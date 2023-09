Tesla Model X: Nie dogoni nas już nikt

Tesla Model XPlaid Albert Warner

Pamiętajmy, że w przypadku Tesli mówimy o sześciomiejscowym SUV-ie, który ma masę własną 2500 kg. Więc jeszcze bardziej niesamowite jest, że to wielkie rodzinne bydlę właściwie teleportuje się, a nie nabiera prędkości po wciśnięciu pedału przyspieszenia. I tu nie chodzi wyłącznie o start z zera do setki. Tu chodzi o przyspieszenie z dowolnej prędkości. Bo przyspieszenie w Modelu X Plaid robi zawsze wrażenia, niezależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, a potrafi rozpędzić się jak mało który elektryk, bo aż do 262 km/h. Do tego to proste jak krojenie chleba. Wystarczy wcisnąć gaz do oporu i patrzeć, jak świat we wstecznym lusterku robi się coraz mniejszy, coraz mniejszy i mniejszy, a ten przed nami jest coraz bliżej.

Yoke to zbyteczny gadżet

Szokują nie tylko osiągi, ale również niektóre elementy tego auta jak np. kierownica, która tutaj jest w formie wolantu, bardzo podobnego do tego, jaki jest w samolotach. To mój najmniej ulubiony element w Modelu X. Nie zgraliśmy się, nie pasujemy do siebie. Wygląda dobrze, wręcz zadziwia i zaskakuje. Każdy, kto ją widzi pierwszy czy nawet drugi raz wpada w zdumienie i zaciekawienie, ale patrzeć, a kierować to dwie różne rzeczy. W tym przypadku to drugie zajęcie wypada po prostu słabo. Szczególnie kiedy przychodzi do bardziej ostrego skrętu, zawracania, parkowania, czyli wszystkiego, co wymaga więcej niż jednego obrotu kierownicy dopiero widać, jak bardzo brakuje okrągłego kształtu koła. Tak więc wolant do kierowania, który Tesla nazywa Yoke, to bardziej zbyteczny gadżet, który wymaga przyzwyczajenia, choć na pewno podnosi wyjątkowość tego modelu. No i te obsługa kierunkowskazów, które umieszczone są w stylu Ferrari czy Lamborghini bezpośrednio na kole kierownicy. Obsługa ich to koszmar np. zjeżdżając z ronda przy skręconej kierownicy nie jesteście w stanie wrzucić kierunkowskazu. Zamówcie po prostu klasyczną kierownicę i wasza Tesla może będzie mniej kosmiczna, ale na pewno bardziej poręczna i praktyczna.