Dacia Bigster z polskimi cenami. Rywale z Chin mają problem

Dacia Duster to od lat hit polskiego rynku. Dzięki połączeniu korzystnej ceny z modnym kształtem SUV-a i dostępnością wersji z fabryczną instalacją gazową, francusko-rumuński model jest częstym wyborem zarówno w przypadku klientów firmowych, jak i prywatnych. Nie jest to jednak wymarzone auto dla rodzin. Niewielkie wymiary Dustera ułatwiają parkowanie w mieście, ale w kwestii pojemności bagażnika nie jest to prymus. Właśnie z myślą o osobach, którym podoba się koncepcja Dustera, ale potrzebują więcej przestrzeni, powstał Bigster. Ma 4,57 m długości (o 23 cm więcej niż Duster). Dla porównania, to mniej więcej tyle, co Toyota RAV4. Bagażnik Bigstera ma pojemność 667 litrów (550 litrów w wersji 4x4). Wbrew wcześniejszym pogłoskom, nie jest to jednak samochód siedmioosobowy.

Dacia Bigster Foto: Jan Guss-Gasiński

Ile kosztuje Dacia Bigster? Przed premierą tego auta zapowiadano, że cena bazowa będzie wynosić równowartość 25 000 euro, czyli ok. 107 000 zł. Dacia przygotowała jednak dla klientów miłe zaskoczenie - jest nieco taniej. Cennik Bigstera otwiera kwota 99 900 zł. Udało się więc nie przekroczyć psychologicznej bariery. Klienci mają do wyboru cztery układy napędowe. To 1.2 TCe 140 KM 2WD (cena od wspomnianych 99 900 zł), 1.2 ECO-G 140 KM 2WD (z fabrycznym LPG, cena od 101 200 zł, 1.2 TCe 130 KM 4WD (cena od 110 400 zł) i 1.8 Hybrid 155 KM 2WD (cena od 124 000 zł). Warto zauważyć, że wersja 140 KM pojawiła się w marce Dacia po raz pierwszy. To 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.2 turbo połączony z układem miękkiej hybrydy. Osoby, które nie chcą zmieniać biegów ręcznie, muszą postawić na wersję hybrydową 155 KM. W niej „automat” jest seryjny. Klienci mają do wyboru cztery poziomy wyposażenia, z czego hybryda 155 KM nie jest dostępna z bazowym, a wersja 4x4 nie może być zestawiana z wyposażeniem Journey.

