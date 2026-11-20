Volkswagen ID. Polo
Listę finalistów ogłosiło Autobest, niezależne stowarzyszenie dziennikarzy motoryzacyjnych i ekspertów branży z 32 krajów Europy, w tym z Polski. Członkostwo Rosji w organizacji jest zawieszone. Głosy jury zostaną połączone z głosami internautów. Na tej podstawie organizatorzy przyznają cztery nagrody: Best Buy Car of Europe, Best Users’ Car of Europe, Best Car Design of Europe oraz Best Affordable Car Technology Package of Europe.
Test finałowy zaplanowano na 9–10 marca 2027 r. Odbędzie się w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ÖAMTC w Teesdorfie pod Wiedniem. Jurorzy sprawdzą w nim wszystkie sześć samochodów. Wyniki testu w Teesdorfie będą jednym z głównych elementów oceny końcowej.
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Od 18 stycznia do końca marca 2027 r. finałowe modele będzie można sprawdzić podczas jazd próbnych w wybranych salonach w Europie. Tydzień później, 25 stycznia, ruszy głosowanie na oficjalnych platformach internetowych organizacji. Potrwa do finałowej gali. Transmisję pokaże kanał Autobest w serwisie YouTube. Podczas gali poznamy zwycięzców.
Do końca 2026 r. jury Autobest wyłoni też laureatów ośmiu dodatkowych nagród: Companybest, Manbest, Ecobest, Designbest, Technobest, Safetybest, Smartbest i Sportbest.
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Oto finałowa szóstka Autobest 2027
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Hyundai Ioniq 3
Leapmotor B05
MG4 EV Urban
Renault Twingo
Volkswagen ID. Polo
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