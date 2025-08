Zmodernizowana Tesla Model X Foto: mat. prasowe

W USA Tesla już zaprezentowała odświeżone modele S i X

Pod względem technicznym zmiany są symboliczne. Modele S i X wciąż korzystają z tej samej architektury napędu i baterii co w wersjach z 2021 roku. Nie poprawiono osiągów ani zasięgu. Model S Long Range według amerykańskiej normy EPA ma zasięg do 660 km (410 mil). Zmiany obejmują też zawieszenie – Tesla wprowadziła nowe tuleje, które mają poprawić komfort jazdy. W Modelu X zwiększono przestrzeń w trzecim rzędzie siedzeń, a wcześniej opcjonalne adaptacyjne światła drogowe są teraz standardem. Nowa kamera przednia stała się obowiązkowym elementem wyposażenia – wspiera systemy wspomagające, choć nie zwiększa funkcjonalności systemu półautonomicznej jazdy. Czy auta powrócą do europejskich salonów w nowej odsłonie? Na razie Tesla milczy. Ale zniknięcie modeli z konfiguratora może być zapowiedzią większych zmian – także w strategii marki wobec Starego Kontynentu.

Zmodernizowana Tesla Model S Foto: mat. prasowe

Zmodernizowana Tesla Model X Foto: mat. prasowe

Ceny odświeżonych modeli w USA:

Model S Long Range – od 84 990 USD

Model S Plaid – od 99 990 USD

Model X – od 89 990 USD