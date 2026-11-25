Jeszcze kilka lat temu hybryda plug-in, czyli PHEV, kojarzyła się głównie z drogim SUV-em klasy premium. Dziś sytuacja wygląda już inaczej.

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Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego od stycznia do października zarejestrowano w Polsce 44 968 nowych samochodów osobowych z takim napędem. To wzrost o 76,5 proc. rok do roku. Dla porównania liczba rejestracji aut całkowicie elektrycznych spadła w tym samym okresie o 9,1 proc. do 27 847 egzemplarzy.

Zmieniła się przede wszystkim oferta. Po trzech kwartałach 2026 roku cztery pierwsze miejsca wśród marek sprzedających PHEV-y zajmowały BYD, Chery, Omoda i Jaecoo. Coraz większe znaczenie ma też cena – przy obecnych promocjach najtańszy plug-in kosztuje mniej niż 90 tys. zł. Trzeba tylko pamiętać, że część poniższych kwot dotyczy wyprzedaży konkretnych roczników i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

BYD Dolphin G DM-i Foto: Materiały prasowe

1. BYD Dolphin G DM-i – od 89 990 zł

Najtańszym PHEV-em na polskim rynku jest obecnie BYD Dolphin G DM-i. W ramach wyprzedaży rocznika 2026 i przy zakupie z finansowaniem BYD kosztuje od 89 990 zł, podczas gdy regularna cena wersji Active wynosi 120 800 zł. To kompaktowy hatchback o długości 4,16 m. Bazowa odmiana ma akumulator o pojemności 7,42 kWh i według homologacji może przejechać 40 km wyłącznie na energii elektrycznej. Droższe wersje mają baterię o pojemności 18,3 kWh i osiągają do 105 km zasięgu elektrycznego. Cena 89 990 zł jest promocyjna, ale pokazuje, jak mocno obniżył się próg wejścia do świata PHEV-ów.

BYD Atto 2 DM-i Foto: Materiały prasowe

2. BYD Atto 2 DM-i – od 102 630 zł

Drugie miejsce również zajmuje BYD. Atto 2 DM-i jest niewielkim SUV-em, którego cena w aktualnej wyprzedaży rocznika 2026 spadła z 120 740 do 102 630 zł. Najtańsza wersja Active rozwija 166 KM i ma akumulator o pojemności 7,8 kWh zapewniający 40 km zasięgu elektrycznego. Mocniejsza odmiana Boost oferuje 212 KM, baterię o pojemności 18 kWh i do 90 km jazdy bez uruchamiania silnika benzynowego.

BYD Seal 5 DM-i Foto: Materiały prasowe

3. BYD Seal 5 DM-i – od 114 970 zł

Jak widać, całe podium należy do jednej marki. Regularna cena wersji Comfort wynosi 129 900 zł, ale ceny aut z rocznika 2026 zaczynają się w promocji od 114 970 zł. Seal 5 jest przy tym znacznie większym autem niż dwa wcześniejsze modele. To sedan o długości niemal 4,8 m, rozwijający 212 KM. Akumulator o pojemności 18,3 kWh pozwala przejechać ponad 100 km na energii elektrycznej.

Chery Tiggo 7 PHEV Foto: Materiały prasowe

4. Chery Tiggo 7 PHEV – od 120 900 zł

Czwartą pozycję zajmuje Chery Tiggo 7 PHEV. Cena 120 900 zł dotyczy jednak wyprzedaży egzemplarzy wyprodukowanych w 2025 roku. Ceny aut z rocznika 2026 zaczynają się od 142 900 zł. To już pełnoprawny SUV segmentu C. Układ Chery Super Hybrid rozwija moc 279 KM i moment obrotowy 365 Nm, a producent deklaruje do 90 km zasięgu elektrycznego.

BYD Seal 6 DM-i Foto: Materiały prasowe

5. BYD Seal 6 DM-i – od 129 700 zł

Piątkę zamyka… BYD, tym razem Seal 6 DM-i. Bazowa wersja Boost kosztuje katalogowo 152 600 zł, ale egzemplarz z rocznika 2026 można obecnie kupić za 129 700 zł. Seal 6 mierzy 4,84 m długości. Wersja Boost rozwija 184 KM i może przejechać około 55 km na energii elektrycznej. Droższe odmiany mają 212 KM i ponad 100 km zasięgu elektrycznego.

Toyota Prius Foto: Materiały prasowe

Co, jeśli ktoś nie chce samochodu chińskiej marki?

Wybór nadal jest całkiem szeroki, choć trzeba przygotować większy budżet. Jedną z najtańszych propozycji jest obecnie efektownie stylizowana Toyota Prius, przeceniona w ramach wyprzedaży rocznika 2026 do 138 900 zł. Samochód rozwija 223 KM i może przejechać do 86 km na energii elektrycznej.

Volkswagen Golf eHybrid Foto: Materiały prasowe

Volkswagen Golf eHybrid kosztuje od 149 590 zł w wersji Life. Rozwija 204 KM. Toyota C-HR Plug-in Hybrid kosztuje obecnie od 153 900 zł.

Opel Astra Plug-in Hybrid jest dostępny dla klientów biznesowych w cenie od 139 900 zł, natomiast standardowe ceny detaliczne są wyższe.

Większy Ford Kuga PHEV kosztuje obecnie w promocji od 147 820 zł (jego układ napędowy łączy silnik benzynowy o pojemności 2,5 l z elektrycznym i rozwija 243 KM). Dalej są m.in. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid i kolejne modele Toyoty, Volkswagena, Skody oraz marek premium.

Różnica jest więc wyraźna. Najtańsze chińskie PHEV-y kosztują dziś od niespełna 90 do około 130 tys. zł, podczas gdy auta japońskich i europejskich marek kosztują na ogół od 140 do 165 tys. zł – również po uwzględnieniu promocji.

Chińskie marki napędzają wzrost sprzedaży

Jak widać, niskie ceny pomagają w zdobywaniu rynku. Po trzech kwartałach 2026 roku BYD prowadził w Polsce pod względem liczby rejestracji PHEV-ów z wynikiem 7581 samochodów. Za nim znalazły się Chery, Omoda i Jaecoo. Pierwszą marką spoza Chin było Audi.

Jeszcze kilka lat temu hybrydy plug-in były przede wszystkim domeną Toyoty, Volvo, BMW, Mercedesa czy Audi i często kosztowały ponad 200 tys. zł. Dziś najtańsze modele z wtyczką kosztują około 90–130 tys. zł, a nawet bez sięgania po chińską markę można znaleźć kilka propozycji za mniej niż 160 tys. zł. To jedna z najważniejszych przyczyn tegorocznego boomu. PHEV przestał być napędem zarezerwowanym głównie dla klientów segmentu premium. Jednocześnie zasięgi PHEV-ów w trybie elektrycznym rosną i dla wielu osób tego typu auto jest idealnym „pomostem” między samochodem spalinowym a całkowicie elektrycznym.