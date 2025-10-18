Reklama

Seal 06 DM-i Touring: BYD stawia na kombi. Hybryda plug-in z zasięgiem 1300 km

BYD celuje w nowy segment: koncentruje się na klasycznym nadwoziu kombi. Dzięki technologii hybrydowej i zasięgowi do 1300 km staje się bardzo ciekawą alternatywą dla SUV-ów czy sedanów i przypomina nieco zapomniane nadwozie kombi.

Publikacja: 18.10.2025 12:53

Seal 06 DM-i Touring to pierwszy model kombi w historii BYD dostępny globalnie

Foto: Albert Warner

Martin Śliwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego BYD Seal 06 DM-i Touring stanowi nową alternatywę dla SUV-ów i sedanów?
  • W jaki sposób Seal 06 DM-i Touring wyróżnia się w dziedzinie efektywności paliwowej i zasięgu?
Samochody z nadwoziem kombi w Europie nie zniknęły na dobre, ale na tle SUV-ów i crossoverów od lat schodzą na coraz dalszy plan. Szkoda, bo niższa sylwetka oznacza lepszą aerodynamikę, większą stabilność w zakrętach, a co za tym idzie, lepsze prowadzenie. Tymczasem chiński BYD postanowił przypomnieć, jak atrakcyjny może być ten format nadwozia. Seal 06 DM-i Touring to pełnowymiarowe kombi, które stawia na klasyczne proporcje, ale połączone z nowoczesną technologią - hybrydą plug-in z akumulatorem 19 kWh i zasięgiem do 1300 km.

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Na pierwszy rzut oka Seal 06 wygląda znajomo - brak krzykliwego blichtru, stonowane proporcje w stylu modeli Seal - ma klasyczną urodę bez dramatyzmu. BYD z długością 4,84 m, chociaż na to nie wygląda, jest znacznie dłuższy od Volkswagena Golfa (4,63 m) czy BMW serii 3 (4,70 m), ale krótszy od np. Skody Superb (4,90 m). Ciężko również dopasować bezpośredniego konkurenta po rozstawie osi. 2790 mm to mniej niż w Volvo V60 (2872 mm), ale więcej niż w Golfie kombi (2669 mm).  To całkiem spore auto plasuje się pomiędzy klasą kompakt a klasą średnią. W praktyce oznacza to przestrzeń godną rodzinnego samochodu. Bagażnik jest spory i mieści od 675 do 1535 l. Deklasuje nawet takiego prymusa jak Skodę Superb, która w porównywalnej wersji plug-in pomieści 510 litrów (max. 1770 l).

Maria Grazia Davino, dyrektor regionalny BYD w Europie
Rozmowa MOTO.RP.PL
Maria Grazia Davino, dyr. regionalny BYD w Europie: Fundamentem tu i teraz będą hybrydy plug-in
BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Środek po chińsku, ale z przyciskami i pokrętłami

We wnętrzu jasnoszara tapicerka nadaje świeżości i optycznie powiększa wnętrze. Środek jest praktyczny - dużo tu półek i schowków, jest też płaska podłoga bagażnika po rozłożeniu foteli, ale stylistycznie klasyczny.  Centralnym punktem deski rozdzielczej jest tablet multimedialny (15,6 cala od wersji Comfort). System działa płynnie, obsługuje Android Auto i Apple CarPlay i ma szereg ciekawych skrótów, np. położenie trzech palców na ekranie reguluje temperaturę bez potrzeby wchodzenia w menu. Takich skrótów i sztuczek jest tu więcej, ale trzeba je najpierw odkryć, a później się ich nauczyć. W BYD na szczęście znajdziemy kilka klasycznych przycisków i pokręteł, np. wybór trybu jazdy, włączenie nawiewu na szybę czy regulację głośności. Materiały użyte do wykończenia wnętrza są całkiem niezłe - jest alcantara, metalowe detale, ciekawe w dotyku okładziny, a do tego ambientowe oświetlenie. Na szczęście nie ma elementów wykończonych fortepianową czernią. Kilka detali zaskakuje np. dźwignia zmiany biegów i wycieraczek przypomina te używane lata temu w Mercedesach.  Miejsca w środku również jest dużo zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie.

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Jeśli Skoda nauczyła nas dostępu do przestrzeni, to chińskie auta brylują w wyposażeniu seryjnym. Przednie fotele w Seal 06 DM-i są podgrzewane i wentylowane, wśród materiałów wykończenia pojawia się alcantara, ambientowe oświetlenie, są światła LED w technologii matrix, elektryczna klapa bagażnika, panoramiczny dach, a w wyższych wersjach wyposażenia np. kamery 360 stopni. Model dostępny jest w jednym z czterech kolorów nadwozia, jasnym lub ciemnym odcieniu wnętrza i jednym wzorem felg, które zawsze są w czarnym malowaniu. Konfiguracja tego auta jest bardzo prosta - poza lakierem nie ma tu opcji, za to są trzy gotowe wersje wyposażenia (Boost, Comfort Lite i Comfort).

Seal 06 DM-i Touring to pierwszy model kombi w historii BYD dostępny globalnie

Seal 06 DM-i ma jeden napęd - to hybryda plug-in. Bazuje na 1,5-litrowym silniku benzynowym (98 KM) i silniku elektrycznym (197 KM). Moc systemowa to 212 KM, a moment obrotowy sięga 300 Nm. W codziennej jeździe auto zachowuje się jak elektryk - ciche, płynne, z natychmiastowym przyspieszeniem. Producent deklaruje nawet 84 km zasięgu w trybie EV i faktycznie przy oszczędnej jeździe można faktycznie zbliżyć się do tego wyniku. Przy, nazwijmy to, normalnym stylu jazdy po mieście pokonamy na prądzie 50 do 60 km. W trasie benzynowy motor pracuje najczęściej jako generator. Przy spokojnej jeździe spalinowy silnik jest niemal niesłyszalny, przy dużych prędkościach czy gwałtownym przyspieszeniu robi się bardziej natarczywy, ale też jakoś szczególnie nie przeszkadza. Kultura pracy napędu jest na tyle wysoka, że Toyota, dotąd monopolistka w hybrydach, ma teraz realnego konkurenta. Średnie spalanie w mieście przy rozładowanej baterii to około 5 l/100 km, czyli blisko tego, czym chwali się w materiałach promocyjnych BYD (4,8 l/100 km). Takie zużycie w połączeniu z dużym, 65-litrowym zbiornikiem paliwa (Skoda Superb z napędem plug-in ma 45 l) pozwala na osiągnięcie ogromnych zasięgów na jednym tankowaniu i ładowaniu – w mieście ok. 1200 km

BYD Seal 06 DM-i Touring

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Ceny za kombi z napędem plug-in startują od 159 100 zł

Zawieszenie jest bardzo przyjemne, zapewnia dobry kompromis między komfortem a stabilnością jazdy. Na krętych drogach czuć lekką podsterowność, ale to przecież rodzinne kombi, a nie sportowe auto. Układ kierowniczy mógłby być bardziej precyzyjny, choć stawia przyjemny opór, co nie zawsze jest normą w chińskich autach. Hamulce mają dobre wyczucie i skuteczność. W skrócie - zaskakująco dobrze jeździ się tym samochodem. Seal 06 DM-i w wersji podstawowej kosztuje 159 100 zł (wersja Boost), topowa wersja Comfort rozpoczyna się od kwoty 187 100 zł. Aktualnie na rynku jest 17 modeli kombi wyposażonych w napęd plug-in. Większość z nich to segment premium. Porównywalne z BYD są tylko dwa modele kombi z silnikami hybrydowymi typu plug-in: Volkswagen Passat Variant (od 179 790 zł) i Skoda Superb Combi (od 193 400 zł). 

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring to ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają praktycznego, oszczędnego i przede wszystkim normalnego, obszernego samochodu. To solidnie zbudowany samochód, który po pierwszych jazdach zdradza zaskakująco mało wad. Na liście plusów jest duży zasięg, oszczędny napęd, komfort i przestronność. Minusy – nie ma jakichś bardzo rażących. To auto pokazuje, że Chińczycy potrafią nie tylko kopiować, ale i tworzyć samochody odpowiadające europejskim potrzebom, a do tego pozycjonować je cenowo tak, że stają się bardzo silną konkurencją. 

Czy wiesz, że…
- Pierwsze kombi w historii - Ford Model T Depot Hack - powstało już w 1914 r. a jego głównym zadaniem było… przewożenie bagażu pasażerów z dworców kolejowych.
- W Europie udział aut typu kombi w sprzedaży nowych aut spadł z 22 proc. w 2015 r. do zaledwie 8 proc. w 2024 r.
- Nazwa „kombi” pochodzi od niemieckiego Kombinationskraftwagen, czyli „pojazdu łączącego funkcje osobowe i użytkowe”.

Nie zapomniano o fizycznych przyciskach i pokrętłach

Foto: Albert Warner

Z tyłu jest bardzo dużo miejsca

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: mat. prasowe

Nazwa BYD w rozwinięciu brzmi - Build Your Dreams

Nazwa BYD w rozwinięciu brzmi - Build Your Dreams

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

We wnętrzu szara tkanina prezentuje się miło dla oka i jest na pewno lepszym rozwiązaniem od fortepi

Foto: Albert Warner

Bagażnik ma proste ściany i pojemność 675 l

Foto: Albert Warner

Sporo udogodnień w przestrzeni ładunkowej: gniazdko 12V, haczyki na siatki, hebel do odryglowania ty

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Bez eksperymentów - otwieranie szyb umieszczone jest klasycznie w drzwiach

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

BYD Seal 06 DM-i Touring

Foto: Albert Warner

Źródło: Rzeczpospolita

Firmy BYD chińska motoryzacja samochody chińskie BYD Seal 6

