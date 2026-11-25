Deformacje nawierzchni, nazywane „falami Dunaju”, powstały wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy autostrady. Naprawy wymaga łącznie około 16 km trasy.

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Jezdnia w kierunku Gliwic wciąż zamknięta

Pierwszy remontowany odcinek zaczyna się około 150 m za wiaduktem nad ul. Tadeusza Kościuszki w Siemoni i kończy na wysokości MOP Dobieszowice Zachód. Obecnie trwają prace na 3-kilometrowym fragmencie jezdni w kierunku Gliwic, który w związku z tym wyłączono z ruchu. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm COLAS Polska i ANTEX II, a prace wyceniono na 36,3 mln zł. Oprócz naprawy nawierzchni zakres robót obejmuje m.in. remont odwodnienia, przepustu i ekranów akustycznych – poinformowała GDDKiA.

Nowy termin otwarcia ofert na remont przy węźle Pyrzowice

Drugi odcinek ma blisko 1,7 km. GDDKiA pierwotnie planowała otwarcie ofert już 12 października, jednak termin został przesunięty na 10 grudnia 2026 r. Remont obejmie obie jezdnie A1 oraz węzeł Pyrzowice na skrzyżowaniu z S1 wraz z jezdniami rozprowadzającymi. Wykonawca będzie miał do 18 miesięcy na zrealizowanie prac, z wyłączeniem okresów zimowych.

Według GDDKiA kolejność i terminy remontów pozostałych odcinków będą zależeć m.in. od stopnia uszkodzenia nawierzchni, możliwości organizacji ruchu i dostępnych środków. Po zakończeniu remontów trwałość eksploatacyjna autostrady zostanie zapewniona na co najmniej 30 lat, a jezdnia odzyska pełną nośność i równość.