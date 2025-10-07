BYD na Wyspach – setny salon i centrum serwisowe baterii

Sukces BYD w Wielkiej Brytanii nie jest dziełem przypadku. Marka zainwestowała w ekspansję z chirurgiczną precyzją. We wrześniu otwarto setny salon dealerski, co oznacza, że większość kierowców w Anglii i Walii ma dziś najbliższy punkt sprzedaży w zasięgu 30 minut jazdy. W Milton Keynes powstało także centrum serwisowe baterii BYD UK, obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i elektryczne autobusy marki. To właśnie od nich zaczęła się brytyjska historia BYD — dziś po ulicach kraju jeździ ponad 2400 elektrycznych autobusów tej marki, współprodukowanych z firmą Alexander Dennis. – Przyszłość BYD w Wielkiej Brytanii wygląda niezwykle obiecująco. Rynek jest chłonny, a klienci coraz bardziej otwarci na nowe marki – komentuje Bono Ge, menedżer BYD UK.

Seal U DM-i Foto: mat. prasowe

Nie bez znaczenia są też różnice w polityce handlowej. Brytyjska otwartość na import z Chin wyraźnie kontrastuje z postawą Unii Europejskiej i USA. W październiku 2024 roku UE wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne – od 17,4 proc. dla BYD do nawet 35 proc. dla SAIC, a kilka miesięcy później Stany Zjednoczone podniosły swoje taryfy do 100 proc. Tymczasem Wielka Brytania – już poza strukturami UE – utrzymuje rynek otwarty. Minister handlu Jonathan Reynolds tłumaczył, że kraj nie ma jeszcze rozwiniętej produkcji własnych EV, a celem rządu jest przyspieszenie elektryfikacji transportu, nie ochrona przed konkurencją. Decyzja Londynu to także element realizacji planu zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 r.. Wprowadzenie ceł mogłoby – jak ostrzega resort handlu – zahamować proces dekarbonizacji poprzez wzrost cen elektryków.

Brytyjski rząd w 2025 roku uruchomił też program dopłat o wartości 650 mln funtów, oferujący do 3750 funtów (ok. 18 300 zł) zniżki przy zakupie elektryków marek takich jak Nissan, Peugeot czy Vauxhall. Ale – paradoksalnie – chińskie samochody z programu wykluczono, argumentując, że proces ich produkcji generuje zbyt duże emisje CO2. BYD skrytykował tę decyzję, uznając ją za „szkodliwą dla rynku i konsumentów”. Mimo to firma nie zwalnia – zapowiada kolejne premiery i ekspansję do Irlandii Północnej. W planach są też nowe modele PHEV i BEV, które mają umocnić markę w segmencie flot i klientów indywidualnych.

Seal U DM-i Foto: mat. prasowe

Nowy porządek na motoryzacyjnej mapie

Sukces BYD w Wielkiej Brytanii to coś więcej niż kolejny rekord sprzedaży. To polityczny i gospodarczy test dla Zachodu, pokazujący, że chińskie marki potrafią skutecznie zdobywać kolejne rynki nawet w warunkach globalnej presji. Podczas gdy Europa zamyka się w protekcyjnych murach, a USA walczą z własnymi regulacjami, Londyn wykorzystuje szansę – i pozwala Chińczykom wypełnić lukę, jakiej nie są w stanie wypełnić lokalni producenci.