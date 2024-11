BMW M5: Wyśmiewane w sieci, zachwycające na drodze

Nowe BMW M5 Foto: Albert Warner

Ale M5 to coś więcej niż dragster, który potrafi przyspieszać tylko na prostym odcinku drogi. Przecież legenda tego modelu wzięła się przede wszystkim ze względu na zdolności w zakresie dynamiki poprzecznej. No i najważniejsze jest pytanie, czy udało się zadbać o to, aby ważący 2,4 tony potwór pokonywał szybko zakręty i nie zataczał się na nich, jakby wyszedł z Oktoberfestu? Inżynierowie BMW mówią, że udało im się to rozwiązać przez umieszczenie akumulatora pomiędzy osiami, dopracowanie podwozia z podwójnymi wahaczami z przodu i pięciowahaczową osią tylną, usztywnienie konstrukcji nadwozia.

I to się po części potwierdza na krętych drogach. OK, M5 nie jest zwinną baletnicą, ale jest o wiele bardziej gibkie i precyzyjne w prowadzeniu, niż można by było sądzić, oceniając tego kolosa sprzed ekranu komputera. Jak zwykle w przypadku modeli BMW M, ​​wszystkimi zmiennymi dynamiki jazdy (twardość układu kierowniczego, amortyzatory, szybkość zmiany biegów) można sterować niezależnie od trybów jazdy. Możemy również zrezygnować z napędu na cztery koła i włączyć „2WD”, co sprawi, że powinniśmy być za kierownicą bardzo ostrożni. Nawet podczas startu 1000 Nm zostawia kłęby białego dymu z opon. Ma też drugą cechę, potrafi być cichą i zaskakująco wygodną obszerną limuzyną. Zawieszenie jest fenomenalne. Mimo, że to rasowa "eMka" możemy liczyć na znakomity komfort jazdy. Nikt tu nie przesadził z twardością amortyzatorów jak to ma miejsce np. w X3M.

Nowe BMW M5 z dwóch wariantach karoserii

Nowe BMW M5 pozytywnie zaskakuje i nie stało się rozczarowaniem roku. To bardzo mocna, znakomicie prowadząca się obszerna limuzyna, która ma nie tylko potężną moc, ale i znakomity komfort jazdy. Chyba żaden z konkurentów nie potrafi zrobić aż tak dużego i udanego szpagatu. Jasne, że przez nowy pomysł na siebie nie przypadnie do gustu wszystkim, szczególnie tym zagorzałym fanom modeli serii M. Ale warto dać jej szansę na bliższe poznanie. Cena limuzyny rozpoczyna się od 680 tys. złotych. Za kombi musicie zapłacić od 690 500 zł.