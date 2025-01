BMW rewolucjonizuje obsługę auta. Panoramiczny iDrive pojawi się w tym roku

Jeżeli dobrze poszukać, to gaz potrzebny Unii znajduje się też na terytorium…Unii. To kolejny pozytyw z wymuszonej przez rosyjski szantaż, rezygnacji Europy z rosyjskiego surowca. Od 2027 r ruszają dostawy do Niemiec gazu z wielkiego złoża rumuńskiego. Operator złoża podpisał właśnie pierwszy kontrakt.