Rekordzistą okazało się BMW 5 – w przypadku tej luksusowej niemieckiej limuzyny aż 61 proc. raportów zamówionych przez polskich klientów zawierało adnotacje o szkodzie. Na rynku aut używanych nie brakuje sytuacji, w których samochody uszkodzone są wystawiane na sprzedaż jako bezwypadkowe. Jak wynika z danych autoDNA, opisany w ogłoszeniu stan pojazdu może dość często odbiegać od stanu faktycznego. Tymczasem zakup pojazdu z ukrytą wadą to problem w postaci wysokich kosztów serwisu, potencjalnego niebezpieczeństwa na drodze (jeśli samochód został niefachowo naprawiony) oraz trudności z pozbyciem się feralnego auta w przyszłości.

Używane modele BMW i Opla mają często powypadkową historię

BMW okazywało się mocno ryzykowne, bo duży odsetek trafień w raportach dotyczących sprawdzanych aut dotyczył także „trójki”: 57 proc. BMW 3 miało powypadkową historię. Podobny wynik miał Opel Insignia. Co najmniej połowa zamówionych raportów autoDNA wykazywała szkody w takich modelach, jak: Ford mondeo, Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat, Audi A6 oraz Ford Focus. Mowa tutaj o wszystkich raportach, w tym kilkukrotnie pobranych dla 1 pojazdu. Warto zatem pamiętać, że rozkład nie mówi na ile prawdopodobne jest wystąpienie szkody w danym modelu, ale raczej świadczy o ogólnej popularności modeli na rynku.

Osobną kategorię stanowią przypadki zalania pojazdu. Tego typu zdarzeń odnotowano na łączną kwotę już tylko nieco ponad 13 mln zł. To zaledwie 0,05 proc. wszystkich odnotowanych szkód w raportach wygenerowanych w 2023 r., czyli nieco ponad 200 przypadków. Niejasną historię mogą mieć zwłaszcza używane samochody sprowadzone do Polski z zagranicy. Według Instytutu Samar, w styczniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 66 tys. używanych aut osobowych z prywatnego importu. To ponad 44 proc. więcej niż rok wcześniej. O pozycję lidera walczą trzy auta - Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4, przy czym różnica pomiędzy pierwszy a trzecim miejscem jest bardzo mała.

Co siódmy używany samochód z USA jest po szkodzie całkowitej

Najpopularniejsze kierunki importu to Niemcy, Francja oraz Belgia. Na czwartym miejscu ugruntowały się Stany Zjednoczone. Według danych Carfax, wśród aut z rynku amerykańskiego ryzyko natrafienia na powypadkowy egzemplarz jest szczególnie duże. W raporcie opublikowanym wiosną ub. roku Carfax informował, że co siódmy sprowadzony z USA do Polski samochód miał wcześniej orzeczoną szkodę całkowitą i nie powinien być dopuszczony do ruchu.