Euro NCAP to organizacja, która od kilku dekad bada i monitoruje poziom bezpieczeństwa nowych samochodów. W ostatnich latach zauważalny był pozytywny trend coraz lepszych wyników w testach. Potwierdzają to przyznawane punkty czy gwiazdki przez organizację. Zdecydowana większość modeli przebadanych w ostatnich kilkunastu miesiącach otrzymała najwyższy, pięciogwiazdkowy wynik. Choć taki stan rzeczy może cieszyć, to organizacja zwraca uwagę na niepokojący trend coraz cięższych, mocniejszych i wyższych samochodów. Spośród 11 modeli sprawdzonych w ostatnich próbach, zaledwie trzy ważyły mniej niż dwie tony.

Gdzie ta ekologia? Auta coraz cięższe, większe i mocniejsze

Michiel van Ratingen, sekretarz generalny Euro NCAP stwierdził, że przez lata organizacja była postrzegana jako winowajca rosnącej masy własnej samochodów. - W rzeczywistości nigdy tak nie było, a trend, który obserwujemy obecnie z pewnością nie jest związany z bezpieczeństwem. Wynika raczej z preferencji konsumentów w zakresie większych pojazdów i elektryfikacji – tłumaczy van Ratingen. Klienci chcą dużych i ciężkich SUVów. Również elektryfikacja, która wdziera się coraz mocniej na rynek, należy do wagi ciężkiej. Trudno jest obecnie znaleźć model, który ma masę własną mniejszą niż 2 tony. Przykładem jest choćby BMW i4 (przedstawiciel segmentu D), który według producenta waży 2290 kg. Nawet popularny Hyundai Kona electric (segment B+) na wadze wskaże 2170 kg. Są to tylko dwa z wielu przykładów, nie mówiąc już o dużych SUV-ach, które przekraczają nawet 3 tony masy własnej i dobijają do dopuszczalnych w kategorii B 3,5 ton masy całkowitej pojazdu.

