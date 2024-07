Jeździliśmy rekordowym Mercedesem. Na jednym ładowaniu przejedzie 1200 km

Ekran deski rozdzielczej ma 121 cm przekątnej mat. prasowe

„Mamy tylko ten jeden egzemplarz, więc bądź ostrożny” – łagodnie przypomina opiekun EQXX. No to ruszamy. Auto jeździ podobnie jak każdy inny elektryk. Tyle że tu rekuperację można regulować w szerokim zakresie: od jazdy z użyciem jednego pedału (bez hamulca) po toczenie się bez wytracania prędkości. Ten ostatni poziom jest nieco dziwny w odczuciu, bo po odpuszczeniu pedału przyspieszenia samochód toczy się i toczy jakby się nie miał nigdy zatrzymać. W marcu tego roku Mercedes po raz kolejny wysłał Vision EQXX w trasę. Była to trzecia długodystansowa podróż tym razem na Bliskim Wschodzie. Auto pokonało 1010 kilometrów z Riyadu do Dubaju w 14 godzin i 42 minuty z prawie dwugodzinną przerwą na przekroczenie granicy i zmianę kierowcy. Średnia prędkość na trasie wyniosła 79,4 km/h. Ciekawie robi się gdy spojrzy się na pozostały zasięg po przybyciu do celu, który wynosił 309 km. To oznacza, że elektryczny Mercedes przejechałby ponad 1300 km na jednym ładowaniu akumulatora. Pod względem zużycia Vision EQXX po raz kolejny pobił swój poprzedni rekord. Na trasie 1010 km zużył jedynie 7,4 kWh/100 km – mimo że temperatura na zewnątrz na pustyni sięgała 34 stopni Celsjusza, a pompa ciepła chłodziła układ napędowy i wnętrze.

Podziurkowane elementy mają nie tylko dodać uroku i nowoczesności, ale i dbają o niską masę auta mat. prasowe

Mercedesowi udało się zbić masę własną auta do 1755 kg

Felgi są w pełni zakryte, a opony mają ciśnienie 3,5 bar. Auto sunie cicho, a w środku słychać wyłącznie lekki poszum toczących się opon. Deska rozdzielcza składa się praktycznie z jednego dużego wyświetlacza dotykowego 8K o szerokości 111 centymetrów i przekątnej ekranu 47,5 cala (ok. 121 centymetrów). Imponująco to wygląda. Jednak technologia, która się za tym kryje, jest o wiele ważniejsza niż sam rozmiar. Bo w odróżnieniu od większości LCD, nie współpracuje z klasycznymi diodami LED podświetlającymi ekran od krawędzi. Na ekranie EQXX jasność jest kontrolowana za pomocą około 3100 tak zwanych stref przyciemniania, czyli indywidualnie sterowanych diod LED. Oświetlają wyświetlacz od tyłu i można je również wyłączyć za pomocą indywidualnych elementów sterujących, dzięki czemu czarne obszary naprawdę wyglądają na czarne. Siedzi się wygodnie i zaskakująco nisko jak na elektryka. We wnętrzu widać, że praktycznie przy każdym elemencie starano się zaoszczędzić nieco kilogramów. Metalowe wstawki przy cupholderach, bokach tunelu, kierownicy czy boczkach drzwi nie są pełne, a podziurawione. Również fotele są maksymalnie cienkie, to też efekt kuracji odchudzającej. Z akumulatorem o pojemności 100 kW Mercedes Vision EQXX waży 1755 kg. Niewiele jak na pięciometrowego elektryka. Tak samo długi Volkswagen ID.7 waży 350 kg więcej.