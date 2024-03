Koszt akumulatora w pojeździe elektrycznym szacuje się na około 35-40 proc. jego całkowitej ceny. W najbliższych miesiącach może się to jednak zmienić. Jak podaje portal The Driven, najnowsze szacunki kosztowe wskazują, że ceny baterii oferowanych przez chiński koncern CATL spadną w 2024 roku o 50 proc. Baterie mają być sprzedawane za 56,47 dolarów za kWh. Obecnie jest to przedział od 112 do 126 dolarów za kWh. W efekcie akumulator o pojemności 60 kWh będzie kosztować niecałe 3400 dolarów.

Największy producent baterii odpowiada za 37 proc. globalnej produkcji

Zapowiedziany spadek cen to efekt postępu technologicznego jaki wykonał największy chiński producent baterii na świecie, odpowiadający za 37 proc. globalnej produkcji, lepiej ukształtowanych łańcuchów dostaw oraz optymalizacji produkcji. Z punktu widzenia elektromobilnego rynku jest to wyjątkowo dobra informacja. Może to wpłynąć na ceny pojazdów, sprawiając, że będą one bardziej konkurencyjne do odmian spalinowych. Trudno jednak rokować w tym momencie jak lub czy w ogóle przełoży się to na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie cła dla chińskich producentów, którzy nie produkują swoich pojazdów na terenie Starego Kontynentu.