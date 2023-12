Tesla planuje wprowadzić w 2024 r. na rynek całkowicie odświeżony Model Y. Poinformowała o tym agencja informacyjna Bloomberg, powołując się na „osoby z kręgu szefostwa Tesli”. Produkcja pierwszych modeli po liftingu ma rozpocząć się w Gigafactory Tesli w Szanghaju w połowie roku i początkowo wejść na rynek w Chinach. Póki co nie wiadomo, kiedy fabryka Tesli w niemieckim Grünheide, gdzie również produkowany jest Model Y wprowadzi zmodernizowaną Teslą do produkcji.

Według Bloomberga zmiany w Modelu Y będą podobne do Modelu 3, który w tym roku przeszedł gruntowną modernizację. Oprócz zmian wizualnych z przodu i z tyłu, które mają na celu zoptymalizowanie aerodynamiki, można spodziewać się ulepszonego zawieszenia i lepszego wytłumienia kabiny. Pojawi się też odnowione wnętrze z nowym dotykowym wyświetlaczem, nową kierownicą i przyciskiem zmiany biegów na ekranie dotykowym.

Tesla Model Y.

Tesla Model Y to numer 1 na świecie wśród samochodów elektrycznych

Mimo, że to młody model (wszedł na rynek wiosną 2020 r.) Tesla stara się zachować świeżość Modelu Y, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Wynika to z światowego sukcesu tego auta. To nie tylko najlepiej sprzedająca się Tesla, ale najlepiej sprzedający się samochód elektryczny na świecie i to zarówno w 2022, jak i 2023 roku.