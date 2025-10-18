BYD Seal 06 DM-i Touring Foto: Albert Warner

Środek po chińsku, ale z przyciskami i pokrętłami

We wnętrzu jasnoszara tapicerka nadaje świeżości i optycznie powiększa wnętrze. Środek jest praktyczny - dużo tu półek i schowków, jest też płaska podłoga bagażnika po rozłożeniu foteli, ale stylistycznie klasyczny. Centralnym punktem deski rozdzielczej jest tablet multimedialny (15,6 cala od wersji Comfort). System działa płynnie, obsługuje Android Auto i Apple CarPlay i ma szereg ciekawych skrótów, np. położenie trzech palców na ekranie reguluje temperaturę bez potrzeby wchodzenia w menu. Takich skrótów i sztuczek jest tu więcej, ale trzeba je najpierw odkryć, a później się ich nauczyć. W BYD na szczęście znajdziemy kilka klasycznych przycisków i pokręteł, np. wybór trybu jazdy, włączenie nawiewu na szybę czy regulację głośności. Materiały użyte do wykończenia wnętrza są całkiem niezłe - jest alcantara, metalowe detale, ciekawe w dotyku okładziny, a do tego ambientowe oświetlenie. Na szczęście nie ma elementów wykończonych fortepianową czernią. Kilka detali zaskakuje np. dźwignia zmiany biegów i wycieraczek przypomina te używane lata temu w Mercedesach. Miejsca w środku również jest dużo zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie.

BYD Seal 06 DM-i Touring Foto: Albert Warner

Jeśli Skoda nauczyła nas dostępu do przestrzeni, to chińskie auta brylują w wyposażeniu seryjnym. Przednie fotele w Seal 06 DM-i są podgrzewane i wentylowane, wśród materiałów wykończenia pojawia się alcantara, ambientowe oświetlenie, są światła LED w technologii matrix, elektryczna klapa bagażnika, panoramiczny dach, a w wyższych wersjach wyposażenia np. kamery 360 stopni. Model dostępny jest w jednym z czterech kolorów nadwozia, jasnym lub ciemnym odcieniu wnętrza i jednym wzorem felg, które zawsze są w czarnym malowaniu. Konfiguracja tego auta jest bardzo prosta - poza lakierem nie ma tu opcji, za to są trzy gotowe wersje wyposażenia (Boost, Comfort Lite i Comfort).

Seal 06 DM-i Touring to pierwszy model kombi w historii BYD dostępny globalnie

Seal 06 DM-i ma jeden napęd - to hybryda plug-in. Bazuje na 1,5-litrowym silniku benzynowym (98 KM) i silniku elektrycznym (197 KM). Moc systemowa to 212 KM, a moment obrotowy sięga 300 Nm. W codziennej jeździe auto zachowuje się jak elektryk - ciche, płynne, z natychmiastowym przyspieszeniem. Producent deklaruje nawet 84 km zasięgu w trybie EV i faktycznie przy oszczędnej jeździe można faktycznie zbliżyć się do tego wyniku. Przy, nazwijmy to, normalnym stylu jazdy po mieście pokonamy na prądzie 50 do 60 km. W trasie benzynowy motor pracuje najczęściej jako generator. Przy spokojnej jeździe spalinowy silnik jest niemal niesłyszalny, przy dużych prędkościach czy gwałtownym przyspieszeniu robi się bardziej natarczywy, ale też jakoś szczególnie nie przeszkadza. Kultura pracy napędu jest na tyle wysoka, że Toyota, dotąd monopolistka w hybrydach, ma teraz realnego konkurenta. Średnie spalanie w mieście przy rozładowanej baterii to około 5 l/100 km, czyli blisko tego, czym chwali się w materiałach promocyjnych BYD (4,8 l/100 km). Takie zużycie w połączeniu z dużym, 65-litrowym zbiornikiem paliwa (Skoda Superb z napędem plug-in ma 45 l) pozwala na osiągnięcie ogromnych zasięgów na jednym tankowaniu i ładowaniu – w mieście ok. 1200 km