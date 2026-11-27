Autonomiczne taksówki Waymo stały się już codziennym widokiem w wielu amerykańskich miastach. Pasażer zamawia samochód przez aplikację, wsiada do środka i jedzie do celu bez kierowcy. Firma należąca do Alphabetu, czyli właściciela firmy Google, od kilku lat rozwija tę usługę i stopniowo zwiększa obszar jej działania.

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Teraz jednak musi zrobić krok wstecz. Kalifornijski Departament Pojazdów Silnikowych (DMV), odpowiedzialny między innymi za nadzór nad pojazdami autonomicznymi, ograniczył zezwolenie Waymo na poruszanie się po autostradach. Decyzja weszła w życie 11 listopada, a informacja o niej została upubliczniona 17 listopada.

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Co istotne, nie oznacza to całkowitego zakazu działalności Waymo. Robotaksówki nadal mogą przewozić pasażerów po zwykłych ulicach. Problem dotyczy tras szybkiego ruchu, na których błędna reakcja samochodu może mieć szczególnie poważne konsekwencje.

Trzy autonomiczne samochody wjechały na zamknięty odcinek autostrady

Bezpośrednią przyczyną decyzji były dwa incydenty z początku listopada. Pierwszy wydarzył się 5 listopada na drodze US Route 101 w pobliżu Burlingame, niedaleko San Francisco. Trzy autonomiczne pojazdy Waymo wjechały na odcinek zamknięty z powodu robót drogowych.

Dzień później doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji, tym razem na autostradzie Interstate 280 w San Francisco. Robotaksówka próbowała ominąć radiowozy California Highway Patrol, których załogi wykonywały manewr zwany „traffic break”, czyli czasowe spowolnienie lub zatrzymanie ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w internecie. Widać na nim samochód Waymo próbujący przejechać obok policyjnych pojazdów, mimo że funkcjonariusze kontrolowali ruch.

Kalifornijski urząd uznał, że nie są to odosobnione przypadki. W uzasadnieniu wskazano na powtarzające się wjazdy autonomicznych samochodów na odcinki dróg objęte robotami, w których znajdują się pracownicy, pojazdy i sprzęt budowlany.

Przedstawiciel DMV Jonathan Groveman stwierdził, że takie zachowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Waymo podkreśla natomiast, że podczas listopadowych incydentów na US 101 nie doszło do kolizji i nikt nie odniósł obrażeń. Firma zapewnia również, że pracuje nad rozwiązaniem problemów wspólnie z kalifornijskim regulatorem.

Zakaz w Kalifornii, ale Waymo wycofuje się z autostrad w całych USA

Decyzja DMV obowiązuje wyłącznie w Kalifornii, ale Waymo zdecydowało się pójść dalej. Firma dobrowolnie wstrzymała autonomiczne przejazdy autostradami na wszystkich rynkach, na których wcześniej oferowała taką możliwość.

Ograniczenie objęło więc nie tylko aglomeracje San Francisco i Los Angeles, lecz także Phoenix, Miami oraz Austin. W tych miastach pasażerowie nadal mogą zamawiać przejazdy, ale trasy są wyznaczane z pominięciem autostrad.

To istotna zmiana, ponieważ właśnie możliwość korzystania z takich dróg miała zwiększać atrakcyjność autonomicznych taksówek. Przejazd między odległymi dzielnicami miasta czy na lotnisko może trwać znacznie dłużej, jeśli samochód musi wybierać lokalne ulice.

Waymo nadal prowadzi testy na autostradach, ale z udziałem odpowiednio przeszkolonych specjalistów siedzących za kierownicą. Nie wiadomo, kiedy firma będzie mogła ponownie przewozić pasażerów po takich trasach bez człowieka gotowego przejąć kontrolę.

To już drugi taki problem w 2026 roku

Co ciekawe, listopadowa decyzja nie jest pierwszym ograniczeniem dotyczącym Waymo w tym roku. W maju firma wstrzymała przejazdy autostradowe po wykryciu podobnych problemów z rozpoznawaniem stref robót drogowych.

W czerwcu przeprowadzono akcję przywoławczą obejmującą 3871 pojazdów wyposażonych w system autonomicznej jazdy piątej generacji. Dokumenty amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wskazywały, że oprogramowanie mogło nie rozpoznawać zamkniętych pasów i pozwalać samochodom kontynuować jazdę przez teren prowadzonych prac.

Problem dotyczył kilkunastu zdarzeń odnotowanych w Kalifornii i Arizonie. Po wprowadzeniu poprawek Waymo wznowiło przewozy po autostradach, ale listopadowe incydenty pokazały, że trudności nie zostały całkowicie wyeliminowane.

To szczególnie interesujące, ponieważ na pierwszy rzut oka jazda autostradą wydaje się prostsza niż poruszanie się po centrum miasta. Nie ma tam pieszych na przejściach, skrzyżowań z sygnalizacją ani licznych manewrów wykonywanych przez innych uczestników ruchu.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy standardowa organizacja ruchu zostaje nagle zmieniona. Tymczasowe znaki, pachołki, zamknięte pasy czy policjant kierujący ruchem wymagają właściwej interpretacji sytuacji, a nie jedynie utrzymywania się na pasie i zachowania odpowiedniego odstępu.

Waymo chwali się bezpieczeństwem, ale musi poprawić system

Waymo od lat przekonuje, że jego samochody są bezpieczniejsze od pojazdów prowadzonych przez ludzi. Według analiz publikowanych przez firmę liczba najpoważniejszych wypadków z obrażeniami w przeliczeniu na przejechany dystans jest o 95 proc. mniejsza niż w przypadku pojazdów prowadzonych przez ludzi.

Operator wskazuje również na 82-procentową redukcję liczby zdarzeń powodujących obrażenia. Są to jednak wyniki własnych analiz Waymo, które firma przeprowadziła według określonej metodyki i dla określonych warunków eksploatacji. Nie oznaczają, że system poprawnie reaguje na każdą nietypową sytuację drogową.

Kalifornijski regulator oczekuje teraz dowodów, że oprogramowanie potrafi skutecznie wykrywać strefy robót drogowych, odpowiednio reagować na pojazdy uprzywilejowane oraz przestrzegać tymczasowych ograniczeń ruchu.

Dopiero po przedstawieniu i ocenie działań naprawczych urząd rozważy zniesienie zakazu. Nie wyznaczono konkretnej daty zakończenia tego procesu.

Dla Waymo to problem nie tylko techniczny, ale i wizerunkowy. Firma rozwija przewozy autonomiczne w kolejnych miastach i chce zwiększać skalę działalności. Ale nawet system zdolny do samodzielnego pokonywania milionów kilometrów nadal może mieć trudności z sytuacjami, które dla doświadczonego kierowcy są stosunkowo oczywiste.