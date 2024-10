Te znaki drogowe dezorientują kierowców. Nie wszyscy znają ich znaczenie

Na żółte znaki ostrzegawcze z wizerunkiem czołgu lub wozu opancerzonego można najczęściej natknąć się w okolicy wiaduktów. Występują najczęściej w miejscach, w których przeprowadzane są ćwiczenia wojskowe, lub przejazdy wojskowych kolumn. Znaki pojawiają się na początku trasy wojskowej kolumny, oraz przed mostami, wiaduktami, tunelami. Ustawione są w odległości 100 metrów od przyczółku mostu, lub wjazdu do tunelu. Te znaki ostrzegawcze skierowane są głównie dla wojska i pojazdów wojskowych. Kierowcy samochodów osobowych i ciężarówek nie muszą zwracać na nie uwagi.

Tego znaku na próżno szukać w oficjalnym katalogu znaków drogowych, ale za to często można spotkać go np. w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów jest jednym z wielu znaków ostrzegawczych. Trójkątny znak z czerwoną obwódką, posiada na białym tle czarny symbol żaby. Jego sens jest łatwy do zrozumienia, a sam znak ustawiany jest w miejscach, w których odbywają się migracje ropuch. Znak jest ustawiany czasowo, każdego roku wiosną kiedy ropuchy wracają do stawów, w których się urodziły, aby samemu wydać potomstwo na świat w miejscach, w których ich droga prowadzi przez asfaltową jezdnię.

Co oznacza znak drogowy z połową autem nachodzącymi na niego kreskami? Na białym tle pojawia się połowa samochodu, którego pozostała część znika w poziomych liniach. Ten nowy znak drogowy, który możemy spotkać na hiszpańskich drogach oznacza wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa różnego rodzaju zjawisk ograniczających widoczność takich jak mgła, deszcz, dym, nawiewający piasek czy opady śniegu. Znak ma nas przygotować do ewentualnej nagłej ograniczonej widoczności. Widząc go powinniśmy zredukować prędkość, jeśli będzie taka konieczność włączyć potrzebne światła - mijania lub przeciwmgłowe.