Vitara to nazwa, którą zna niemal każdy miłośnik motoryzacji. Historia tego modelu Suzuki trwa od ponad trzech dekad. Aktualna, czyli najnowsza generacja Vitary, doskonale łączy cechy, które można docenić w mieście, z wyposażeniem i zaletami, które dla odmiany przydadzą się daleko poza terenem zabudowanym. Nie chodzi tylko o atrakcyjną i zdecydowanie ponadczasową sylwetkę czy przestronną kabinę, w której siedzi się wygodnie i wysoko za kierownicą (łatwe wsiadanie docenicie nie tylko na ciasnym parkingu). Liczy się też zwinność, komfort jazdy, a także prześwit. Dziurawa droga albo wręcz bezdroża nie stanowią dla Vitary kłopotu – oczywiście, o ile kierowca zachowuje rozsądek, pamiętając, że nie siedzi w bezkompromisowej terenówce. Suzuki stawia na wszechstronność. Zwłaszcza w odmianie z napędem na cztery koła ALLGRIP Select.

Jaką Vitarę wybrać?

Jeśli połączenie miejskiej praktyczności z nutką terenowego klimatu przypadnie wam do gustu, czas na odpowiednią wersję silnikową. Vitara jest sprzedawana wyłącznie jako hybryda, ale za to w dwóch odmianach. Na który silnik lepiej będzie postawić? Tutaj nie ma złego wyboru - ale warto zapoznać się z różnicami.

Pod maską Vitara może mieć jedną z dwóch jednostek benzynowych: 1.4 Boosterjet mild Hybrid (potocznie to tzw. miękka hybryda) lub 1.5 DualJet Hybrid, a więc z technologią Suzuki Strong Hybrid. Przydomek „Hybrid” oznacza, że obydwie jednostki napędowe zapewniają rzeczywiste niskie zużycie paliwa i mniejszą emisję szkodliwych spalin (w porównaniu z silnikami klasycznymi). Czym się różnią? Najpierw przyjrzyjmy się jednostce z układem miękkiej hybrydy.

Foto: Suzuki

Innowacyjny układ mild Hybrid w Vitarze z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.4 Boosterjet tworzy zintegrowany 48-woltowy starter/generator ISG 10 kW (wspomaga silnik momentem obrotowym rzędu 50 Nm), akumulator litowo-jonowy oraz przetwornica (z 48 do 12 woltów). Wyższe napięcie pozwala efektywniej wykorzystywać możliwości silnika podczas ruszania czy przyspieszania. System posiada funkcję pracy na biegu jałowym, która eliminuje zużycie paliwa podczas wytracania prędkości. Nowe rozwiązanie pomaga obniżyć spalanie i emisję dwutlenku węgla. Vitara 1.4 Boosterjet jest oferowana z precyzyjnie zestrojoną 6-stopniową, manualną skrzynią biegów.

Jak wygląda druga propozycja dla chętnych na Suzuki z kultową nazwą? Vitarę 1.5 DualJet Hybrid napędza wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1462 cm3, który współdziała z silnikiem elektrycznym generującym dodatkowe 33 konie mechaniczne. Układ magazynuje energię w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh, pozwalając na jazdę (na krótkich dystansach) tylko z napędem elektrycznym. W układzie przeniesienia napędu zastosowano zautomatyzowaną sześciostopniową skrzynię biegów 6AGS, która daje poczucie płynnej jazdy dzięki bezpośredniemu połączeniu z silnikiem elektrycznym (ten wspomaga napęd podczas zmiany przełożeń). Całość wspiera zintegrowany z silnikiem spalinowym układ ISG (rozrusznik/alternator) zasilany z akumulatora litowo-jonowego znakomicie ułatwiającego łagodny rozruch w jeździe w mieście. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na znaczące obniżenie spalania i zmniejszenie emitowanego CO₂, a więc 1.5 DualJet Hybrid jest jeszcze bardziej „eko” i zdecydowanie przyjazna dla portfela właściciela.

Która wersja będzie idealna dla ciebie?

Odmiana mild hybrid ma ręczną skrzynię biegów. Dla niektórych to wada nie do przejścia (i dla nich przewidziano wersję DualJet Hybrid), a inni wciąż nie wyobrażają sobie samochodu z innym typem przekładni. Dyskusje między kierowcami o tym, czy lepiej zmieniać przełożenia samemu, czy wystarczy polegać na technice, mogą trwać do rana. Nie ma tu odpowiedzi, którą można uznać za dobrą czy słuszną - należy więc jasno odpowiedzieć, że to kwestia upodobań. Choć chyba więcej jest przypadków, w których ktoś przechodzi z „manuala” do skrzyni działającej jak automat i nie chce słyszeć o powrocie, niż odwrotnie…

Foto: Suzuki

Wersja DuelJet Hybrid to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą zmieniać biegów samemu.

Obydwie odmiany oszczędnie obchodzą się z benzyną, ale hybryda z motorem 1.5 zapewni jeszcze przyjemniejsze wyniki na ekranie komputera pokładowego. Dodatkowym plusem jest możliwość bezszelestnego poruszania się w niektórych sytuacjach, bez angażowania jednostki spalinowej.

Foto: Suzuki

Ile to kosztuje?

98 900 zł - oto promocyjna kwota, od której marzenia o Vitarze mogą się spełnić (oczywiście nie trzeba dysponować całością - nie brakuje atrakcyjnych ofert finansowania). Za tyle można otrzymać auto w wersji 1.4 BoosterJet z napędem na przód i z wyposażeniem Premium.Wersja 4WD z tym samym silnikiem kosztuje 115 900 zł (z uwzględnieniem rabatu), już w zestawie z bogatszym pakietem wyposażenia Premium Plus.

Za odmianę 1.5 DualJet zapłacimy co najmniej 105 900 zł.Wersja 4WD: od 117 900 zł, z uwzględnieniem aktualnej promocji. Cennik Vitary FL 1.5 DualJet Hybrid, z odświeżonym wyglądem i wzbogaconym wyposażeniem, rozpoczyna kwota 110 900 zł.

Jak rozstrzygnąć silnikowe dylematy? Obydwie wersje mają mocne argumenty. Najlepiej będzie po prostu umówić się na jazdę próbną.

Foto: Suzuki

Materiał Promocyjny