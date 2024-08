Władze Minneapolis donoszą, że przez ostatni rok wzrósł nowy trend wśród złodziei. Z kradzieży katalizatorów, lusterek czy felg przerzucili się na kable samochodów elektrycznych i hybryd plug-in oraz te zamontowane przy ładowarkach. Jak podaje CBS News rozpoczęła się fala kradzieży miedzi z okablowania infrastruktury miejskiej. Również w niektórych krajach Europy takie kradzieże stały się prawdziwą plagą.

Coraz więcej kradzieży kabli z ładowarek samochodów elektrycznych

Problem z kradzieżą kabli po raz pierwszy pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. Jak donosi stacja NBC4 większość zgłoszeń kradzieży dotyczyła wtedy publicznych ładowarek, gdzie kierowcy pozostawiali swoje elektryki w godzinach nocnych. Zdarzały się również odcięte kable z samochodów ładujących się na prywatnych posesjach. Jak piszą amerykańskie media odcięcie kabli zajmuje złodziejom nie więcej niż dwie minuty. Policja odnotowuje duży wzrost takich kradzieży. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sieć ładowania Electrify America zameldowała o ponad 130 skradzionych kablach ze stacji ładowania. To więcej niż w całym 2023 roku.

Nowe metody działania złodziei dotarły również do Europy. I tak w Wielkiej Brytanii w nocnych godzinach dokonuje się kradzieży kabli, ale również całych przydomowych ładowarek samochodowych. Od listopada 2023 roku w regionach Yorkshire oraz Midlans na 27 stacjach skradziono 174 kable. Wartość każdego przewodu szacuje się na ok. 1 tys. funtów (ok. 5 tys. zł). O podobnych incydentach donoszą media niemieckie i holenderskie. Kilka tygodni temu w Lipsku skradziono około 15–20 metrów kabli zasilających z trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Policja szacuje szkody na około 6 000 euro (ok. 25,5 tys. zł). Kilka dni później również w okolicy Lipska skradzione zostały kolejne kable tym razem z dwóch stacji ładowania. Takich doniesień jest niestety coraz więcej.