Ile kosztuje Nissan Qashqai po modernizacji? Znamy ceny japońskiego crossovera

Nowy Nissan Qashqai startuje z ceną od 138 tys. zł

Kolejna w gamie odmiana N-Connecta ma teraz w wyposażeniu standardowym tzw. pakiet zimowy (obejmuje podgrzewaną przednią szybę, kierownicę oraz przednie fotele) i układ ProPilot Assist, a także bezprzewodową ładowarkę do telefonów i relingi dachowe. Do tego: 18-calowe felgi i kamery 360. Ceny Nissana Qashqai N-Connecta zaczynają się od 151 000 zł. Wersja N-Design to nowość w tym modelu. Ma dolną część zderzaków lakierowaną na kolor nadwozia, panoramiczny dach, czarne relingi i aż 20-calowe felgi. Wyróżnia się wyglądem (także we wnętrzu, gdzie nie zabrakło wykończeń z Alcantary) i kosztuje nie mniej niż 163 850 zł. Tyle samo kosztuje wersja Tekna. Ma „tylko” 19-calowe felgi, ale za to elektrycznie sterowane fotele z przodu, w dodatku z funkcją pamięci. W wyposażeniu Tekny można znaleźć również wyświetlacz head-up.

Nowy Nissan Qashqai mat. prasowe

Na szczycie gamy umieszczono odmianę Tekna+. Fotele z funkcją masażu, 20-calowe felgi, system nagłośnienia Bose, tapicerka z Alcantary i skóry - oto tylko niektóre z elementów, jakie można w niej znaleźć. Ceny: od 175 650 zł. Za wersję 158 KM trzeba w stosunku do odmiany 140 KM dopłacić 4300 zł z ręczną skrzynią biegów i 14 300 zł przy skrzyni automatycznej XTronic. Wersja 140 KM z automatem nie występuje. Odmiany e-Power kosztują od 167 200 zł za wyposażenie Acenta, 171 200 zł za wersję N-Connecta, 185 450 zł za N-Design i Teknę i 193 250 zł za Teknę+. Nowego Qashqaia można już zamawiać.

Nowy Nissan Qashqai mat. prasowe

Nowy Nissan Qashqai mat. prasowe