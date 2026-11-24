W Lamborghini samochody z otwartym dachem mają długą historię, ale dotychczas marka korzystała przede wszystkim z miękkich dachów lub zdejmowanych paneli. Temerario Spyder poszło inną drogą. Włoski producent zdecydował się na sztywny, składany dach, a przy okazji zachował niemal wszystkie parametry znane z wersji coupé.

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To następca Huracána Spydera, a zarazem kolejny model Lamborghini wykorzystujący napęd hybrydowy. Pod względem osiągów nie ma jednak mowy o żadnym kompromisie związanym z elektryfikacją.

Pierwsze Lamborghini Spyder z takim dachem

Najważniejszą zmianą względem Temerario coupé jest nowy mechanizm dachu. Zamiast tradycyjnego materiałowego poszycia zastosowano składany hardtop, który po otwarciu ustawia się pionowo za fotelami. Całość obsługuje dziesięć elektrycznych siłowników bez stosowania klasycznego układu elektrohydraulicznego.

Takie rozwiązanie pozwoliło zachować charakterystyczne proporcje nadwozia. Za siedzeniami znalazły się dwa aerodynamiczne wybrzuszenia, a pomiędzy nimi nadal można oglądać elementy pokrywy silnika.

Ciekawostką jest to, że po otwarciu dachu środek ciężkości samochodu obniża się o 3 mm. Niewiele, ale konstruktorzy Lamborghini podkreślają, że udało się przy tym zachować rozkład masy.

Za fotelami umieszczono również elektrycznie regulowaną tylną szybę. Pozwala ona ograniczać zawirowania powietrza lub wpuszczać do kabiny więcej dźwięków silnika. A akurat w tym modelu jest czego słuchać.

Lamborghini Temerario Spyder Foto: Materiały prasowe

V8 zamiast V10

Temerario Spyder korzysta z tego samego układu napędowego co odmiana coupé. Jego podstawą jest czterolitrowy silnik V8 z dwiema turbosprężarkami, rozwijający samodzielnie 800 KM. Współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi – jednym z tyłu i dwoma przy przedniej osi.

Łączna moc układu wynosi 920 KM. Samochód ma napęd na wszystkie koła i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,8 sekundy. Osiągnięcie 200 km/h zajmuje 7,3 sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 343 km/h.

W przeciwieństwie do poprzedniego Huracána, który korzystał z wolnossącego V10, Temerario otrzymało podwójnie doładowane V8. Jednostka może osiągać 10 000 obr./min, a przy aktywnej funkcji Launch Control limit wzrasta nawet do 10 250 obr./min.

To nietypowe wartości dla turbodoładowanego silnika samochodu drogowego. Jednostka wykorzystuje między innymi płaski wał korbowy i tytanowe korbowody.

Hybrydowy napęd umożliwia również jazdę bez uruchamiania V8. W trybie Città samochód może poruszać się wyłącznie dzięki silnikom elektrycznym, których maksymalna moc w tym ustawieniu wynosi 190 KM. Do dyspozycji kierowcy pozostają ponadto tryby Strada, Sport i Corsa oraz trzystopniowy Drift Mode.

Lamborghini Temerario Spyder Foto: Materiały prasowe

Więcej miejsca niż w Huracánie, ale bagażnik nadal niewielki

Lamborghini przekonuje, że otwarte nadwozie nie wymagało istotnych ustępstw pod względem sztywności konstrukcji. Temerario Spyder korzysta z aluminiowej struktury przestrzennej, której statyczna sztywność skrętna jest o 6 proc. większa niż w Huracánie Spyderze. Sztywność przy zginaniu dynamicznym wzrosła o 9 proc.

Zmieniły się również wymiary kabiny. Pasażerowie mają w porównaniu z Huracánem EVO Spyderem o 46 mm więcej miejsca na nogi, 22 mm nad głowami oraz 9 mm na wysokości ramion i łokci. Według producenta w środku wygodnie zmieszczą się nawet osoby o wzroście dwóch metrów.

Wśród elementów wyposażenia znalazł się trzystopniowy system ogrzewania szyi, który ma przydawać się podczas jazdy z otwartym dachem w chłodniejsze dni. Zawieszenie zmodyfikowano natomiast tak, aby ograniczyć drobne drgania na nierównych nawierzchniach.

Na bagaże przewidziano 112-litrowy schowek z przodu. Wystarczy na niewielką torbę podróżną, ale pakowanie się na dłuższy wyjazd we dwoje będzie wymagało pewnej dyscypliny.

Lamborghini Temerario Spyder Foto: Materiały prasowe

Hamulce z dziesięciotłoczkowymi zaciskami i tytanowy wydech

Przy takich osiągach potrzebny jest również odpowiednio wydajny układ hamulcowy. Temerario Spyder standardowo otrzymuje karbonowo-ceramiczne tarcze o średnicy 410 mm z przodu i 390 mm z tyłu. W przednich zaciskach pracuje aż dziesięć tłoczków, natomiast w tylnych – cztery.

Samochód porusza się na 20- i 21-calowych kołach z ogumieniem Bridgestone, dostępnym w kilku odmianach, również przeznaczonych do jazdy torowej.

Wśród opcji znalazł się tytanowy układ wydechowy Akrapovič. Waży 11,4 kg, czyli o 12 proc. mniej niż standardowy, i ma czarne końcówki. Dostępny będzie również rozbudowany program personalizacji Ad Personam, obejmujący około 400 kolorów nadwozia, różne wykończenia wnętrza i elementy z włókna węglowego.

Lamborghini Temerario Spyder Foto: Materiały prasowe

Ile kosztuje Lamborghini Temerario Spyder?

Lamborghini nie ogłosiło jeszcze ceny nowego modelu. Samochód przechodzi proces homologacji i na razie nie jest dostępny w sprzedaży. Producent nie podał również oficjalnej masy własnej ani danych dotyczących zużycia paliwa w wersji Spyder.

Premiera zbiega się z 50-leciem seryjnych Lamborghini z otwartym dachem. W 1976 r. marka wprowadziła model Silhouette, a później tę tradycję kontynuowały między innymi Jalpa, Diablo Roadster, Gallardo Spyder i Huracán Spyder.

Temerario Spyder jest kolejnym etapem tej historii. Tym razem zamiast wolnossącego V10 mamy hybrydowe V8, a zamiast materiałowego dachu – skomplikowany mechanizm składania sztywnego poszycia. Nie zmieniły się natomiast priorytety konstruktorów: bardzo wysokie osiągi i możliwość słuchania silnika bez dachu nad głową.