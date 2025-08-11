Zamiast tego urządzenie wykorzystuje ogniwo paliwowe zasilane metanolem – zapas alkoholu uzupełnia się raz w miesiącu, a energia powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznej. Producentem tego systemu, nazwanego Poliscan FM1, jest firma Vitronic z Wiesbaden (Niemcy). Nowe rozwiązanie to nie przypadkowy eksperyment. Między końcem kwietnia a połową maja 2025 r. na liczącym kilka kilometrów odcinku B55a aż 85 tys. z 320 tys. samochodów przekraczało ograniczenie prędkości 80 km/h. Lokalna komisja ds. wypadków uznała, że stały monitoring jest nw tym miejscu iezbędny, zwłaszcza że mobilne kontrole, które prowadziła policja nie przyniosły efektów. Autonomiczny i zamontowany na stałe fotoradar ma z pomocą laserowej technologii, która umożliwia dokładny pomiar na każdym pasie ruchu pomóc ograniczyć liczbę zbyt szybko jeżdżących kierowców.

Kolonia wynajęła instalację na trzy lata za 260 tys. euro; w cenę wliczono obsługę i konserwację. Po upływie 36 miesięcy władze zdecydują, czy zostawić urządzenie, czy je zwrócić. Drugi egzemplarz ma trafić na most przy zoo, gdzie limit prędkości obniżono w 2023 r. do 50 km/h, ale ze względu na brak infrastruktury i brak możliwości zasilania dotąd nie prowadzono tam kontroli prędkości. Dzięki bezprzewodowej instalacji metanolowy fotoradar ma szybko wypełnić tę lukę.

Fotoradar w Kolonii działa bez zewnętrznego zasilania

Pilotaż w Kolonii pokazuje, że wykorzystanie ogniw paliwowych może być realną alternatywą dla tradycyjnych urządzeń fotoradarowych – zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, w których nie ma infrastruktury lub miejsca na dotychczas prowadzone pomiary. Jeśli testy wypadną pomyślnie, samorządy zyskają narzędzie do poprawy bezpieczeństwa tam, gdzie prowadzenie kabli jest nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.

Czy wiesz, że…

- Pierwsze urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości w Niemczech pojawiły się już w latach 50., a ich dokładność była wielokrotnie mniejsza niż współczesnych laserowych fotoradarów.

- Metanol, wykorzystywany w ogniwach paliwowych, jest jednocześnie paliwem wyścigowym – stosowano go m.in. w serii IndyCar, ponieważ spala się chłodniej niż benzyna.

- W wielu krajach, m.in. w Holandii, ale i w Polsce popularne są odcinkowe pomiary prędkości, które mierzą średnią prędkość na dłuższym fragmencie drogi, a nie w jednym punkcie.