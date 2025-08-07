Aktualizacja: 07.08.2025 11:11 Publikacja: 07.08.2025 10:36
Ecobest Challenge 2025
Foto: mat. prasowe
Piętnaście aut elektrycznych ustawiło się na torze Quattroruote w Vairano na starcie Ecobest Challenge 2025 – testu zasięgu realnego samochodów elektrycznych. Od mikrusa Leapmotor T03 po Audi A6 Sportback e-tron. Ekipa dziennikarzy AutoBest z całej Europy ruszyła, by sprawdzić, jak w realnym ruchu spisują się najnowsze samochody elektryczne. Technicy uruchomili aplikację, która zliczała każdy amper. Trzy dni jazdy (55 proc. autostrady, 25 proc. drogi krajowe, 20 proc. miasto), obowiązkowe zmiany kierowców co 30 km i temperatura 22–26 °C, kontrolowana równie pieczołowicie jak ciśnienie w oponach.
Audi A6 Sportback e-tron
Foto: mat. prasowe
Kupując samochód na prąd możesz zweryfikować zasięg sprawdzając dane homologacyjne. Obecnie producentów obowiązuje WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Zwykle dane podawane przez WLTP są bardziej optymistyczne niż życie. By je zweryfikować AutoBest organizuje test realnego zasięgu w ruchu drogowym – EcoBest Challenge. Zasięg podczas testu mierzony jest od momentu odpięcia samochodu elektrycznego od ładowarki do momentu kompletnego rozładowania akumulatorów, czyli do pełnego zatrzymania. Podczas testu kierowcy używają samochodu i jego wyposażenia tak, by jazda była komfortowa i podróżują drogami w okolicach Mediolanu w tempie lokalnego ruchu. Wszystko po to, by uzyskać wyniki, których mogą oczekiwać przyszli właściciele samochodów.
Pierwszy rekord pobił Leapmotor T03, który pokonał 109,43 proc. zasięgu WLTP. Realnie Leapmotor przejechał do zatrzymania 290 km przy homologowanych 265 km. Równocześnie średnia relacja realnego zasięgu względem WLTP w testowanych samochodach zbliżyła się do 90 proc. Wśród maluchów wyróżniła się również Dacia Spring, która pobiła rekord wszech czasów w autorskim indeksie EcoC 2, który informuje, ile kilometrów realnego zasięgu oferuje jedna kWh energii z akumulatora. Spring osiągnął najlepszy wynik w wydajności energetycznej, pokonując 8,17 km na jednej kWh. W ramach doskonalenia testów AutoBest wprowadził w zeszłym roku wskaźnik EcoC 4, który mierzy, ile kilometrów przejeżdża auto na jednej kWh realnie pobranej z ładowarki, a nie na nominalnej pojemności baterii. Ponieważ to kierowca płaci za energię, te dodatkowe kWh „uciekają” spod kontroli komputera pokładowego. Najlepszy wskaźnik EcoC 4 osiągnął Leapmotor T03 (6,89 km/kWh), a Dacia Spring, mimo pierwszego miejsca w EcoC 2, zajęła tu drugą pozycję z wynikiem 6,73 km/kWh.
Tesla Model 3 Long Range
Foto: mat. prasowe
A na ile kilometrów może liczyć kierowca auta elektrycznego, jeśli komputer zaczyna wyświetlać zerowy zasięg? BYD Dolphin Surf przejechał po zerze ledwie 3 km. Za to Kia EV3 krążyła po pętli toru jeszcze 36 km. Średni rezultat? Około 11 km niewidzialnej rezerwy. Samochody jeździły podczas testu do pełnego zatrzymania, czyli do momentu, kiedy nie można było już jechać nawet w trybie ślimaczym. Prawdziwym długodystansowcem okazało się Audi A6 Sportback, którego bateria o pojemności 94,9 kWh, spięta instalacją 800V, pchała luksusową limuzynę aż do 556 kilometra, co okazało się najlepszym wynikiem w teście zasięgu w realnym ruchu. Za nim finiszowała Tesla Model 3 Long Range (544 km), a podium zamknęła debiutująca Kia EV3 (501 km). Stawka rozciągnęła się aż do Dacii Spring, która wyzionęła ducha po 219 km.
Wyniki realnego zasięgu EcoBest Challenge 2025:
Audi A6 Sportback e-tron – 556 km
Tesla Model 3 Long Range – 544 km
Kia EV3 – 501 km
Škoda Elroq – 487 km
Peugeot e-3008 – 451 km
Renault 5 E-Tech Electric – 346 km
Hyundai Inster – 316 km
Ford Puma Gen-E – 294,5 km
Fiat Grande Panda – 294 km
Citroën ë-C3 – 293 km
Leapmotor T03 – 290 km
Mini Aceman E – 278 km
Opel Frontera – 275 km
BYD Dolphin Surf – 272 km
Dacia Spring – 219 km
KIA EV3
Foto: mat. prasowe
Pora na sprawdzenie drugiego niezwykle ważnego parametru samochodów elektrycznych, czyli czasu ładowania. Do dyspozycji czekały ładowarki o mocy 350 kW. Audi potrzebowało jedynie 6 minut, by „dolać” energii na kolejne 100 km. Dwie minuty później wtyczkę wypięła Škoda Elroq, a dziewiątą minutę wspólnie przekroczyły Kia EV3 i Tesla Model 3. Środkowa stawka, z Peugeotem e-3008 i Fordem Pumą, zatrzymała stopery na czternastej minucie, podczas gdy najmniejsza i najtańsza Dacia Spring potrzebowała aż 32 minut, żeby uzbierać ten sam zapas kilometrów. Interesującym wynikiem Ecobest Challenge jest ilość energii potrzebnej do pełnego naładowania samochodów z całkowicie rozładowanymi akumulatorami (wskaźnik EcoC 3). Wszystkie pojazdy wymagały od 5,9 proc. do 21,3 proc. więcej energii, niż wynosi ich nominalna pojemność netto; najmniejsze straty zanotował Audi A6 Sportback e-tron (tylko 5,9 proc. różnicy między energią pobraną a używalną). Połowa stawki mieściła się w 10–20 proc., a oszczędna w jeździe Dacia zostawiła aż 21,3 proc. energii w przewodach i chłodzeniu. Dodatkowe zużycie energii podczas ładowania ma kilka przyczyn: straty przy konwersji AC-DC, zasilanie systemów pokładowych (głównie falownika, oprogramowania i gniazda), chłodzenie baterii – szczególnie przy szybkim ładowaniu w wysokiej temperaturze – oraz stan ogniw i typ ładowarki.
Rezultaty testu
Foto: mat. prasowe
Ranking czasu szybkiego ładowania EcoBest Challenge 2025 – EcoC 7
(DC, 20–80 proc. baterii, 100 km dodatkowego zasięgu)
6 min – Audi A6 Sportback e-tron
8 min – Škoda Elroq
9 min – Kia EV3 i Tesla Model 3
14 min – Peugeot e-3008 i Ford Puma Gen-E
15 min – Hyundai Inster i Renault 5 E-Tech Electric
16 min – Citroën ë-C3
17 min – Fiat Grande Panda, Mini Aceman E i Opel Frontera
20 min – Leapmotor T03 i BYD Dolphin Surf
32 min – Dacia Spring
Skoda Elroq
Foto: mat. prasowe
W tegorocznej edycji EcoBest Challenge nie doszło do pobicia rekordu czasu ładowania. Dwa lata temu Hyundai Ioniq 6 uzupełnił energię potrzebną na przejechanie 100 km w 4 min. W edycji 2025 Audi A6 Sportback e-tron potrzebował 6 min, bijąc zeszłorocznego championa Kia EV9 (7 min). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi realnego zasięgu samochodów elektrycznych EcoBest Challenge.
Czy wiesz, że...
- Audi A6 Sportback e-tron w testach osiągnęło wynik zbliżony do aut spalinowych pod względem zasięgu, ale z zupełnie inną charakterystyką jazdy i ładowania.
- Najmniejsze elektryki potrafią być najwydajniejsze energetycznie. Dzięki niskiej masie i kompaktowym rozmiarom pokonują więcej kilometrów z jednej kilowatogodziny niż wielkie SUV-y.
- EcoBest Challenge uchodzi za jeden z najbardziej realistycznych testów zasięgu elektryków w Europie, właśnie dlatego, że odbywa się w prawdziwym ruchu drogowym, a nie w laboratorium.
Peugeot e-3008
Foto: mat. prasowe
Stosunek realnego zasięgu do WLPT
Foto: mat. prasowe
Kilometry z 1 kWh
Foto: mat. prasowe
Sprawność ładowania
Foto: mat. prasowe
Efektywność energii z ładowarki
Foto: mat. prasowe
Zasięg po 0 proc. baterii
Foto: mat. prasowe
Ładowanie 22 AC (100 km zasięgu)
Foto: mat. prasowe
Ładowanie 350 DC (100 km zasięgu)
Foto: mat. prasowe
