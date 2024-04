Co chwile pojawiają się informacje o akumulatorach, które będą oferowały bardzo duży zasięg na jednym ładowaniu. Jednak żadna z tych koncepcji nie weszła póki co do produkcji seryjnej czy nawet do fazy bardziej zaawansowanych testów. Chiński start-up Talent New Energy do tej pory prezentował wyłącznie akumulatory z elektrolitami półstałymi. Teraz pokazał prototyp nowej baterii, która ma oferować znacznie więcej zasięgu. Nowe ogniwo wykorzystuje katodę litowo-metalową i ma mieć moc ładowania 120 Ah oraz gęstość energii 720 Wh na kilogram masy akumulatora. Dla porównania do tej pory tej samej firmie dotychczas udało się uzyskać maksymalnie wartości na poziomie 400–500 Wh/kg. Nowa generacja baterii Talent New Energy nie zawiera żadnych płynnych składników w elektrolicie, dzięki czemu jest odporna na temperaturę i umożliwia wyjątkowo szybkie ładowanie.

Chińczycy nie ujawnili jeszcze zbyt wiele na temat konstrukcji technicznej nowego superogniwa. Jednakże Talent New Energy wspomina jedynie o „materiałach elektrodowych o dużej pojemności”. Otwartym pytaniem pozostaje również, czy i kiedy taką baterię można przenieść do produkcji seryjnej. Gdyby tak się stało, przy tak dużej gęstości energii możliwe byłyby ogromne zasięgi. Bateria nowoczesnego samochodu elektrycznego mogłaby, przynajmniej matematycznie, pokonać 2000 km na jednym ładowaniu.

