Ta hybryda stała się hitem. Sprzedano ponad 11 tys. aut w 10 miesięcy

Toyota C-HR to jeden z najważniejszych modeli Toyoty na europejskim rynku, a w Polsce najpopularniejszy crossover. W 2024 r. w salonach klienci mogli jeszcze znaleźć w salonach pierwszą generację tego modelu, ale to też był moment kiedy zadebiutowała nowa Toyota C-HR, w której zastosowano hybrydę 5. generacji oraz, po raz pierwszy w historii modelu hybrydę plug-in. Dane z pierwszych dziesięciu miesięcy sprzedaży potwierdzają, że C-HR znakomicie przyjął się na rynku. To lider segmencie C-SUV, a także jeden z trzech najpopularniejszych modeli Toyoty z napędem hybrydowym. Od stycznia do października sprzedano 11 051 egzemplarzy tego auta, czyli niemal tyle, ile w całym ubiegłym roku. Do klientów trafiły 1363 pojazdy pierwszej generacji oraz 9688 egzemplarzy drugiej odsłony tego modelu.

Toyota C-HR Foto: mat. prasowe

Klienci nowej Toyoty C-HR w większości zdecydowali się silnik o mocy 140 KM (5866 egz.). 3467 aut to samochody z 2.0 litrową hybrydą o mocy 197 KM, która występuje w wariantach z napędem na przód lub z napędem na cztery koła AWD-i. 355 egzemplarzy sprzedano w najmocniejszej wersji Plug-in Hybrid (223 KM), która do oferty dołączyła w drugim kwartale 2024 roku. W wyprzedaży rocznika 2024 nowa Toyota C-HR kosztuje od 119 900 zł w otwierającej cennik wersji Comfort. Taką wersja wyposażenia wybrało 2904 klientów. W standardzie bazowa odmiana Toyoty C-HR ma m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, lampy przednie i tylne w technologii LED, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację dwustrefową, system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem, 6 głośników, inteligentnego asystenta głosowego, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

