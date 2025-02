Naukowcy z King's College London oraz Uniwersytetu w Swansea, we współpracy z badaczami z Chile opracowali specjalny asfalt, który dzięki specjalnej strukturze jest w stanie sam się odbudować. To może raz na zawsze rozwiązać problem napraw nawierzchni przez drogowców. Do stworzenia innowacyjnej struktury, wykorzystano specjalną biomasę. W materiale znajdują się mikroskopijne cząsteczki wypełnione recyklingowymi olejami. To właśnie dzięki tym składnikom możliwe jest zamknięcie mikropęknięć na powierzchni asfaltu w godzinę. Zgodnie z wyjaśnieniami naukowców z Wielkiej Brytanii, asfalt eliminuje mikropęknięcia poprzez wykorzystywanie mikrokapsułek zawierających oleje z recyklingu. W momencie, kiedy pojawia się pęknięcie, owe oleje są uwalniane, co poprzez reakcje chemiczne odwraca proces pękania. Można to porównać do procesu szycia. W tym przypadku mikropęknięcie po prostu jest zszywane niczym skóra po rozdarciu.

Innowacyjny produkt ma wiele zalet. Poza możliwością w przyszłości ograniczenia napraw nawierzchni asfaltowej, wpływa również na ograniczenie zależności od paliw kopalnych przez wykorzystanie odpadów z biomasy i olejów z recyklingu do produkcji materiału drogowego. Ponadto nowe podejście może realnie wypłynąć na redukcję emisji dwutlenku węgla i przyczynić się do ograniczenia emisyjności sektora infrastruktury drogowej. Naukowcy pracujący nad projektem przyznają, że inspiracją dla nich były procesy samonaprawy występujące w przyrodzie. „W naszych badaniach chcemy naśladować właściwości lecznicze obserwowane w naturze. Na przykład, gdy drzewo lub zwierzę zostanie ścięte, ich rany naturalnie goją się z czasem, wykorzystując ich własną biologię" – przekonują autorzy badania z King's College London, Uniwersytetu w Swansea i Chile.

W opracowaniu asfaltu pomogła sztuczna inteligencja

W komunikacie uczelni doktor Jose Norambuena-Contreras z Uniwersytetu w Swansea podkreślił, że te zaawansowane technologie mają przeciwdziałać wczesnemu pękaniu nawierzchni, co w efekcie zmniejsza ryzyko powstawania dziur. Zauważalne wsparcie w procesie poznawczym miała sztuczna inteligencja. To ona analizowała strukturę i właściwości bitumu na poziomie molekularnym. Pozwoliło to na stworzenie modelu opartego na danych, przyspieszający symulacje atomowe, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy o oksydacji bitumenu i powstawaniu pęknięć. Projekt wydaje się obiecujący. I może zrewolucjonizować sektor infrastruktury drogowej. Zobaczymy jednak czy produkt uda się wprowadzić na szeroką skalę i czy jego własności będą się utrzymywać latami, odwzorowując tym samym cykl życia drogi przed remontem generalnym.