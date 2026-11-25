Przez kolejne dziesięciolecia to właśnie w Göteborgu wykuwano rozwiązania, które z czasem stawały się bezwzględnym standardem branżowym: od klatki pasażerskiej ze stali borowej, przez system ochrony przed uderzeniami bocznymi SIPS, aż po technologię WHIPS chroniącą kręgosłup szyjny. Dziś, w dobie nieodwracalnej transformacji ku elektromobilności, szwedzki producent nie zmienia swojego azymutu, lecz wynosi go na bezprecedensowy pułap technologiczny.

Debiutujące Volvo EX60 stanowi najpełniejszą realizację tej filozofii w świecie pojazdów bezemisyjnych. To nie jest po prostu kolejny elektryczny SUV na rynku. To wyglądający jak SUV segmentu D zintegrowany ekosystem inżynieryjny, w którym rekordowy zasięg sięgający 810 km, ultraszybka architektura ładowania 800 V oraz systemy bezpieczeństwa nowej ery tworzą spójną i funkcjonalną całość. Szwedzi po raz kolejny udowadniają, że dynamika, daleki zasięg i bezkompromisowa troska o człowieka mogą wynikać z samej myśli technicznej. Nic tu się nie wyklucza. To pełna inżynieryjna symbioza, a nas Polaków może cieszyć fakt, że wynika ona po części również z umysłów naszych rodaków.

Szwedzkie bezpieczeństwo elektrycznego SUV-a: wieloadaptacyjne pasy i krakowski Tech Hub

Bezpieczeństwo w wydaniu Volvo nigdy nie sprowadzało się do spełniania urzędowych minimów homologacyjnych. O ile w niezależnych testach zderzeniowych Euro NCAP modele z Göteborga od 2003 roku regularnie zdobywają maksymalne pięć gwiazdek, o tyle prawdziwym laboratorium dla inżynierów marki pozostają rzeczywiste wypadki drogowe badane od ponad pół wieku przez specjalny zespół analityków. W modelu EX60 ta szeroka, gromadzona przez dziesięciolecia wiedza zaowocowała kolejnym przełomem: pierwszymi na świecie wieloadaptacyjnymi pasami bezpieczeństwa.

Tradycyjne pasy bezpieczeństwa, nawet te wyposażone w zaawansowane napinacze pirotechniczne, dysponowały dotychczas zaledwie trzema sztywnymi profilami działania. Nowe rozwiązanie wdrożone w Volvo EX60 oferuje aż 11 zróżnicowanych profili pracy. System nie traktuje już podróżnych w sposób zunifikowany, czerpiąc z filozofii programu E.V.A. (Equal Vehicles for All), który zakłada równorzędną ochronę każdego ciała bez względu na płeć czy budowę anatomiczną. W ułamku sekundy poprzedzającym zderzenie lub w jego trakcie zintegrowany układ sensorów analizuje masę, wzrost, budowę ciała pasażera, pozycję zajmowaną na fotelu oraz specyfikę samego uderzenia. Dzięki temu siła napięcia taśmy jest precyzyjnie modulowana.

Z jednej strony zapewnia maksymalne, bezkompromisowe trzymanie ciała przy gwałtownych, potężnych przeciążeniach, minimalizując ryzyko uderzenia w elementy wnętrza. A w przypadku mniej drastycznych sytuacji kolizyjnych działa znacznie delikatniej, zapobiegając uszkodzeniom klatki piersiowej i redukując nacisk na żebra u osób o drobniejszej posturze.

Nad architekturą logiczną oraz algorytmami sterującymi tym rewolucyjnym systemem pracowali inżynierowie z centrum badawczo-rozwojowego Volvo Tech Hub w Krakowie. Polscy programiści i inżynierowie odegrali fundamentalną rolę w przekuciu laboratoryjnych założeń szwedzkiej centrali w działający, seryjny układ ratujący życie. Co więcej, wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa nie są układem zamkniętym – dzięki architekturze pojazdu definiowanego programowo ich charakterystyka może być stale udoskonalana i kalibrowana za pośrednictwem bezprzewodowych aktualizacji Over-the-Air (OTA).

Pasy stanowią jednak zaledwie jeden z modułów wielopoziomowej tarczy ochronnej. Kabinę nowego EX60 spowija bezkompromisowy szkielet wykonany ze stali borowej – materiału o gigantycznej granicy plastyczności, który tworzy nieodkształcalną klatkę bezpieczeństwa wokół wszystkich pięciu podróżnych. Konstrukcja współpracuje z zaawansowanym systemem ochrony pieszych z pirotechnicznie unoszoną przednią maską, pochłaniającą energię uderzenia, a także autonomicznym systemem powypadkowym, który po zarejestrowaniu kolizji może natychmiast odciąć obwód baterii trakcyjnej, wzywa służby ratunkowe za pośrednictwem zintegrowanego modułu telematycznego i bezpiecznie zatrzymuje pojazd.

Ładowanie 800 V w SUV-ie elektrycznym: architektura 800 V i technologia Cell-to-Body

Podczas gdy większość współczesnych aut elektrycznych wciąż operuje na architekturze 400-woltowej, nowe Volvo EX60 wkracza na poziom instalacji 800 V. Przejście na dwukrotnie wyższe napięcie robocze to nie marketingowy detal, lecz inżynieryjny fundament, który diametralnie zmienia zarządzanie energią, redukuje opory i pozwala zmniejszyć przekroje wiązek miedzianych, obniżając tym samym masę własną całego pojazdu.

EX60 debiutuje na nowatorskiej platformie SPA3, która stanowi technologiczny skok w stronę pełnej integracji mechaniczno-strukturalnej. Najważniejszą innowacją konstrukcyjną jest technologia cell-to-body. W tradycyjnych pojazdach bateryjnych akumulatory zamykane są w odrębnych, ciężkich skrzyniach montowanych do ramy pojazdu. W EX60 ogniwa nowej generacji zostały wprasowane bezpośrednio w szkielet podwozia, stając się integralnym elementem nośnym struktury auta. Rezultatem jest wyjątkowa sztywność skrętna nadwozia, znakomita ochrona baterii przed odkształceniem podczas uderzeń bocznych oraz niespotykana wcześniej gęstość upakowania kilowatogodzin w obrysie osi pojazdu.

Drugim filarem rewolucji produkcyjnej w zakładzie Torslanda pod Göteborgiem jest technologia mega casting. Tył platformy nośnej, dotychczas składany z setek oddzielnych wytłoczek, punktów zgrzewania i spoin, został zastąpiony jednym precyzyjnym odlewem ciśnieniowym ze stopu aluminium. Wyeliminowanie zbędnych połączeń pozwoliło znacząco odchudzić pojazd, poprawić jego wyważenie oraz stworzyć idealnie płaską podłogę kabiny, która przestrzenią dla nóg i ergonomią dorównuje znacznie większemu, flagowemu modelowi XC90.

Wysokonapięciowa instalacja 800 V w pełnej krasie ujawnia swój kunszt podczas ładowania prądem stałym (DC). Topowe warianty EX60 są w stanie przyjmować ładowanie o mocy do 400 kW, a wersja bazowa 350 kW. Przy podłączeniu do stacji o mocy 400 kW proces transferu energii staje się imponująco szybki. W zaledwie 10 minut akumulator odzyskuje energię wystarczającą na pokonanie nawet 340 km trasy, a doładowanie od 10 do 80 procent pojemności w wersjach P6 RWD oraz P10 AWD zajmuje zaledwie 16 minut.

Za ochronę chemii baterii przed degradacją termiczną odpowiadają zaawansowane algorytmy dynamicznego zarządzania energią stworzone wspólnie z ekspertami z Breathe Battery Technologies. Oprogramowanie to eliminuje powstawanie lokalnych przegrzań i pozwala zachować maksymalną moc ładowania przez bezprecedensowo długi wycinek krzywej ładowania. Spokój kierowcy pieczętuje fabryczna gwarancja na akumulator sięgająca 10 lat lub 240 000 km. Oczywiście pod warunkiem regularnego serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Foto: mat. pras.

Elektryczny SUV z zasięgiem 810 km: specyfikacja techniczna i gama napędowa Volvo EX60

Projektując model EX60, Volvo postawiło na stworzenie wszechstronnej gamy napędowej, w której każdy kierowca odnajdzie konfigurację precyzyjnie dostosowaną do swoich potrzeb i wymaganych scenariuszy eksploatacyjnych. Oferta obejmuje trzy zaawansowane układy napędowe z autorskimi silnikami elektrycznymi nowej generacji, sparowane z dwoma poziomami wyposażenia: Plus oraz luksusowym Ultra.

Gama napędowa Volvo EX60 prezentuje się następująco:

Volvo EX60 P6 electric

Volvo EX60 P10 AWD electric

Volvo EX60 P12 AWD electric

Każdy z wymienionych wariantów szwedzkiego SUV-a wyposażono fabrycznie w ładowarkę prądu przemiennego (AC) o mocy 22 kW, co umożliwia bezproblemowe, szybkie uzupełnianie energii z trójfazowych naściennych domowych stacji Wallbox. Warto podkreślić aspekt pozycjonowania cenowego: wyjściowa kwota 281 900 zł sprawia, że EX60 trafia na rynek w cenie niemal identycznej z najlepiej sprzedającym się SUV-em hybrydowym plug-in w historii marki – Volvo XC60.

Bezpieczny SUV elektryczny – spokój i komfort w każdych warunkach drogowych

Inżynierowie z Göteborga doskonale wiedzą, że bezpieczeństwo aktywne zależy również od tego, jak wypoczęty i zrelaksowany jest kierowca. Właśnie dlatego wnętrze Volvo EX60 zaprojektowano w duchu skandynawskiego sanktuarium spokoju, dbając o każdy parametr mikroklimatu i ergonomii. Kompleksowy układ klimatyzacji i komfortu kabiny opiera się na rozwiązaniach stworzonych z myślą o najwyższej efektywności:

Układ zaawansowanego oczyszczania powietrza CleanZone – wyposażony w wielowarstwowe filtry oraz czujniki cząstek stałych PM2.5, który zatrzymuje alergeny, smog i szkodliwe gazy, dbając o czystość powietrza w kabinie.

System Connected Safety – oparty na wymianie informacji drogowych w czasie rzeczywistym w chmurze pomiędzy ponad milionem połączonych pojazdów Volvo i centrami zarządzania ruchem, ostrzegający kierowcę m.in. o wypadkach za zakrętem, obecności dzikich zwierząt, pieszych na jezdni czy odcinkach o śliskiej nawierzchni.

Funkcja przygotowania termicznego (pre-conditioning) – umożliwia zdalne nagrzanie bądź schłodzenie foteli, wieńca kierownicy i wnętrza przed wyruszeniem w drogę przy wykorzystaniu prądu z sieci, optymalizując jednocześnie temperaturę akumulatora dla uzyskania pełnego zasięgu.

Zaawansowana ochrona przed uderzeniami bocznymi i skutkami zderzeń – wielokomorowe kurtyny powietrzne IC o przedłużonym czasie napełnienia, chroniące głowy pasażerów w przypadku wielokrotnych kolizji lub dachowania, połączone z centralnymi poduszkami powietrznymi między fotelami, zapobiegającymi zderzeniu się ciał kierowcy i pasażera.

Volvo EX60 – elektryczny SUV, który definiuje standardy dekady

Polska premiera Volvo EX60 w Warszawie jasno nakreśliła wagę tego debiutu dla przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Przeniesienie produkcji do gruntownie zmodernizowanej fabryki w Torslanda – inwestycji pochłaniającej 10 miliardów koron szwedzkich – pozwoliło połączyć tradycyjne skandynawskie rzemiosło z technologiami megacastingu i montażu cell-to-body.

Volvo EX60 to manifest inżynieryjnej bezkompromisowości. Zasięg homologowany 810 km nawet, gdy uwzględnimy różnice wynikające z warunków, czy naszego temperamentu, daje nam niezależność w dłuższych trasach, architektura 800 V skraca postoje do kilkunastominutowych przerw, a rewolucyjne wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa przypominają, dlaczego szwedzka marka od blisko stu lat pozostaje synonimem ochrony życia. To samochód, który nie tylko stawia czoła wyzwaniom współczesności, ale na nowo pisze definicję bezpiecznego, luksusowego SUV-a na nadchodzące dekady.

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