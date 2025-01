Jaecoo 7: Chiński SUV dostępny z mocną hybrydą. Ceny od 159 900 zł

143 KM z silnika benzynowego 1.5 T-GDI, a do tego aż 204 KM z motoru elektrycznego - oto parametry układu napędowego Jaecoo 7 Super Hybrid. Łączna moc to imponujące 347 KM, co sprawia, że taka hybryda plug-in (czyli z wtyczką) jest znacznie mocniejsza od rywali w rodzaju Toyoty RAV4 PHEV (306 KM), Hyundaia Tucsona PHEV (253 KM) czy nawet od grającego w zupełnie innej lidze cenowej BMW X3 plug-in (299 KM). Czy to oznacza, że Chińczycy pokonali już konkurencję? Nie do końca. Napęd trafia w Jaecoo tylko na przód (w wariancie wyłącznie benzynowym dostępne jest AWD), a czas przyspieszania od 0 do 100 km/h, delikatnie mówiąc, nie oczarowuje. To aż 8,5 sekundy, co sprawia, że mówimy o jednym z najwolniejszych samochodów o takiej mocy. Jak widać, konie mechaniczne to nie wszystko.

Jaecoo 7 Super Hybrid Foto: mat. prasowe

Hybryda powinna być oszczędna - czy tak jest w tym wypadku? Jaecoo, czyli marka koncernu Chery, „spokrewniona” także z Omodą, zapewnia, że tak. Z rozładowanym akumulatorem wysokonapięciowym (18,3 kWh) auto ma palić tylko 6 litrów na 100 km. Według WLTP, wynik z naładowaną baterią to tylko 0,7 litra na setkę. Kierowca będzie mógł wybierać między trybami EV (wtedy silnik spalinowy się nie włącza, ale takie ustawienia uaktywnią się tylko, gdy bateria jest naładowana co najmniej w 1/4) i HEV, czyli hybrydowym. Maksymalny zasięg przy wykorzystaniu tylko silnika elektrycznego to 91 km. W trybie mieszanym Jaecoo – według optymistycznych założeń producenta – ma pokonać aż 1200 km. Zbiornik paliwa mieści 60 litrów. Jak szybko można uzupełniać energię w akumulatorze 7 Super Hybrid? Co ważne i nietypowe dla hybryd plug-in, możemy tu skorzystać z ładowania DC o maksymalnej mocy 40 kW. To sprawia, że od 30 do 80% baterię da się naładować w 20 minut. Jaecoo 7 mierzy 4500 mm – to dokładnie tyle, co w przypadku wspomnianego Hyundaia Tucsona. Bagażnik odmiany hybrydowej mieści 500 litrów, czyli o 64 litry mniej niż w wersji pozbawionej elektrycznego wsparcia.

