W 2023 roku rynek norweski znacznie się załamał. O ile w 2022 r. zarejestrowanych zostało 174 329 samochodów, o tyle w 2023 r. było ich raptem 126 953, co oznacza spadek rok do roku o 27,2 proc. Odsetek samochodów bezemisyjnych w skandynawskim kraju nienależącym do UE wynosi 82,4 proc., a udziały w rynku pojazdów z silnikami konwencjonalnymi są znikome. Udział samochodów benzynowych spadł z 2,5 do 1,2 proc., a samochodów z silnikiem diesla z 3,1 do 2,5 proc.

Patrząc na statystyki rejestracji, na pierwszym miejscu znajduje się Tesla z ponad 25 tysiącami modeli w 2023 roku – Amerykanie mają 20-procentowy udział w norweskim rynku samochodowym, w 2022 roku było to 12,5 proc. Drugie miejsce zajmuje Toyota, Japończycy depczą Tesli z liczbą nieco ponad 15 tys. egz. i mają udział w rynku na poziomie 12,4 proc. Volkswagen, który w 2022 roku był drugi, w 2023 r. musiał zadowolić się trzecim miejscem. Z 20 100 aut w 2022 r. sprzedano 13 704 samochodów w 2023 r. Udział w rynku spadł tym samym z 11,6 do 10,8 proc.

Dominuje Tesla i Toyota

Ranking modeli jest podobny jak w przypadku marek. W pierwszej dwudziestce znajdują się cztery samochody Toyoty i dwa modele Tesli. Grupa VW ma w sumie pięć modeli w Top 20. Oprócz Polestara, również utrzymuje wysokie pozycje. BMW może uwzględnić w rankingu też dwa modele elektryczne. Norwegia od dekady promuje elektromobilność. Początkowo państwo nie pobierało podatku VAT od zakupu samochodu elektrycznego, opłaty drogowe były niższe i obniżono opłaty za parkowanie. Ponadto samochody elektryczne z wieloma pasażerami mogły korzystać z pasów dla autobusów i taksówek. Zniżki zostały jednak zmniejszone na przełomie 2022/2023 roku.