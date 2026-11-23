Czterocylindrowy silnik benzynowy powstaje w dwóch wersjach – wolnossącej i turbodoładowanej. Na razie Toyota nie podała ich mocy ani momentu obrotowego. Nie wskazała też daty rozpoczęcia produkcji ani modelu, który jako pierwszy otrzyma nowy napęd.

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Cztery cylindry zajmą mniej miejsca niż trzy

Silnik spalinowy, część elektryczną napędu i elektronikę sterującą inżynierowie Toyoty od początku projektowali wspólnie. Pierwsze efekty producent pokazał już w maju 2024 r. w Tokio. Podczas prezentacji z udziałem Mazdy i Subaru wystawił obok siebie nowe jednostki o pojemności 1,5 i 2,0 l.

Według danych Toyoty nowy wolnossący silnik 1,5 l ma być o ok. 10 proc. niższy i zajmować o ok. 10 proc. mniej miejsca niż dotychczasowa trzycylindrowa jednostka o tej samej pojemności. Toyota chce go stosować zarówno w hybrydach o osiągach dzisiejszych modeli z silnikiem 1,5 l, jak i w tych, które dziś potrzebują jednostki 1,8 l.

Skąd ma się wziąć spadek zużycia paliwa o ponad 15 proc.? Toyota chce ograniczyć tarcie w silniku spalinowym, lepiej kontrolować temperaturę podzespołów i zmniejszyć straty energii w części elektrycznej napędu. Mniejsze i lżejsze mają być m.in. silniki elektryczne oraz falowniki, które zamieniają prąd stały z akumulatora na prąd stały z akumulatora na przemienny przemienny zasilający silnik. Toyota uwzględnia w tych szacunkach także poprawę aerodynamiki całego auta. Nie podała jeszcze zużycia paliwa w litrach na 100 km według procedury WLTP.

Jedna platforma dla elektryka i dwóch rodzajów hybryd

Mniejsza wysokość zespołu napędowego pozwala niżej poprowadzić maskę. Ma to znaczenie, bo na wspólnej platformie Toyota chce budować auta elektryczne, klasyczne hybrydy oraz odmiany plug-in. Projektanci mają zachować swobodę kształtowania nadwozia, a pasażerowie – tyle samo miejsca w kabinie niezależnie od wybranego napędu.

Platforma Toyoty przygotowana na 3 rodzaje napędu Foto: Materiały prasowe

Wspólna konstrukcja ma też ułatwić pracę fabrykom. Toyota chce rozłożyć koszty opracowania platformy i przygotowania produkcji na większą liczbę samochodów. Jeśli na danym rynku wzrośnie zainteresowanie elektrykami albo hybrydami, zakłady będą mogły odpowiednio zmienić udział poszczególnych wersji w produkcji.

Tak wygląda obecnie oferowany przez Toyotę napęd hybrydowy Foto: Materiały prasowe

O znaczeniu hybryd dla Toyoty dobrze świadczą wyniki sprzedaży. W 2025 r. Toyota i Lexus sprzedały na rynkach obsługiwanych przez Toyota Motor Europe, z wyłączeniem Rosji, rekordowe 1 229 038 aut. Z tej liczby 948 042 samochody, czyli 77 proc., miały napęd zelektryfikowany. Do tej kategorii producent zalicza klasyczne hybrydy, hybrydy plug-in, auta bateryjne i wodorowe z ogniwami paliwowymi. Wśród zelektryfikowanych Toyot najwięcej nabywców znalazły Yaris Cross Hybrid (200 471 aut), Yaris Cross Hybrid (200 471 aut), model Yaris z napędem hybrydowym (166 535) i C-HR (143 166 łącznie w wersji hybrydowej i plug-in).

Aktualnie oferowana hybrydowa Toyota Prius Foto: Materiały prasowe

Co unijne plany na 2035 rok oznaczają dla hybryd?

Obowiązujące przepisy UE przewidują, że od 2035 r. cel redukcji średniej emisji CO₂ dla flot nowych aut osobowych i dostawczych wyniesie 100 proc. względem celu na 2021 r. W grudniu 2025 r. Komisja Europejska zaproponowała obniżenie go do 90 proc. oraz wprowadzenie mechanizmów kompensowania pozostałych emisji. Przyjęcie tej zmiany pozwoliłoby nadal sprzedawać część nowych samochodów z silnikami spalinowymi.

4 listopada 2026 r. komisja środowiska Parlamentu Europejskiego poparła jeszcze niższy cel dla aut osobowych – 87,5 proc. Ostateczne brzmienie przepisów muszą uzgodnić Parlament Europejski i Rada UE. Organizacja Transport & Environment szacuje, że już przy celu 90 proc., zaproponowanym przez Komisję Europejską, udział aut bateryjnych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2035 r. mógłby wynieść ok. 85 proc.

Hybryda Toyoty także pod innymi markami

Toyota zapowiada, że w najbliższych latach chce sprzedawać innym producentom więcej swoich silników i technologii hybrydowych. Przyszłych odbiorców jeszcze nie wskazała, ale efekty podobnych umów już widać na europejskich drogach. Suzuki Swace to odpowiednik Corolli Touring Sports, a Suzuki Across bazuje na Toyocie RAV4 Plug-in Hybrid. Z kolei Mazda2 Mazda2 w wersji hybrydowej jest blisko spokrewniona z Yarisem i powstaje w fabryce Toyoty we francuskim Onnaing.

Współpraca obejmuje również licencje. W 2019 r. Toyota ogłosiła, że do końca 2030 r. będzie oferować bezpłatne licencje na korzystanie z rozwiązań dotyczących elektryfikacji. Program objął ok. 23 740 patentów i zgłoszeń patentowych. Równolegle inżynierowie przygotowują nowy napęd hybrydowy do pracy na paliwach odnawialnych, w tym na paliwach odnawialnych, w tym uznawanych za neutralne pod względem bilansu CO₂.