BYD szturmuje Wielką Brytanię. Chiński gigant bije rekordy

Brytyjski rynek motoryzacyjny staje się poligonem, na którym chiński BYD udowadnia, że potrafi wygrywać tam, gdzie inni dopiero szukają miejsca. Podczas gdy w Chinach sprzedaż producenta po raz pierwszy od pięciu lat nieco spadła, na Wyspach Brytyjskich marka notuje historyczne wzrosty.

Publikacja: 07.10.2025 13:09

BYD zaliczył w Wielkiej Brytanii wzrost sprzedaży o 880 proc.

BYD zaliczył w Wielkiej Brytanii wzrost sprzedaży o 880 proc.

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego BYD osiąga największe wzrosty sprzedaży na rynku brytyjskim?
  • W jaki sposób różnice w polityce handlowej wpływają na działalność BYD w Europie?
  • Jakie inwestycje i strategie pomogły BYD zdominować brytyjski rynek motoryzacyjny?

Wrzesień 2025 roku przyniósł wynik, jakiego nikt się nie spodziewał. BYD zaliczył wynik 11 271 sprzedanych samochodów – o 880 proc. więcej niż rok wcześniej. W efekcie Wielka Brytania stała się największym rynkiem zagranicznym BYD na świecie, wyprzedzając Niemcy i Australię. Od początku roku Chińczycy dostarczyli tu już ponad 35 tysięcy aut, co dało im 2,2 proc. udziału w rynku, a we wrześniu – aż 3,6 proc. To spektakularny wynik, zważywszy, że BYD rozpoczął sprzedaż na Wyspach dopiero w 2023 r.. W ciągu niespełna trzech lat marka wyprzedziła takie firmy jak Renault czy Seat i stała się jednym z najdynamiczniej rosnących graczy na rynku europejskim.

Seal U DM-i

Seal U DM-i

Foto: mat. prasowe

Największym hitem w ofercie BYD w Wielkiej Brytanii jest Seal U DM-i, hybrydowy SUV typu plug-in (PHEV) wyposażony w technologię Dual Mode, łączącą napęd elektryczny i spalinowy. To właśnie ten model odpowiada za większość sprzedaży i regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych hybryd plug-in w Wielkiej Brytanii. Z danych SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) wynika, że wrzesień był rekordowym miesiącem dla całego rynku elektryków – zarejestrowano prawie 73 tys. samochodów BEV, a sprzedaż hybryd plug-in rosła jeszcze szybciej. Co ciekawe, obok takich hitów jak Kia Sportage, Ford Puma i Nissan Qashqai, w zestawieniach pojawiły się również chińskie modele – Jaecoo 7 i BYD Seal U.

Czytaj więcej

Za wygląd BYD Sealion 7 odpowiedzialny jest Niemiec Wolfgang Egger
Ten pierwszy raz
BYD Sealion 7: Może stać się alternatywą dla Mercedesa i Audi
BYD na Wyspach – setny salon i centrum serwisowe baterii

Sukces BYD w Wielkiej Brytanii nie jest dziełem przypadku. Marka zainwestowała w ekspansję z chirurgiczną precyzją. We wrześniu otwarto setny salon dealerski, co oznacza, że większość kierowców w Anglii i Walii ma dziś najbliższy punkt sprzedaży w zasięgu 30 minut jazdy. W Milton Keynes powstało także centrum serwisowe baterii BYD UK, obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i elektryczne autobusy marki. To właśnie od nich zaczęła się brytyjska historia BYD — dziś po ulicach kraju jeździ ponad 2400 elektrycznych autobusów tej marki, współprodukowanych z firmą Alexander Dennis. – Przyszłość BYD w Wielkiej Brytanii wygląda niezwykle obiecująco. Rynek jest chłonny, a klienci coraz bardziej otwarci na nowe marki – komentuje Bono Ge, menedżer BYD UK.

Seal U DM-i

Seal U DM-i

Foto: mat. prasowe

Nie bez znaczenia są też różnice w polityce handlowej. Brytyjska otwartość na import z Chin wyraźnie kontrastuje z postawą Unii Europejskiej i USA. W październiku 2024 roku UE wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne – od 17,4 proc. dla BYD do nawet 35 proc. dla SAIC, a kilka miesięcy później Stany Zjednoczone podniosły swoje taryfy do 100 proc. Tymczasem Wielka Brytania – już poza strukturami UE – utrzymuje rynek otwarty. Minister handlu Jonathan Reynolds tłumaczył, że kraj nie ma jeszcze rozwiniętej produkcji własnych EV, a celem rządu jest przyspieszenie elektryfikacji transportu, nie ochrona przed konkurencją. Decyzja Londynu to także element realizacji planu zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 r.. Wprowadzenie ceł mogłoby – jak ostrzega resort handlu – zahamować proces dekarbonizacji poprzez wzrost cen elektryków.

Brytyjski rząd w 2025 roku uruchomił też program dopłat o wartości 650 mln funtów, oferujący do 3750 funtów (ok. 18 300 zł) zniżki przy zakupie elektryków marek takich jak Nissan, Peugeot czy Vauxhall. Ale – paradoksalnie – chińskie samochody z programu wykluczono, argumentując, że proces ich produkcji generuje zbyt duże emisje CO2. BYD skrytykował tę decyzję, uznając ją za „szkodliwą dla rynku i konsumentów”. Mimo to firma nie zwalnia – zapowiada kolejne premiery i ekspansję do Irlandii Północnej. W planach są też nowe modele PHEV i BEV, które mają umocnić markę w segmencie flot i klientów indywidualnych.

Seal U DM-i

Seal U DM-i

Foto: mat. prasowe

Nowy porządek na motoryzacyjnej mapie

Sukces BYD w Wielkiej Brytanii to coś więcej niż kolejny rekord sprzedaży. To polityczny i gospodarczy test dla Zachodu, pokazujący, że chińskie marki potrafią skutecznie zdobywać kolejne rynki nawet w warunkach globalnej presji. Podczas gdy Europa zamyka się w protekcyjnych murach, a USA walczą z własnymi regulacjami, Londyn wykorzystuje szansę – i pozwala Chińczykom wypełnić lukę, jakiej nie są w stanie wypełnić lokalni producenci.

Czy wiesz, że…
- BYD jest największym producentem pojazdów elektrycznych na świecie, sprzedając więcej aut niż Tesla.
- W Wielkiej Brytanii co piąty nowy autobus elektryczny to właśnie BYD.
- BYD buduje swoje fabryki akumulatorów w Europie, by ominąć przyszłe cła i zwiększyć lokalny udział komponentów.
- Firma powstała w 1995 roku jako producent baterii do telefonów Nokii i Motoroli.

Czytaj więcej

Zespół z uniwersytetu RWTH w Achen rozłożył na elementy pierwsze baterię Tesli i BYD
Na prąd
Niemiecki uniwersytet rozebrał i porównał baterię Tesli i BYD. Zaskakujący wynik

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Firmy BYD

Z tego artykułu dowiesz się:

