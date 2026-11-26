Opancerzone limuzyny od lat służą politykom, biznesmenom i innym osobom wymagającym szczególnej ochrony. Nie każdy potrzebuje jednak samochodu odpornego na najpoważniejsze zagrożenia. BMW przygotowało więc nieco inną propozycję.

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Concept 7 Protection ma łączyć luksus z dyskretną ochroną balistyczną. Samochód zaprojektowano z myślą o klientach prywatnych, przedsiębiorstwach i organizacjach, dla których bezpieczeństwo jest szczególnie istotne.

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Z zewnątrz wygląda jak zwykła seria 7

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić koncept od seryjnej limuzyny. Nie ma widocznych płyt pancernych ani charakterystycznych osłon. Różnice ukryto pod karoserią.

W drzwiach zastosowano stal balistyczną i kompozyty wzmacniane włóknami, a szyby są znacznie grubsze niż w zwykłym samochodzie. Zabezpieczono również połączenia elementów nadwozia i niewielkie trójkątne szyby z tyłu.

BMW Concept 7 Protection Foto: Materiały prasowe

Ciekawie rozwiązano kwestię panoramicznego dachu. Pod szkłem umieszczono warstwę ochronną, przez co od strony kabiny roleta pozostaje na stałe zasunięta. Z kolei elektrycznie sterowane szyby boczne można opuszczać tylko częściowo.

Wytrzyma ostrzał amunicją 44 Magnum

Concept 7 Protection spełnia wymagania standardu BayB, obejmującego ochronę przed wybranymi rodzajami amunicji do broni krótkiej. BMW wymienia między innymi popularne naboje pistoletowe 9 × 19 mm oraz mocniejsze .44 Magnum, stosowane chociażby w rewolwerach.

To niższy poziom ochrony niż w pozostałych opancerzonych modelach marki. BMW X5 Protection VR6 zapewnia odporność również na ostrzał z broni długiej, między innymi amunicją 7,62 × 39 mm, stosowaną w karabinkach AK-47.

Jeszcze bardziej zaawansowana jest seryjne BMW serii 7 Protection z certyfikatem VR9, zapewniającym ochronę przed groźniejszą amunicją karabinową, w tym pociskami przeciwpancernymi. Opcjonalnie BMW oferuje także wzmocnienie wybranych obszarów nadwozia do poziomu VPAM 10.

Concept 7 Protection nie ma więc zastępować najmocniej opancerzonych limuzyn. To propozycja dla klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia przed określonymi zagrożeniami, ale nie wymagają ochrony na najwyższym poziomie.

BMW Concept 7 Protection Foto: Materiały prasowe

612 KM z hybrydy plug-in

Pod maską zastosowano napęd znany z BMW M760e xDrive. Trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik benzynowy rozwija 426 KM, a jednostka elektryczna – dodatkowe 197 KM. Łączna moc systemowa wynosi 612 KM, a maksymalny moment obrotowy – 800 Nm. Za przeniesienie napędu na wszystkie koła odpowiada ośmiobiegowa automatyczna skrzynia Steptronic.

W opancerzonym samochodzie moc to jednak nie wszystko. Dodatkowe zabezpieczenia zwiększają masę, wpływając na prowadzenie i hamowanie. BMW odpowiednio zmodyfikowało więc podwozie, hamulce oraz systemy wspomagające kierowcę, starając się zachować charakterystykę jazdy zbliżoną do tej w zwykłym BMW serii 7.

Producent nie ujawnił dokładnej masy konceptu ani jego osiągów.

BMW Concept 7 Protection Foto: Materiały prasowe

W środku luksus i specjalny alarm

Concept 7 Protection pozostaje pełnoprawną luksusową limuzyną. W kabinie znalazły się jasna skóra BMW Individual Merino, alcantara i ciemna podsufitka.

Z tyłu przygotowano nową konsolę Individual ze składanym stolikiem, chłodzonym schowkiem i bezprzewodową ładowarką telefonu. Co ciekawe, ten element nie pozostanie wyłącznie częścią konceptu. BMW planuje wprowadzić go do regularnej oferty „zwykłej” serii 7 w drugiej połowie 2027 roku.

Nie zabrakło wyposażenia związanego z bezpieczeństwem. Interkom umożliwia rozmowę z osobami na zewnątrz bez otwierania szyb, a specjalny alarm uruchamia sygnały świetlne i dźwiękowe. Wyposażenie obejmuje również elektryczne rolety przeciwsłoneczne i cyfrowe lusterko wsteczne.

BMW Concept 7 Protection Foto: Materiały prasowe

Czy opancerzone BMW trafi do sprzedaży?

BMW produkuje samochody opancerzone od ponad 45 lat, ale Concept 7 Protection pozostaje na razie projektem koncepcyjnym. Producent nie potwierdził rozpoczęcia seryjnej produkcji ani nie podał ceny.

Marka wskazuje, że rozważa ofertę skierowaną przede wszystkim na wybrane rynki europejskie. Na konkretne decyzje trzeba jeszcze poczekać, choć można się spodziewać, że takie auto trafi do klientów.

BMW chce wypełnić lukę w swojej ofercie. Nie każdy klient potrzebuje opancerzenia odpornego na ostrzał z karabinu, zwłaszcza że wiąże się ono z dodatkowymi kilogramami i kosztami. Concept 7 Protection ma zapewniać ochronę przed bronią krótką, zachowując przy tym komfort i właściwości jezdne luksusowej limuzyny.