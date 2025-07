Volkswagen ID.2, ID.3, ID.4 i ID.5 – wszystkie te modele są nowe lub wkrótce przejdą gruntowną modernizację. Jedna z najważniejszych zmian, która pojawi się we wszystkich odświeżonych modelach, już teraz przyciąga uwagę. Chodzi o powrót fizycznych przycisków na deskę rozdzielczą. Od samego początku klienci zgłaszali zastrzeżenia do obecnego systemu obsługi, opartego na dotykowych suwakach i ekranach. Rozwiązanie to miało być nowoczesne, inspirowane trendem zapoczątkowanym przez Teslę, która praktycznie całkowicie zrezygnowała z fizycznych przycisków w swoich samochodach. Miało to być przyszłościowe, minimalistyczne i nowoczesne. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała te założenia.

Wielu kierowców uznało sterowanie dotykowe za niewygodne, nieintuicyjne, a wręcz niebezpieczne w czasie jazdy. Okazało się, że fizyczne elementy sterujące – klasyczne przyciski i pokrętła – wciąż są niezastąpione, jeśli chodzi o szybkość i pewność obsługi. Co więcej, rezygnacja z fizycznych przycisków była podyktowana w dużej mierze względami finansowymi – dla producentów takich jak Tesla czy Volkswagen implementacja ekranów jest po prostu tańsza. Jednak oszczędności technologiczne nie powinny odbywać się kosztem komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Volkswagen wraca do fizycznych przycisków Foto: mat. prasowe

Volkswagen robi powrót do przeszłości

Volkswagen zamierza to zmienić. Jako pierwszy z nowym podejściem zadebiutuje model ID.2, który zostanie zaprezentowany w 2026 roku. Niemal równocześnie, wiosną 2026 roku, do salonów trafi zmodernizowane ID.3. Pod koniec tego samego roku dołączy także odświeżone ID.4. Producent nie ogranicza się tylko do kosmetycznych zmian. Facelifting obejmuje nadwozie, wnętrze, układ napędowy oraz akumulator, co w praktyce oznacza niemal nową generację tych samochodów. Jedną z kluczowych nowości będzie całkowicie przeprojektowany system operacyjny, oferujący bardziej intuicyjne sterowanie. Na kierownicy pojawią się prawdziwe, fizyczne przyciski, a pod ekranem centralnym wróci pasek fizycznych klawiszy, zapewniający szybki dostęp do najważniejszych funkcji – takich jak klimatyzacja czy głośność. Centralnym punktem interfejsu będzie obrotowe pokrętło służące do regulacji dźwięku i aktywacji systemu multimedialnego. To wyraźny sygnał, że Volkswagen wsłuchał się w głos klientów i wyciągnął wnioski z dotychczasowej krytyki.