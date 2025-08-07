Piętnaście aut elektrycznych ustawiło się na torze Quattroruote w Vairano na starcie Ecobest Challenge 2025 – testu zasięgu realnego samochodów elektrycznych. Od mikrusa Leapmotor T03 po Audi A6 Sportback e-tron. Ekipa dziennikarzy AutoBest z całej Europy ruszyła, by sprawdzić, jak w realnym ruchu spisują się najnowsze samochody elektryczne. Technicy uruchomili aplikację, która zliczała każdy amper. Trzy dni jazdy (55 proc. autostrady, 25 proc. drogi krajowe, 20 proc. miasto), obowiązkowe zmiany kierowców co 30 km i temperatura 22–26 °C, kontrolowana równie pieczołowicie jak ciśnienie w oponach.

Audi A6 Sportback e-tron Foto: mat. prasowe

Kupując samochód na prąd możesz zweryfikować zasięg sprawdzając dane homologacyjne. Obecnie producentów obowiązuje WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Zwykle dane podawane przez WLTP są bardziej optymistyczne niż życie. By je zweryfikować AutoBest organizuje test realnego zasięgu w ruchu drogowym – EcoBest Challenge. Zasięg podczas testu mierzony jest od momentu odpięcia samochodu elektrycznego od ładowarki do momentu kompletnego rozładowania akumulatorów, czyli do pełnego zatrzymania. Podczas testu kierowcy używają samochodu i jego wyposażenia tak, by jazda była komfortowa i podróżują drogami w okolicach Mediolanu w tempie lokalnego ruchu. Wszystko po to, by uzyskać wyniki, których mogą oczekiwać przyszli właściciele samochodów.

Pierwszy rekord pobił Leapmotor T03, który pokonał 109,43 proc. zasięgu WLTP. Realnie Leapmotor przejechał do zatrzymania 290 km przy homologowanych 265 km. Równocześnie średnia relacja realnego zasięgu względem WLTP w testowanych samochodach zbliżyła się do 90 proc. Wśród maluchów wyróżniła się również Dacia Spring, która pobiła rekord wszech czasów w autorskim indeksie EcoC 2, który informuje, ile kilometrów realnego zasięgu oferuje jedna kWh energii z akumulatora. Spring osiągnął najlepszy wynik w wydajności energetycznej, pokonując 8,17 km na jednej kWh. W ramach doskonalenia testów AutoBest wprowadził w zeszłym roku wskaźnik EcoC 4, który mierzy, ile kilometrów przejeżdża auto na jednej kWh realnie pobranej z ładowarki, a nie na nominalnej pojemności baterii. Ponieważ to kierowca płaci za energię, te dodatkowe kWh „uciekają” spod kontroli komputera pokładowego. Najlepszy wskaźnik EcoC 4 osiągnął Leapmotor T03 (6,89 km/kWh), a Dacia Spring, mimo pierwszego miejsca w EcoC 2, zajęła tu drugą pozycję z wynikiem 6,73 km/kWh.