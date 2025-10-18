Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego BMW osiągnęło rekord sprzedaży silników V8 w 2024 roku?

Jakie czynniki wpływają na różnice w podejściu do elektromobilności między Europą a USA?

Jakie innowacje technologiczne BMW planuje wprowadzić do wszystkich swoich modeli?

Informację potwierdził dr Joachim Post, członek zarządu BMW ds. rozwoju, w rozmowie z Motor1.com. [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, cytaty należy rozpoczynać od półpauzy, a nie dywizu.]] W ubiegłym roku sprzedaliśmy najwięcej samochodów elektrycznych w segmencie premium, a jednocześnie osiągnęliśmy rekordowy wynik sprzedaży modeli z silnikami V8. To był nasz najlepszy rok w historii, jeśli chodzi o silniki V8 – komentuje Joachim Post. Za ten wynik w dużej mierze odpowiada rynek amerykański, gdzie Bawarczycy sprzedali w 2024 r. ponad 371 tysięcy samochodów – drugi najlepszy wynik w historii marki. Co ciekawe, mimo rekordowego wyniku w elektromobilności (50 981 sztuk, nowy rekord w USA), elektryki stanowiły tam zaledwie 13,7 proc. całkowitej sprzedaży. Cała reszta to głównie potężne benzynowe V8 – od 5 i 7 Serii, przez luksusowe SUV-y X5, X6, X7, aż po sportowe modele XM i M5.

Reklama Reklama

To właśnie te ostatnie – M5 z mocą 727 KM i XM o mocy 748 KM – napędzają globalny sukces silnika S68 – 4,4-litrowego V8 biturbo sprzężonego z układem plug-in hybrid. Właśnie ta kombinacja mocy i względnej efektywności energetycznej sprawia, że klienci w USA nie zamierzają rezygnować z dużych jednostek napędowych. BMW podkreśla, że strategia marki zakłada technologiczną otwartość, czyli tzw. Power of Choice – możliwość wyboru napędu według potrzeb klienta i regionu. Firma rozwija jednocześnie gamę elektryków, hybryd oraz klasycznych spalinówek, ale wszystkie mają korzystać z tych samych innowacji. Jak zapowiada dr Post, technologie z platformy „Neue Klasse” – takie jak panoramiczny kokpit iDrive, nowa architektura elektroniczna oraz komputerowe „supermózgi” sterujące całym pojazdem – trafią nie tylko do elektryków, ale do wszystkich modeli BMW. Oznacza to, że klient, niezależnie od wyboru napędu, dostanie samochód o identycznym poziomie zaawansowania technologicznego. [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, cytaty należy rozpoczynać od półpauzy, a nie dywizu.]] Każdy klient powinien otrzymać najbardziej nowoczesne BMW, niezależnie od tego, czy wybiera silnik elektryczny, hybrydę, czy klasycznego V8 [-[[||–||typografia||Zgodnie z polskimi zasadami edytorskimi, wtrącenia należy oddzielać półpauzą, a nie dywizem.]] podkreśla Post.