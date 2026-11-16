Zasięg w katalogu to dobry punkt wyjścia, ale dopiero droga pokazuje, na ile wystarczy energii w akumulatorze. Dane homologacyjne uzyskuje się według procedury WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), która pozwala porównywać samochody w ujednoliconych warunkach. Nie jest jednak gwarancją pokonania takiego samego dystansu w codziennej jeździe. Dlatego AUTOBEST organizuje ECOBEST Challenge – test samochodów elektrycznych w rzeczywistym ruchu drogowym.

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ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Próbę rozpoczyna odłączenie w pełni naładowanego samochodu od ładowarki, a kończy jego zatrzymanie po wyczerpaniu energii. Kierowcy poruszają się po drogach w okolicach Mediolanu w tempie lokalnego ruchu i korzystają z wyposażenia zapewniającego komfort podróży. Chodzi o sprawdzenie zasięgu podczas zwykłej jazdy, bez wyrzeczeń służących biciu rekordów.

Do tegorocznego testu zakwalifikowano 15 nowych, popularnych na europejskim rynku modeli, których podstawowa cena katalogowa nie przekracza 65 tys. euro netto.

Samochody jechały w trybie „Normal”, z jedną osobą na pokładzie i włączoną klimatyzacją, przy temperaturze otoczenia 20–25 °C. Trasa obejmowała autostrady, drogi pozamiejskie i ulice miasta. Kierowcy zamieniali się samochodami co 30 km, by ograniczyć wpływ indywidualnego stylu jazdy na wyniki. Metodykę testu certyfikowało Bureau Veritas.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Zasięg. Katalog kontra droga

Żaden z 15 elektryków nie osiągnął zasięgu WLTP, ale skala różnic była bardzo zróżnicowana. Najdalej zajechało BMW iX3 50 xDrive, które pokonało 640 km – 86,8 proc. wartości homologacyjnej. Drugie miejsce zajął Mercedes-Benz CLA 250+ z wynikiem 613 km. Choć w katalogu obiecuje więcej niż BMW, na drodze ustąpił mu o 27 km.

Najbliżej wartości WLTP była Kia EV2, która uzyskała 95 proc. deklarowanego zasięgu. Za nią uplasowało się Audi Q4 e-tron z wynikiem 92,6 proc. Na drugim biegunie znalazły się Mazda6e, Mercedes CLA, Volvo EX60 i Xpeng P7+ – żaden z tych modeli nie osiągnął 80 proc. dystansu podanego w homologacji.

Model Zasięg w teście Zasięg WLTP % WLTP BMW iX3 50 xDrive 640 km 737 km 86,8 Mercedes-Benz CLA 250+ 613 km 772 km 79,4 Volvo EX60 P10 488 km 614 km 79,5 Zeekr 7GT AWD 477 km 558 km 85,5 Audi Q4 e-tron 473 km 511 km 92,6 Tesla Model Y RWD 466 km 525 km 88,8 Citroën ë-C5 Aircross 436 km 498 km 87,6 Opel Grandland Electric 425 km 521 km 81,6 Peugeot e-5008 422 km 487 km 86,7 Xpeng P7+ RWD Long Range 419 km 530 km 79,1 Kia EV2 397 km 418 km 95,0 Mazda6e 380 km 479 km 79,3 Leapmotor B10 357 km 434 km 82,3 BYD Atto 2 262 km 312 km 84,0 Renault Twingo 229 km 261 km 87,7

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Renault Twingo jedzie najoszczędniej

Duży zasięg może być zasługą dużego akumulatora, a nie wyjątkowej oszczędności. Dlatego organizatorzy stosują również wskaźnik EcoC 2. Pokazuje on, ile kilometrów samochód przejeżdża w przeliczeniu na 1 kWh pojemności netto akumulatora. W tej konkurencji liczy się wykorzystanie energii, a nie wielkość elektrycznego „baku”.

Tutaj zwyciężyło Renault Twingo. Z akumulatorem o pojemności netto 27,5 kWh pokonało 229 km, czyli około 8,3 km na każdą kWh. Poprawiło tym samym dotychczasowy rekord testu, należący do poprzedniej generacji Dacii Spring (8,17 km/kWh). Kolejne miejsca zajęły Tesla Model Y (7,77 km/kWh) i Mercedes CLA (7,21 km/kWh). Najsłabiej wypadł Zeekr 7GT z wynikiem 4,92 km/kWh.

Postęp jest jednak powolny. – Przy tempie, jakie obserwujemy w ostatnich latach, 10 km/kWh prawdopodobnie nie zostanie osiągnięte do 2030 r. – ocenia Dan Vardie, założyciel i prezes AUTOBEST.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Nie cała opłacona energia trafia do akumulatora

Test zwrócił też uwagę na mniej widowiskową stronę elektromobilności, którą widać na rachunku za ładowanie. Każdy samochód pobrał z ładowarki więcej energii, niż wynosi pojemność netto jego akumulatora. Różnica sięgała od 4,7 proc. w Volvo EX60 do 18,2 proc. w Kii EV2. Wiąże się ona m.in. ze stratami podczas konwersji prądu i nagrzewaniem się podzespołów. Koszt ładowania zależy więc nie tylko od tego, ile energii mieści akumulator, lecz także od tego, ile trzeba jej pobrać, by go napełnić.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Sto kilometrów w cztery minuty

Przy ładowarce prądu stałego (DC) o mocy 400 kW, w próbie prowadzonej w zakresie od 20 do 80 proc. naładowania, najlepiej wypadły Volvo EX60, BMW iX3, Xpeng P7+ i Zeekr 7GT. Każdy z tych modeli potrzebował zaledwie czterech minut, by uzupełnić energię odpowiadającą 100 km jazdy. To czas porównywalny z tankowaniem, choć tutaj mowa o dodatkowych 100 km, a nie o pełnym „baku”. Mercedes CLA potrzebował pięciu minut. Najwyższą chwilową moc ładowania zanotowano w Volvo – 347 kW.

Na drugim końcu stawki znalazły się mniejsze i tańsze auta. BYD Atto 2 potrzebował 20 minut, by odzyskać 100 km zasięgu, a Renault Twingo – 22 minut. W przypadku Renault moc ładowania nie przekroczyła 37 kW. Mistrz oszczędzania energii nie okazał się więc mistrzem krótkich postojów. Twingo pozostaje przede wszystkim samochodem do miasta.

Przy ładowarce prądu przemiennego (AC) o mocy 22 kW przewagę miały trzy modele zdolne wykorzystać jej pełną moc. Kia EV2 uzupełniała energię na 100 km w 50 minut, Volvo EX60 w 57 minut, a Zeekr 7GT w godzinę i cztery minuty. Pozostałe samochody, przyjmujące prąd przemienny z mocą 11 kW, potrzebowały od godziny i 20 minut do dwóch godzin i dwóch minut.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Ile można przejechać po wyświetleniu zera?

Organizatorzy sprawdzili również, co dzieje się po wyświetleniu przez komputer pokładowy 0 proc. naładowania lub 0 km zasięgu. Każdy samochód jechał dalej, ale rezerwy bardzo się różniły – od zaledwie 1 km w Xpengu P7+ do 32 km w Leapmotorze B10. To margines na nieprzewidzianą sytuację, a nie dodatkowy odcinek, który warto uwzględniać przy planowaniu trasy.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

BMW podnosi poprzeczkę. Co pokaże i3?

Wynik iX3 pokazuje, że ponad 600 km bez ładowania jest osiągalne także poza laboratorium – przynajmniej w warunkach tego testu. Kolejnym krokiem może być nowe BMW i3. Sedan z akumulatorem o tej samej pojemności, lżejszy od iX3 i stawiający mniejszy opór powietrzu, daje podstawy, by oczekiwać jeszcze większego zasięgu. Czy w sprzyjających warunkach zbliży się do 700 km? Już niedługo będzie wiadomo, bo nowe BMW i3 właśnie wchodzi na rynek.

ECOBEST Challenge 2026 Foto: Materiały prasowe

Poniżej znajdują się szczegółowe tabele z wynikami, jakie osiągnęły samochody podczas ECOBEST Challenge 2026.

EcoBest Challenge 2026 - wyniki Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 1 Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 2 Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 3 Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 4 Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 5 Foto: Materiały prasowe

EcoBest Challenge 2026 - EcoC 6 Foto: Materiały prasowe