzibą w Detroit opracowuje innowacyjny dwusuwowy silnik o nazwie REV-Force, który według zapowiedzi będzie zdolny do pracy na wielu rodzajach paliwa — od benzyny i oleju napędowego, przez naftę, po paliwa nisko- i bezemisyjne, takie jak etanol, wodór czy amoniak.

Technologia przyszłości w kompaktowym wydaniu

Silnik REV-Force został przetestowany w wersji dwucylindrowej z doładowaniem i chłodzeniem cieczą. Waży zaledwie 48 kg, a jego wymiary to 38 cm długości, 35 cm szerokości i 30 cm wysokości. Pomimo kompaktowej konstrukcji, generuje 175 KM, a według danych producenta może osiągać nawet 223 KM mocy i 176 Nm momentu obrotowego. Największe wrażenie robi jednak deklarowana sprawność cieplna wynosząca 50 proc. To wartość, która przewyższa osiągi klasycznych silników spalinowych — nawet w zastosowaniach motoryzacyjnych o wysokiej efektywności.

Silnik nazwany REV-Force korzysta z suchej miski olejowej, co eliminuje konieczność spalania oleju w mieszance, jak to miało miejsce w klasycznych dwusuwach. Zamiast zasysać mieszankę przez skrzynię korbową, sprężarka kontroluje dopływ powietrza, a paliwo jest precyzyjnie wtryskiwane dopiero po zamknięciu specjalnego obrotowego zaworu wydechowego, co znacząco ogranicza emisję niespalonego paliwa. Alpha-Otto wyposażyła silnik w nowoczesne sterowanie, umożliwiające błyskawiczne dostosowanie takich parametrów jak: stopień sprężania, pojemność skokowa, kąt wyprzedzenia zapłonu czy strategia wtrysku paliwa — w zależności od rodzaju używanego paliwa.

Projekt silnika bliski komercjalizacji

Twórcy silnika twierdzą, że możliwa będzie praca na ubogiej mieszance, co dodatkowo obniży zużycie paliwa. Emisja spalin ma osiągnąć „bezprecedensowo niski poziom”, choć na razie nie opublikowano szczegółowych danych. Alpha-Otto zapowiada zastosowanie zaawansowanych systemów oczyszczania spalin, które mają pozwolić spełniać najbardziej rygorystyczne normy — obecne i przyszłe. REV-Force ma również przewagę w zakresie kosztów i serwisowania. Jako dwusuw, nie wymaga skomplikowanego układu zaworowego ani wałków rozrządu. To sprawia, że jest nie tylko lżejszy i bardziej kompaktowy, ale także tańszy w produkcji i łatwiejszy w utrzymaniu niż tradycyjny silnik czterosuwowy. Według przedstawicieli firmy, projekt znajduje się obecnie na etapie bliskim komercjalizacji i posiada już zgłoszenia patentowe.