Informację potwierdził dr Joachim Post, członek zarządu BMW ds. rozwoju, w rozmowie z Motor1.com. [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, cytaty należy rozpoczynać od półpauzy, a nie dywizu.]] W ubiegłym roku sprzedaliśmy najwięcej samochodów elektrycznych w segmencie premium, a jednocześnie osiągnęliśmy rekordowy wynik sprzedaży modeli z silnikami V8. To był nasz najlepszy rok w historii, jeśli chodzi o silniki V8 – komentuje Joachim Post. Za ten wynik w dużej mierze odpowiada rynek amerykański, gdzie Bawarczycy sprzedali w 2024 r. ponad 371 tysięcy samochodów – drugi najlepszy wynik w historii marki. Co ciekawe, mimo rekordowego wyniku w elektromobilności (50 981 sztuk, nowy rekord w USA), elektryki stanowiły tam zaledwie 13,7 proc. całkowitej sprzedaży. Cała reszta to głównie potężne benzynowe V8 – od 5 i 7 Serii, przez luksusowe SUV-y X5, X6, X7, aż po sportowe modele XM i M5.
To właśnie te ostatnie – M5 z mocą 727 KM i XM o mocy 748 KM – napędzają globalny sukces silnika S68 – 4,4-litrowego V8 biturbo sprzężonego z układem plug-in hybrid. Właśnie ta kombinacja mocy i względnej efektywności energetycznej sprawia, że klienci w USA nie zamierzają rezygnować z dużych jednostek napędowych. BMW podkreśla, że strategia marki zakłada technologiczną otwartość, czyli tzw. Power of Choice – możliwość wyboru napędu według potrzeb klienta i regionu. Firma rozwija jednocześnie gamę elektryków, hybryd oraz klasycznych spalinówek, ale wszystkie mają korzystać z tych samych innowacji. Jak zapowiada dr Post, technologie z platformy „Neue Klasse” – takie jak panoramiczny kokpit iDrive, nowa architektura elektroniczna oraz komputerowe „supermózgi” sterujące całym pojazdem – trafią nie tylko do elektryków, ale do wszystkich modeli BMW. Oznacza to, że klient, niezależnie od wyboru napędu, dostanie samochód o identycznym poziomie zaawansowania technologicznego. [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, cytaty należy rozpoczynać od półpauzy, a nie dywizu.]] Każdy klient powinien otrzymać najbardziej nowoczesne BMW, niezależnie od tego, czy wybiera silnik elektryczny, hybrydę, czy klasycznego V8 [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, wtrącenia należy oddzielać półpauzą, a nie dywizem.]] podkreśla Post.
BMW M5
Podczas gdy w Europie sprzedaż samochodów elektrycznych dynamicznie rośnie, w USA trwa odwrotny trend. Wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu tamtejszy rząd ogranicza programy wsparcia dla elektromobilności, a w niektórych stanach cofnięto lokalne przepisy ograniczające sprzedaż aut spalinowych. To właśnie dlatego koniec ery V8 na największym rynku świata wcale nie jest bliski. Wręcz przeciwnie – eksperci przewidują, że amerykański rynek luksusowych SUV-ów i sportowych sedanów z dużymi silnikami może przez kilka lat notować wzrosty. BMW, które od lat zarabia najwięcej właśnie na swoich topowych modelach z V8, zyskuje w ten sposób przewagę finansową nad konkurencją. Zwłaszcza że wysoka marża na dużych silnikach rekompensuje niższe zyski z nowych elektryków.
Choć ta bardzo odległa przyszłość motoryzacji wydaje się elektryczna, to V8 w BMW wciąż ma się znakomicie. W Europie te silniki są coraz mocniej zelektryfikowane, a w wersjach plug-in potrafią spełnić nawet surowe normy emisji CO2. W USA natomiast są symbolem luksusu, wolności i dźwięku, którego żadne auto elektryczne nie potrafi naśladować. BMW pokazuje, że w świecie cyfrowych kokpitów i sztucznej inteligencji wciąż jest miejsce na klasyczną motoryzację i emocje. A rekord sprzedaży ośmiocylindrowców w 2024 r. dowodzi, że wielu kierowców – nawet w epoce cichych elektryków – wciąż chce usłyszeć, jak pracuje prawdziwy silnik.
Czy wiesz, że…
- BMW oferuje obecnie siedem modeli z silnikiem V8, z czego cztery to SUV-y.
- Jednostka S68 jest montowana w Bawarii, a każda sztuka przechodzi indywidualne testy dźwięku i wibracji.
- Pierwszy silnik V8 BMW – M502 – zadebiutował w 1954 r. w luksusowym sedanie BMW 502 „Barockengel”.
