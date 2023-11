Unia wzięła się za kierowców. Komisja Europejska chce wprowadzenia obowiązkowego testu percepcji zagrożeń (Hazard perception) podczas egzaminu na prawo jazdy, dla kierowców powyżej 65 roku życia, którzy chcąc przedłużyć ważność prawa jazdy wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych czy wprowadzenie nowych kategorii jazdy, w tym obniżenia masy całkowitej dla kategorii prawa jazdy B z obowiązujących obecnie 3,5 do 1,8 tony. Powyżej tej masy własnej miałby obowiązywać nowa kategoria B+. To nie koniec. Teraz UE pracuje nad unijnym system wymiany danych o kierowcach, a to oznacza, że prawo zatrzymane prawo jazdy w Polsce, nie będzie obowiązywać w żadnym kraju UE.

Prawo jazdy odebrane w Polsce = zakaz jazdy w całe UE

Do tej pory tak nie było i zdarzają się takie sytuacje, gdzie elektronicznie zablokowany w CEPiK-u dokument prawa jazdy fizycznie mamy przy sobie. W Polsce nie jest on ważny, bo przy każdej kontroli system wykaże policjantowi cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem. Za granicą tak jednak nie jest. Podczas kontroli policjant nie wie czy uprawnienia są cofnięte czy nie. Stąd pomysł UE stworzenia systemu wymiany danych o kierowcach i wprowadzenia przepisów dotyczących odebrania prawa jazdy, które będą obowiązywać w całej UE.

Po wprowadzeniu zmian policjant w którymkolwiek z państw Unii będzie wiedział czy posiadamy zakaz prowadzenia czy nie. Zostaną ci odebrane prawo jazdy w Polsce, zakaz prowadzenie będzie obowiązywał na terenie całej UE. Takie zmiany wymuszają jednak wprowadzenia elektronicznego prawo jazdy. Pilotażowy program już jest i bierze w nim udział 19 krajów, w tym również Polska. Faza testów potrwa do kwietnia 2025 roku.