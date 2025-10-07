Aktualizacja: 07.10.2025 13:16 Publikacja: 07.10.2025 13:09
BYD zaliczył w Wielkiej Brytanii wzrost sprzedaży o 880 proc.
Foto: mat. prasowe
Wrzesień 2025 roku przyniósł wynik, jakiego nikt się nie spodziewał. BYD zaliczył wynik 11 271 sprzedanych samochodów – o 880 proc. więcej niż rok wcześniej. W efekcie Wielka Brytania stała się największym rynkiem zagranicznym BYD na świecie, wyprzedzając Niemcy i Australię. Od początku roku Chińczycy dostarczyli tu już ponad 35 tysięcy aut, co dało im 2,2 proc. udziału w rynku, a we wrześniu – aż 3,6 proc. To spektakularny wynik, zważywszy, że BYD rozpoczął sprzedaż na Wyspach dopiero w 2023 r.. W ciągu niespełna trzech lat marka wyprzedziła takie firmy jak Renault czy Seat i stała się jednym z najdynamiczniej rosnących graczy na rynku europejskim.
Seal U DM-i
Foto: mat. prasowe
Największym hitem w ofercie BYD w Wielkiej Brytanii jest Seal U DM-i, hybrydowy SUV typu plug-in (PHEV) wyposażony w technologię Dual Mode, łączącą napęd elektryczny i spalinowy. To właśnie ten model odpowiada za większość sprzedaży i regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych hybryd plug-in w Wielkiej Brytanii. Z danych SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) wynika, że wrzesień był rekordowym miesiącem dla całego rynku elektryków – zarejestrowano prawie 73 tys. samochodów BEV, a sprzedaż hybryd plug-in rosła jeszcze szybciej. Co ciekawe, obok takich hitów jak Kia Sportage, Ford Puma i Nissan Qashqai, w zestawieniach pojawiły się również chińskie modele – Jaecoo 7 i BYD Seal U.
Czytaj więcej
Elektryczny SUV BYD Sealion 7 ma być szybki. Nie tylko na drodze, ale i podczas ładowania. Na dod...
Sukces BYD w Wielkiej Brytanii nie jest dziełem przypadku. Marka zainwestowała w ekspansję z chirurgiczną precyzją. We wrześniu otwarto setny salon dealerski, co oznacza, że większość kierowców w Anglii i Walii ma dziś najbliższy punkt sprzedaży w zasięgu 30 minut jazdy. W Milton Keynes powstało także centrum serwisowe baterii BYD UK, obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i elektryczne autobusy marki. To właśnie od nich zaczęła się brytyjska historia BYD — dziś po ulicach kraju jeździ ponad 2400 elektrycznych autobusów tej marki, współprodukowanych z firmą Alexander Dennis. – Przyszłość BYD w Wielkiej Brytanii wygląda niezwykle obiecująco. Rynek jest chłonny, a klienci coraz bardziej otwarci na nowe marki – komentuje Bono Ge, menedżer BYD UK.
Seal U DM-i
Foto: mat. prasowe
Nie bez znaczenia są też różnice w polityce handlowej. Brytyjska otwartość na import z Chin wyraźnie kontrastuje z postawą Unii Europejskiej i USA. W październiku 2024 roku UE wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne – od 17,4 proc. dla BYD do nawet 35 proc. dla SAIC, a kilka miesięcy później Stany Zjednoczone podniosły swoje taryfy do 100 proc. Tymczasem Wielka Brytania – już poza strukturami UE – utrzymuje rynek otwarty. Minister handlu Jonathan Reynolds tłumaczył, że kraj nie ma jeszcze rozwiniętej produkcji własnych EV, a celem rządu jest przyspieszenie elektryfikacji transportu, nie ochrona przed konkurencją. Decyzja Londynu to także element realizacji planu zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 r.. Wprowadzenie ceł mogłoby – jak ostrzega resort handlu – zahamować proces dekarbonizacji poprzez wzrost cen elektryków.
Brytyjski rząd w 2025 roku uruchomił też program dopłat o wartości 650 mln funtów, oferujący do 3750 funtów (ok. 18 300 zł) zniżki przy zakupie elektryków marek takich jak Nissan, Peugeot czy Vauxhall. Ale – paradoksalnie – chińskie samochody z programu wykluczono, argumentując, że proces ich produkcji generuje zbyt duże emisje CO2. BYD skrytykował tę decyzję, uznając ją za „szkodliwą dla rynku i konsumentów”. Mimo to firma nie zwalnia – zapowiada kolejne premiery i ekspansję do Irlandii Północnej. W planach są też nowe modele PHEV i BEV, które mają umocnić markę w segmencie flot i klientów indywidualnych.
Seal U DM-i
Foto: mat. prasowe
Sukces BYD w Wielkiej Brytanii to coś więcej niż kolejny rekord sprzedaży. To polityczny i gospodarczy test dla Zachodu, pokazujący, że chińskie marki potrafią skutecznie zdobywać kolejne rynki nawet w warunkach globalnej presji. Podczas gdy Europa zamyka się w protekcyjnych murach, a USA walczą z własnymi regulacjami, Londyn wykorzystuje szansę – i pozwala Chińczykom wypełnić lukę, jakiej nie są w stanie wypełnić lokalni producenci.
Czy wiesz, że…
- BYD jest największym producentem pojazdów elektrycznych na świecie, sprzedając więcej aut niż Tesla.
- W Wielkiej Brytanii co piąty nowy autobus elektryczny to właśnie BYD.
- BYD buduje swoje fabryki akumulatorów w Europie, by ominąć przyszłe cła i zwiększyć lokalny udział komponentów.
- Firma powstała w 1995 roku jako producent baterii do telefonów Nokii i Motoroli.
Czytaj więcej
Naukowcy z RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule), największej niemieckiej pu...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wrzesień 2025 roku przyniósł wynik, jakiego nikt się nie spodziewał. BYD zaliczył wynik 11 271 sprzedanych samochodów – o 880 proc. więcej niż rok wcześniej. W efekcie Wielka Brytania stała się największym rynkiem zagranicznym BYD na świecie, wyprzedzając Niemcy i Australię. Od początku roku Chińczycy dostarczyli tu już ponad 35 tysięcy aut, co dało im 2,2 proc. udziału w rynku, a we wrześniu – aż 3,6 proc. To spektakularny wynik, zważywszy, że BYD rozpoczął sprzedaż na Wyspach dopiero w 2023 r.. W ciągu niespełna trzech lat marka wyprzedziła takie firmy jak Renault czy Seat i stała się jednym z najdynamiczniej rosnących graczy na rynku europejskim.
Polski rynek nowych samochodów znów rośnie – ale to nie Toyota, Skoda ani Volkswagen wywołały największe porusze...
BMW upraszcza swoją gamę modeli. Kilka wariantów zostaje wycofanych z oferty za niedługi czas, a inne modele już...
Jeden z największych niemieckich dostawców komponentów motoryzacyjnych ogłosił redukcję zatrudnienia w odpowiedz...
Trudno dziś uwierzyć w to, że w 2035 r. w Unii Europejskiej faktycznie skończy się sprzedaż aut spalinowych, a d...
W Chinach otworzono najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja wznosi się 625 metrów nad rzeką Beipan w prow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas