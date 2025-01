Rewolucyjny patent chemiczny. Silniki spalinowe przekształcają metan w ekologiczne paliwo

Metan jest uważany za gaz cieplarniany, który jest 84 razy bardziej szkodliwy niż CO2. Jako główny składnik gazu ziemnego, wykorzystywany jest przede wszystkim jako paliwo. Metan uwalnia się jednak w dużych ilościach również na wysypiskach śmieci, w gospodarstwach rolnych oraz podczas wydobycia ropy i gazu. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) chcą teraz wykorzystać szkodliwy metan (skład chemiczny: CH4) do wytworzenia czystego metanolu paliwowego (CH4O lub CH3OH).

Istnieją różne metody chemicznego przekształcania metanu w metanol. Metan zwykle utlenia się pod ciśnieniem i temperaturą. Ponieważ jednak istnieje wiele małych źródeł metanu, masowa redukcja metanu wymagałaby dużego wysiłku logistycznego. Emvolon, spółka wydzielona z MIT, chce teraz używać starszych silników spalinowych, które są tanie i łatwe w dystrybucji. W tym celu firma przekształca konwencjonalne silniki samochodowe w małe, mobilne zakłady chemiczne. Silniki są modyfikowane tak, aby częściowo spalały metan. Osiąga się to poprzez niezwykle bogate spalanie. Dodatkowe składniki i katalizatory przetwarzają następnie powstały tlenek węgla i węglowodory bezpośrednio w metanol lub amoniak (NH3). Paliwa te można następnie wykorzystać bezpośrednio lub przewieźć konwencjonalnymi cysternami.

- W przyszłości będziemy potrzebować ekologicznych paliw, ponieważ nie można zelektryfikować dużych statków ani samolotów. Do tego potrzebne jest paliwo płynne o dużej gęstości energii, niskim śladzie węglowym i niskich kosztach – mówi Emmanuel Kasseris, współzałożyciel i dyrektor generalny Emvolon. Jego projekt dotyczący metanolu jest pomysłem Leslie Bromberga, starszego inżyniera badawczego w Centrum Nauki i Fuzji Plazmowej MIT. Używał już silnika wysokoprężnego do „reformowania” metanu. Reforming metanu to wysokociśnieniowa reakcja chemiczna, która przekształca metan w wodór przy użyciu pary i tlenu. W nowym wynalazku wodór służy jako produkt pośredni razem z tlenkiem węgla, które są najważniejszymi elementami budulcowymi syntezy różnych substancji chemicznych. Dalsze etapy przetwarzania odbywają się bezpośrednio obok silnika, który działa jak generator wytwarzający energię elektryczną. Każdy z samodzielnych systemów Emvolon mieści się w typowym kontenerze transportowym i może wyprodukować około ośmiu ton metanolu dziennie z 8500 metrów sześciennych metanu. Amerykanie nie ujawnili jeszcze, jakie i ile silników potrzeba do tego.

Stare silniki spalinowe spalają metan produkując metanol lub amoniak

Firma chce w pierwszej kolejności rozpocząć produkcję metanolu, ponieważ jest to idealne paliwo dla sektorów, w których trudno jest osiągnąć redukcję emisji. Metanol można również wykorzystać jako surowiec do innych wysokowartościowych chemikaliów, takich jak paliwo lotnicze. - Chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność na inne chemikalia, takie jak amoniak, ale także na inne surowce, takie jak biomasa i wodór z energii odnawialnej. Osiągnęliśmy już w tym zakresie obiecujące wyniki – mówi Kasseris. Twórcy podkreślają ponadto, że finansowo cały projekt się spina. Systemy modułowe wymagają stosunkowo niewielkich inwestycji – od 1 do 10 milionów dolarów – które można szybko wdrożyć w ciągu kilku tygodni, w przeciwieństwie do ogromnych zakładów chemicznych, które wymagają wieloletnich projektów budowy kapitału i kosztują setki milionów. Latem 2024 roku spółka otrzymała grant z amerykańskiego Departamentu Energii na dostosowanie procesu do produkcji czystych paliw ciekłych ze źródeł energii takich jak energia słoneczna i wiatrowa.