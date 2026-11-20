Listę finalistów ogłosiło Autobest, niezależne stowarzyszenie dziennikarzy motoryzacyjnych i ekspertów branży z 32 krajów Europy, w tym z Polski. Członkostwo Rosji w organizacji jest zawieszone. Głosy jury zostaną połączone z głosami internautów. Na tej podstawie organizatorzy przyznają cztery nagrody: Best Buy Car of Europe, Best Users’ Car of Europe, Best Car Design of Europe oraz Best Affordable Car Technology Package of Europe.

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Test finałowy wiosną

Test finałowy zaplanowano na 9–10 marca 2027 r. Odbędzie się w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ÖAMTC w Teesdorfie pod Wiedniem. Jurorzy sprawdzą w nim wszystkie sześć samochodów. Wyniki testu w Teesdorfie będą jednym z głównych elementów oceny końcowej.

Jazdy próbne u dealerów i głosowanie online

Od 18 stycznia do końca marca 2027 r. finałowe modele będzie można sprawdzić podczas jazd próbnych w wybranych salonach w Europie. Tydzień później, 25 stycznia, ruszy głosowanie na oficjalnych platformach internetowych organizacji. Potrwa do finałowej gali. Transmisję pokaże kanał Autobest w serwisie YouTube. Podczas gali poznamy zwycięzców.

Pozostałe nagrody

Do końca 2026 r. jury Autobest wyłoni też laureatów ośmiu dodatkowych nagród: Companybest, Manbest, Ecobest, Designbest, Technobest, Safetybest, Smartbest i Sportbest.

Oto finałowa szóstka Autobest 2027

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Hyundai Ioniq 3 Foto: Materiały prasowe

Leapmotor B05 Foto: Materiały prasowe

MG4 EV Urban Foto: Materiały prasowe

Renault Twingo Foto: Materiały prasowe